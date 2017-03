Talleres: 52 mil socios no alcanzan

Federico Jelic

Los números de Talleres en la temporada no dejan de sorprender. No nos referimos a la cosecha de puntos en el campeonato, en este caso a lo deportivo lo dejamos de lado a pesar que está un punto por debajo de los equipos que hoy clasificarían a la Copa Sudamericana, con un cotejo pendiente ante Independiente.

La última conferencia de prensa brindada por el presidente del albiazul Andrés Fassi en La Boutique disparó algunos indicadores que llamaron la atención. No es oro todo lo que reluce. Sin dudas el gran orgullo de esta gestión en materia institucional es su demanda de inscripción de socios, de masividad inusitada. Si de algo pueden ufanarse es precisamente de esa exitosa campaña de captación que movilizó pasiones y multitudes, hasta alcanzar el registro poco despreciable de 52 mil socios. Nunca visto por estas latitudes.

No obstante, a pesar de que no oculta satisfacción por esa medalla que le otorgó la confianza del hincha en la secretaría del club, el “Zorro” mantuvo cierta mesura, lejos de la euforia. En el presupuesto mensual con esos recursos genuinos no alcanzan ni por asomo a cubrir el total de la erogación necesaria para el funcionamiento ordinario de la institución. ¿Qué más hace falta? ¿Cómo se cubrirá ese saldo faltante, ya sin contar con el aporte económico y de logística del Grupo Pachuca en barrio Jardín?

Menos de la mitad

Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Porto de Portugal, Inter de Italia, son algunos de los clubes con la mayor cantidad de socios a nivel mundial. Algunos superan los 200 mil abonados. En Argentina, en tiempos de crisis, 52 mil es un número magnífico, un motivo de envidia general por parte de otros equipos.

Barcelona puede darse el lujo de no darle espacio a las publicidades en su camiseta, ya que la recaudación mensual de sus socios les da abasto en virtud de grandes inversiones, acompañado con otro plan estratégico de actividad comercial y de marketing. Pero para ser sinceros, por estos lares salvo los clubes grandes y los rosarinos, ninguno alcanza a contabilizar tantos adherentes. Belgrano pudo llegar a los 40 mil. Lo del albiazul es algo sin precedentes en el interior del país.

Sin embargo, será cuestión del abultado presupuesto o de otras inversiones, pero Fassi reconoció en su exposición que con lo recolectado por sus socios apenas alcanzan a cubrir el 35 por ciento de las obligaciones mensuales. Es decir, plantel profesional, empleados, inferiores, infraestructura, impuestos y otras erogaciones, le cuestan a los de barrio Jardín casi 12 millones de pesos. Cifra onerosa.

Con AFA, sin Pachuca

Fassi anunció a fines de diciembre la salida formal del Grupo Pachuca como inversor de Talleres. Es decir, continuaría como un aliado estratégico en cuanto a logística o algún potable intercambio, aunque dejará de invertir. De acuerdo a estimaciones de periodistas mexicanos cercanos a la entidad “Tuza”, más de 10 millones de dólares fue la apuesta de Pachuca en el albiazul, desde el Federal A y el Nacional B. El ascenso se consiguió sin titubear, con récords numéricos y de manera invicta en la segunda categoría del fútbol argentino, siendo el único equipo en el país que puede ostentar esa conquista deportiva. Quedará en el tintero la forma en la que se cobrará o que se le devolverá a Pachuca ese “préstamo” invertido, pero de acuerdo al proyecto, recién después del quinto año de gestión en este proceso, comenzará la devolución, cuando haya ventas de futbolistas (75 por ciento para el inversor, 25 por ciento para Talleres, de acuerdo al contrato que se conoció en la Asamblea histórica de socios, en 2016).

Pero el tema que nos atañe es otro. El delantero Carlos Muñóz Rojas, sin quererlo, con algo de inocencia, comentó públicamente en una nota que le adeudan tres meses del contrato en negro, más conocido como “de imagen” o de “trayectoria”, motivando a una respuesta por parte de la cúpula directiva. Fassi adujo que parte de ese desfasaje fue a causa de la cuantiosa cifra de 14 millones de pesos que desde AFA nunca regularizaron, en concepto de los derechos de TV.

Así y todo, si se cobrara de contado, apenas alcanzaría a cubrir menos de un mes y medio, de todo lo que tiene por cumplir el club en materia organizativa y estructural. ¿Cómo se sostendrá Talleres hasta julio, ya sin Pachuca presente en las arcas?

Aliados estratégicos

Sin ahondar mucho en el tema, Fassi insiste con lo mismo: hasta el mes de julio, Talleres tiene que ser autosustentable con lo que genere en este semestre, es decir, socios, dinero de AFA que se debería acreditar en algún momento, recaudaciones y auspiciantes. ¿Alcanzará? Este punto siempre fue punta de lanza del movimiento político “Talleres es de su gente”, con argumentos de que el club puede abastecerse con recursos propios. “El millonario es Talleres”, repetían con constancia.

La novedad institucional tendrá que ser efectiva en el segundo tramo del año, cuando inicie la nueva temporada. A partir de ese momento, el albiazul al no contar más con Pachuca como aportante consular, deberá hacerse fuerte con la colaboración de los aliados estratégicos. Vale decir que muchos de estos ya están participando activamente en el club, no obstante, el proyecto de Fassi es que se comprometan aún más.

Entonces, no sería descabellado que aparezcan algunos empresarios cordobeses cercanos al rubro, algunos ex dirigentes, firmas locales y otros emprendedores que comiencen a ser parte solventando no solo al plantel profesional sino al resto de la estructura también. Es más, el hombre fuerte de Pachuca ya dio a entender que en estos días o en cualquier momento lanzará la campaña de captación y a su vez, explicando de qué manera se podrá sustentar el Talleres de los próximos meses. Acompañado, claro está, de una nueva estrategia de marketing y merchandising.

¿Y el predio? La pregunta retumba en la cabeza del socio, que lo defendió a capa y espada en la pasada asamblea. Se habla de la creación de Mundo Talleres en otro complejo (se habla de una ubicación en barrio Palmar o en la Circunvalación, cerca de FADEA, y hasta habría otro terreno en danza), por lo que cada vez es más fuerte que el predio de las 24 hectáreas, llamado “Amadeo Nuccetelli” en honor al presidente que adquirió la escritura y propiedad de dicho territorio, sea negociado. Su valor es incalculable en el sentido sentimental para el hincha, una muestra de resistencia después de que soportará varias amenazas de remate en tiempos de quiebra de la institución. De todas maneras, todo indica que sería vendido en una cifra sideral, en rigor de poder financiar los cimientos del nuevo complejo deportivo albiazul.

Por lo pronto, la idea de un Talleres autosustentable sigue siendo el motor de esta dirigencia. A fin de año, entre noviembre y diciembre, se celebrarán comicios en el club, donde Fassi apuntará a una reelección, por tres años más. Gran parte de ese futuro dependerá del acierto económico en estos meses como salvataje principal, y de la decisión más acertada con relación al predio. Pero de todas formas, encontró en la campaña deportiva un gran escudo. El triunfo en la Bombonera después de 31 años y la pugna por acceder a una copa internacional, es mucho estímulo para el hincha.