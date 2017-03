Defagot no quiere reelección en Instituto

Por Federico Jelic

No tiene cumplido aún si primer año de gestión al frente de Instituto Atlético Central Córdoba y, sin embargo, ya sabe lo que pretende para su futuro. Gastón Defagot lleva 10 meses de mandato, después de superar a Leonardo Limia en las elecciones (1830 votos contra 284) y más allá de su dedicación, compromiso y voluntad, el desgaste que esto le generó fue causante de que anunciara su tempranera decisión, que a muchos les causó sorpresa.

“Hay que tomarlo con pinzas a lo que dijo”, remarcaron algunos de su círculo íntimo. La cuestión es que a pesar de que le quedan dos años y dos meses de proceso, pronunció que no apostará a la reelección en el gobierno de la “Gloria”. Decisión personal que no deja de llamar la atención.

Cansancio y desgaste

Vale destacar que es un hombre nuevo dentro de la política del club en cuanto a su presencia en una lista y encabezando una comisión directiva, pero desde hace años, de alguna u otra manera, siempre participó en algunas decisiones del oficialismo y de algún grupo aportante. Estuvo cerca en la transición de tres meses del presidente Daniel Peralta, tras la salida/renuncia de Juan Carlos Barrera en 2013. Peralta se fue en 2014, con el llamado a comicios que proclamó a Ricardo Morellato (sin necesidad de escrutinios, al ser la única lista oficializada), y desde entonces Defagot nunca dejó de estar cerca del club.

De hecho, Defagot había colaborado en esa época sin recursos de Peralta, y hasta acompañó en persona la negociación de Ramón “Wanchope” Abila con Huracán de Parque Patricios, vendido en dos millones y medio de pesos. De esa plata, un 25 % ciento fue para su “descubridor”, Alejandro Accietto, miembro del grupo “Viamonte” que colabora desde hace un tiempo en Talleres. Pero esa es otra historia. Es para enmarcar nomás que el propietario de la empresa constructora Corblock no es un neófito ni un improvisado en este contexto del mundillo dirigencial.

Un solo mandato

De todas maneras, Defagot sabe que no la tiene fácil. El equipo hace 10 años que no juega en Primera, se encuentra bajo el paraguas de la Justicia al estar en Concurso Preventivo y las presiones de lograr el ascenso son agotadoras.

Y, para colmo, el líder de “Agrupación centenario” asumió en un ambiente caldeado en lo estructural con relación a AFA. El encono entre la Comisión Normalizadora y los clubes del ascenso lo tuvo de testigo sin tomar participación activa, aunque también padeció el incumplimiento de “Fútbol para Todos” y el Estado Nacional.

De hecho, tuvo que soportar el paro de su plantel profesional, y también de algunos empleados administrativos, por retrasos salariales. Cuando se saldó la deuda tras la rescisión económica del fútbol dirigido con dineros públicos, pudo completar los haberes de diciembre y enero. Antes de eso, tuvo que padecer también la prolongada inactividad del fútbol. De poco sirvió que instara por todos los medios a sus hinchas a que se asociaran, aunque bien vale la intención de obtener recursos genuinos con sus seguidores.

“Es un laburo cansador, uno lo hace con gusto y hace el esfuerzo para poder lograr los objetivos. Hoy en Instituto se habla de las cosas que pasan y no de las que pasaron, eso estuvo bueno dentro de la gestión. El cambio cultural es difícil en Instituto. Es un club que durante muchos años se manejó de una forma y hoy lo queremos profesionalizar”, disparó Defagot a otro medio, tras la derrota en Paraná ante Atlético de esa ciudad.

Más allá de esos apuntes, volvió a enfatizar que cuando finalice su mandato, en mayo de 2019, no se postulará a un nuevo ciclo con el oficialismo: “No me voy a volver a presentar, me echan de mi casa. Mi objetivo es reorganizar el club en el tiempo que me queda y si estamos en Primera, mejor. El gran sueño es llegar al centenario con el club ascendido, pero no tenemos que olvidarnos que fuera de la cancha tenemos un partido importante que es el de la convocatoria”.

Perfil político

Más allá de ese anuncio, en este tiempo se pudo ver a un Defagot que sabe coquetear con la política. Se mostró atento con el presidente de Belgrano Armando Pérez cuando negoció por el alquiler del estadio “Juan Domingo Perón” ante Racing Club (le cobró un canon de 250 mil pesos, lejos de los 500 mil que habían sugerido ex directivos “albirrojos”) y hasta le entregó una plaqueta conmemorativa antes del partido, en homenaje a los 112 años de vida que cumplió el domingo la entidad de Alberdi.

Después, vieron juntos el partido en el palco, acompañado también del candidato del oficialismo Jorge Franceschi, en tiempos proselitistas en ámbitos del “Pirata”. Es que la relación cordial siempre existió con Belgrano. Vale recordar que Defagot nunca se plegó al paro y a la huelga general que llamaron desde el ascenso, en contra del Comité Regularizador de AFA que comanda el propio Pérez. Y tampoco participó de todas las convocatorias y llamados de elecciones golpistas que propusieron desde “Ascenso unido” encabezado por el futuro presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Por cierto, ¿le podrá traer esa acción algunas represalias? Siempre fue silencioso en ese sentido, el conductor de Instituto. De hecho, una vez intentó sumarse con otros dirigentes del interior a unificar criterios y postular a un candidato, cuyo elegido fue el titular de Gimnasia de Jujuy, Pedro Segura. Pero los hombres de Tapia fueron terminantes y los invitaron a retirarse de la reunión, no del mejor modo. Defagot tragó bronca y saliva, y siguió su rumbo. Sus métodos de manejo son la antítesis de la confrontación.

Recalcular

Recién el 8 de mayo se cumplirá el primero de los tres años que tiene legítimamente asignado por los socios Gastón Defagot como presidente de Instituto. Sería insólito pensar en un sucesor ahora, porque incluso podría cambiar de parecer, sobre todo si el equipo logra el retorno a Primera División, para jugar clásicos con Talleres y Belgrano. En ese escenario, nadie lo imagina fuera de la institución.

Igual, su vice primero Daniel Pedraglio (hijo del dirigente histórico Atilio Pedraglio) y el vice segundo Juan Manuel Cavagliatto, el hombre fuerte del básquetbol de Instituto asesorado por su padre, Mario Cavagliatto, apuntan con perfiles para llegar a la cumbre dirigencial en un futuro. Todavía no hay oposición conformada. Defagot tuvo que superar algunos frentes económicos y en su cabeza hoy no figura la opción de continuar en su cargo una vez cumplido el mandato. ¿Sostendrá la misma idea hasta 2019?