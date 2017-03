Negri, símbolo de Cambiemos

La tarde del domingo sorprendió al periodista con un llamado de uno de sus informantes radicales.

Periodista: ¡Pero qué sorpresa! Ni siquiera sabía que tenía mi número. ¿A qué debo su llamado?

Informante Radical: Tampoco exagere, que me pone incómodo y esto no es lo mío.

P.: A ver, cuénteme entonces.

I.R.: Usted, por su trabajo, debe ver muchos programas periodísticos en televisión, ¿no?

P.: Bueno, sí, algunos, ¿por qué?

I.R.: ¿Vio anoche (por el sábado) “La noche de Mirtha”?

P.: Al margen de que muchos de mis colegas discutirían su definición de “programas periodísticos”, no, no lo vi. ¿Con quién cenó la Señora?

I.R.: Le propongo un juego, yo le voy contando de a uno, y usted me dice qué representa en el tablero político de hoy.

P.: Acepto la invitación.

I.R.: Jorge Asís.

P.: Analista representante del Partido Justicialista, el peronismo sin kirchnerismo.

I.R.: Comparto. Otro, Fernando Iglesias.

P.: El pensamiento opuesto a Asís, el republicanismo.

I.R.: Interesante definición. Seguimos, Ángel “Baby” Etchecopar.

P.: “La voz de la gente”, dirían algunos. Baby ha ganado visibilidad recientemente por sus críticas al gobierno.

I.R.: Y, finalmente, el diputado Mario Negri.

P.: Sin dudas, Cambiemos, el gobierno nacional.

I.R.: Así es, por eso le llamo, quería comentarlo con usted porque ya es evidente. Negri se ha convertido en un símbolo del gobierno nacional, lo representa y lo defiende en todos lados.

P.: No me pida que me emocione, pero es verdad que su presencia va in crescendo.

I.R.: Habrá que ver cuánto le rinde eso en la interna local.