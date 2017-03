Avilés llamó a elecciones: en junio votan Defensor del Pueblo

Los carlospacenses le tomarán el pulso a la política lugareña el domingo 25 de junio, cuando concurran a votar los candidatos a Defensor del Pueblo y a Defensor del Pueblo Adjunto. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, firmó el decreto de convocatoria a elecciones y comenzó la carrera. Hay problemas con la constitución de la Junta Electoral.

Naturalmente, la danza de nombres de candidatos ya comenzó.

El actual Defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, y el Adjunto, Rudy Trossero, ya anticiparon a cordobainteriorinforma.com que buscarán la reelección, ya sea con el apoyo de la Unión Cívica Radical o con algún otro, si se bloquea el primer camino.

Desde el peronismo está casi confirmado que el candidato será Oscar López, quien ya tendría el respaldo de la legisladora Mariana Caserio, cuyo apellido es decisivo en Punilla.

Otras fuerzas locales no resolvieron aún si participarán, pero a partir del decreto de convocatoria de elecciones de Avilés los tiempos habrán de acelerarse.

Pero mientras esto ocurre, hay serias complicaciones para la conformación de la Junta Electoral, que debe estar funcionando para el 25 de abril.

La Carta Orgánica de Villa Carlos Paz establece que el organismo que está a cargo de las elecciones debe estar integrada por miembros del Poder Judicial.

Pero en 2012, como informa lajornadaweb, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió no volver a integrar las juntas electorales municipales. Para la elección de Defensor del Pueblo de 2013, el TSJ hizo una excepción con Villa Carlos Paz, pero ahora se presenta el mismo problema. Pasaron cuatro años y no se modificó la Carta Orgánica para solucionar la cuestión, pese a que se impulsaron algunas iniciativas desde la oposición.

En la convocatoria firmada por Avilés, se plantea la conformación de una Junta Electoral Provisoria a la que actuó en las elecciones municipales de 2015: dos abogados designados por el Colegio y un escribano.

El secretario de Calidad Institucional, Darío Zeino, dijo a Villanos Radio explicó que “nos basamos en la Junta de 2015 porque hubo consenso primero en el Consejo de Partidos Políticos y luego en el Concejo de Representantes”.

“En este tiempo se pudieron manifestar todos los espacios y no hubo ninguna objeción ni planteo en cuanto a que haya funcionado mal, por lo que consideramos que van a mantener una postura coherente”, agregó.

“Hubo tiempo para plantear al Concejo de Representantes alguna objeción o propuesta, no sólo los espacios políticos que tienen bancas, sino también los que no las tienen, pero no hubo ninguna sugerencia y los tiempos corren para todos”, dijo.

Respecto del proyecto presentado por Cambiemos, sostuvo: “Me parece bien, y no quiero hacer conjeturas, pero si hay que hacer convenios con la justicia no sé si llegamos con los plazos”.

“Acá los que se han demorado son los que han tenido otras sugerencias y han esperado que el ejecutivo mande el proyecto. Nosotros tenemos argumentos muy fuertes que avalan esta conformación que surgió de los mismos espacios partidarios”, agregó.

La propuesta de Cambiemos en el Concejo de Representantes es que la Junta Electoral Municipal se conforme con un magistrado o funcionario de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Córdoba, designado por la Cámara Federal de Apelaciones; un magistrado o funcionario Judicial de la Provincia o de la Justicia Federal, en ambos casos jubilados; y un abogado con antigüedad en la matrícula superior a los 10 años en el fuero local con domicilio en Villa Carlos Paz.