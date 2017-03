Juri: Paritaria del Belgrano no es nuestra, es nacional

Tras dos semanas sin actividad en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, el rector Hugo Juri hizo referencia al profundo conflicto que se vive en el establecimiento preuniversitario de la UNC.

El médico Juri recordó que los reclamos de los profesores están dirigidos al ministerio de Educación y Deportes de la Nación, entidad que negocia con los gremios los aumentos salariales. De la misma manera, explicó que no está al alcance de la UNC poder resolver el conflicto, por lo que no está en condiciones de asegurar cuándo comenzará el año lectivo de los estudiantes del Belgrano.

El Rector se expresó a favor de una mejora salarial para los docentes de todos los niveles, pero puso dudas sobre el método de protesta elegido por los profesores.

Problemática nacional

En declaraciones radiales a Cadena 3, el titular de la Casa de Trejo respondió a las críticas por su aparente silencio al respecto de los más de 10 días hábiles sin clase que ya se han producido en el Belgrano, aseverando que “siempre hay que contestar por la Universidad”.

Asimismo, el Rector explicó que las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes del Belgrano “no son nacionales”, haciendo alusión a que menos de la mitad de ellas coincidieron con paros decretados por alguna de las centrales gremiales nacionales, como Conadu y Conadu Histórica.

De la misma manera, Juri fue taxativo al dejar en claro con respecto a una hipotética solución al conflicto: “el problema salarial no podemos resolverlo nosotros”, expresó. En consonancia, explicó que la negociación paritaria la mantienen las centrales nacionales con los funcionarios de la cartera educativa nacional, sin intervención específica de la UNC.

Con respecto a los rumores sobre un eventual descuento a los docentes de los días no trabajados, el Rector aseguró que la Casa de Trejo no puede pagar días no trabajados, a menos que lo disponga el Consejo Superior, porque consistiría en un delito de “malversación de fondos”. Sin embargo, explicó que la situación no es la misma si se da en el contexto de un paro o de una asamblea.

Sobre las medidas avaladas por los gremios nacionales, Juri expresó que “el impacto se siente menos” en las Facultades, porque “la Universidad es mucho más amplia, con libertad de decisión a nivel de las cátedras”.

Además, el titular de la UNC advirtióque “las clases deberían haber comenzado en tiempo y forma, y los días perdidos deberían ser recuperados”, de acuerdo a la ley que establece la cantidad mínima de días de clase, aunque admitió que no siempre se cumplen a merced de artilugios de interpretación legal.

Finalmente, Juri hizo alusión a la realidad de otros países como Ecuador, que ha incluido en su constitución a la educación como bien esencial. Gracias a ello, la actividad no puede suspenderse indefinidamente.

UEPC para 48 horas (más) y participa de Marcha Federal

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció en la tarde de ayer una nueva medida de fuerza, que afectará a las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia.

Ésta consistirá en un paro de actividades de 48 horas de duración, comprendiendo las jornadas de hoy y mañana. La misma se enmarca en el plan de lucha que el gremio de los maestros mantiene a raíz del conflicto salarial con el Gobierno provincial. Con estas medidas, el sistema provincial acumula ya seis días sin actividad áulica. Dicha medida se complementará con la asistencia de los docentes al acto local de la Marcha Federal por la Educación, una protesta organizada por Ctera en conjunto con el resto de los gremios de maestros y profesores, que culminará con un acto central el miércoles en la Capital Federal.

La posta cordobesa de la Marcha Federal se hará sentir con una manifestación por el centro de los gremios locales (los estatales de UEPC, los privados de Sadop y los universitarios Adiuc) desde las 11 de la mañana.

Si para el transporte o si cierran los hospitales, todos los notan. en la educación no.

UNC: Comunicación conmemora la Semana de la Memoria

La Facultad de Ciencias de la Comunicación, una de las dos neonatas unidades académicas de la UNC, realiza durante esta semana una serie de actividades, en el marco del 41° aniversario del golpe de estado que dio inicio a la última dictadura militar.

En particular, la programación de Comunicación hace eje en el 40° aniversario de la publicación de la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, que publicó el periodista y escritor Rodolfo Walsh publicó el 24 de marzo de 1977, un día antes de ser secuestrado y desaparecido.

El ciclo de actividades comenzó el lunes con la inauguración de tres muestras fotográficas simultáneas en el edificio de Ciencias de la Comunicación en Ciudad Universitaria. Además, en la tarde del jueves (17.15 horas), la decana Mariela Parisi descubrirá una placa en homenaje a desaparecidos que formaron parte de la comunidad de Comunicación.

Ese mismo día, se presentará un especial temático que se elaboró con contribuciones de miembros de la comunidad de la Facultad, junto a una charla debate, denominada “Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Argentina 2017”, a las 18 horas.

Las actividades concluirán el jueves 30, con el panel “La comunicación como derecho humano, un paradigma para defender”, que a las 17 horas se desarrollará en la sede de la Facultad.