Ersa reincorporará a chofer despedido para licuar interna en UTA

El sistema de transporte de la ciudad vivirá días de incertidumbre, al menos hasta que la UTA Córdoba no termine con el cronograma de elecciones internas para la renovación del cuerpo de delegados. Cualquier “paso en falso” de las compañías, según el esquema de interpretación de los representantes de base o de aquellos aspirantes a serlo, será utilizado en contra de los usuarios a través de la conocida modalidad de asambleas o paro.

Se sabe que la acción directa es la opción elegida por los activistas del convulsionado gremio de los choferes que, con la intervención de la UTA Nacional, se logró acorralar en límites razonables. Pero lo cierto es que aún se respira el tufillo de la “resistencia” en algunos dirigentes que no asumen que el gremio tiene un estatuto y un esquema de autoridades que respetar.

Los interventores habilitaron los comicios de delegados para ofrecer la oportunidad para que los miembros de la seccional cordobesa comiencen a ganar autonomía, al menos de forma paulatina. Este jueves, menos de 700 choferes de Autobuses Córdoba elegirán entre siete listas de candidatos. La campaña electoral deberá ser exprés. El tiempo ajustado para esos menesteres obedece a la necesidad de reducir a cero cualquier oportunidad para que los candidatos realicen demostraciones de fuerza con su recurso predilecto: la retención de servicios.

En tanto, los empleados de Ersa elegirán a sus representantes el 31 de marzo. Los aspirantes (también, siete listas de 15 integrantes cada una) tendrán un margen de tiempo superior para promocionar sus bondades. Deberían hacerlo sin sangre, según el mandato de los interventores. Ahora bien, una decisión de los directivos de la empresa correntina ofreció la oportunidad para largar con las acciones proselitistas que, como se dijo, superan los límites sectoriales para hacerse de interés públicos.

En la mañana de ayer, un chofer recibió un telegrama de despido con causa. En tan sólo 15 meses de antigüedad, el hombre habría protagonizados seis siniestros.

“La desvinculación no es consecuencia de un hecho aislado sino de una estadística siniestral en exceso elevada para un conductor profesional, que impacta negativamente en la calidad del servicio”, explicaron a través de un comunicado de prensa.

Se entiende que la compañía no puede anteponer una interna sindical a la vida de un pasajero o peatón, por ejemplo. Si detectaron imprudencias reiteradas al volante se justifica la rapidez de la determinación. Pero la responsabilidad y la libertad empresarial parece que no aplica cuando miembros de UTA deciden tomar cartas en el asunto.

Delegados con mandatos y aspirantes se metieron de lleno en la campaña electoral y utilizaron como recurso al chofer despedido. Lanzaron la amenaza de iniciar con asambleas, situación que redundó en la apertura de una mesa de negociación.

Durante la mañana, la discusión no reportó resultados y la situación del trabajador parecía inmodificable. Con la tensión en aumento, se dispuso un cuarto intermedio para la tarde. Sucede que había varios anotados en descargar artillería pesada para adjudicarse la “salvación” del chófer en apuros.

Si bien la vocera de la empresa había deslizado temprano que la situación del empleado sería revisada, por la noche miembros de la comisión directiva que encabeza Luis Arcando aseguraron a Alfil que el afiliado sería reincorporado y retornaría la paz. Es altamente probable que el clima electoral sea la explicación del resguardo de la fuente laboral del chofer de la discordia.