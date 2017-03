Garavano se promueve en la CIDH (para evitar problemas)

Desde que asumió el nuevo Gobierno, muchas medidas que surgieron del Ministerio de Justicia de la Nación generaron polémica.

En el cotexto de tensión política actual, la cartera encabezada por Germán Garavano intenta no sumar problemas y promueve sus planes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe recordar que la iniciativa de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el fin de bajar la edad de imputabilidad para delitos graves, tiene partidarios y detractores y ya le valió más de un dolor de cabeza a la actual gestión.

Otro asunto que generó controversia fue el anuncio que Garavano hizo a fines de enero, cuando precisó que el próximo año se buscará limitar la duración de la feria judicial.

En esa oportunidad, el funcionario planteó que es necesario debatir cómo darle agilidad a la Justicia y qué medidas son conducentes para que la actividad no se paralice 45 días, en el entendimiento de que un receso tan extenso perjudica a los ciudadanos. Además, dijo que es conveniente ampliar los horarios de atención al público, implementando dos turnos de trabajo.

La iniciativa está contemplada en la plataforma “Justicia 2020”, pero no se trata de una idea nueva, ya que Garavano la implementó cuando se desempeñó como fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien el Gobierno aclaró que la última palabra al respecto la tendrán la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, muchos sectores reaccionaron con beligerancia; entre ellos, el gremio de judiciales de Córdoba.

A través de un comunicado, calificó a la propuesta como una “intromisión del poder Ejecutivo” y adujo que “Justicia 2020 esconde un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo y avasallar derechos adquiridos”.

El Colegio de Abogados local cerró filas con los judiciales y se manifestó en contra de la posibilidad de que la feria sea limitada o reformulada. “Lo de los tiempos de la Justicia es algo que nos preocupa a todos, pero es una medida más para la tribuna que con un sentido de eficiencia”, declaró el presidente de la entidad, Héctor Echegaray, quien opinó que segmentar los espacios de tiempo para la toma de licencias (tal como propició Garavano en la Capital Federal) podría generar “mayores inconvenientes” en la prestación del servicio de Justicia.

Teniendo en mira el panorama interno, el coordinador general de “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial.

Gil Lavedra señaló que el plan nació de una “importante demanda social” que exigía mejores respuestas por parte de las instituciones judiciales: “La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”, expresó en la audiencia.

En ese sentido, resaltó queincorporó técnicas de “Gobierno Abierto” al diseño de políticas públicas en materia de Justicia, lo cual, según valoró, “generó un proceso participativo inédito”, al sumar aportes de instituciones gubernamentales, operadores judiciales, asociaciones civiles, ciudadanos y ONG.

“Las reformas de la Justicia no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados. Siempre son para los ciudadanos”, disparó el radical.

Respecto a los objetivos del plan para este año, el representante de la cartera promovió como avances la discusión del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y la nueva Ley de Protección de Datos Personales que está en agenda.