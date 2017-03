Juez pide permiso para volver; espera señal de Macri

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Luis Juez quiere volver y ya lo hizo saber. Mirar las elecciones de medio término desde la comodidad del sillón de la embajada argentina en Ecuador a donde fue eyectado por el propio presidente Mauricio Macri, parece no ser una opción. Sin embargo, ante los suyos, aseguró que esta vez no dará un solo paso sin el consentimiento del conductor nacional de la alianza que integra el Frente Cívico (FC). Claro, cuando lo hizo en las elecciones municipales en 2015 (se presentó como candidato a intendente desconociendo el acuerdo sellado a nivel nacional), el resultado fue caótico: perdió drásticamente en el que otrora fue su bastión político, la Capital cordobesa. Ese resultado lo dejó sin margen de negociación por lo que el ex jefe comunal acató la indicación de la Casa Rosada y se (auto) exilió en el país ecuatoriano.

Desde allá buscó levantar el perfil, dijo que no den por muerto a su espacio político y, cada vez que pudo, alimentó los rumores de su desembarco en Córdoba para una posible candidatura en las legislativas de octubre.

Mientras los accionistas mayoritarios de Cambiemos se disputan los candidatos para ocupar el primer casillero de la boleta y ni siquiera contemplan la posibilidad de llevar a un juecista entre los lugares expectables, el FC reclama no ser furgón de cola. Por eso, durante el plenario provincial que Juez encabezó en la ciudad de Deán Funes el fin de semana, le garantizó a la militancia que su espacio integrará la lista que enfrentará a Unión por Córdoba en octubre próximo, más aún si en la vereda del frente se ubicará el ex gobernador José Manuel de la Sota.

“En las próximas elecciones, el Frente Cívico va a estar presente”, dijo ante dirigentes que le reclamaron su presencia en Córdoba para rearmar a la tropa y jugar en las legislativas.

Las aspiraciones del juecismo son ambiciosas, el ex senador buscará pelear para encabezar la boleta u ocupar, en todo caso, el tercer lugar. Aseguran que de allí no se moverá, y si no lo consigue pondrá a un representante “en un lugar expectable, con posibilidades reales de conseguir una banca”, sostienen desde su entorno. En ese panorama, las chances son para Juan pablo Quinteros, actual legislador y una de las pocas espadas juecistas que resistieron la diáspora de dirigentes iniciada hace años.

Sin embargo, Juez sabe que su objetivo personal dependerá, inexorablemente, de los planes que para él tengan en la Rosada. Aseguró que no se moverá solo; promesa que es mirada con desconfianza por los radicales y macristas cordobeses quienes justamente le achacan “no ser un hombre de palabra”.

Reunión

Durante su visita al país, además del plenario del fin de semana, Juez tiene previsto reunirse hoy con funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional, incluso en su entorno no descartan que comparta unos minutos con el propio Macri.

Hasta donde informaron desde el Frente Cívico, no hay una agenda específica de temas a tratar sin embargo el hecho de que el encuentro, en principio, sea con el Jefe de Gabinete Marcos Peña alimenta todo de conjeturas políticas. Expectativa en el juecismo donde esperan con ansias la foto de la cumbre y no descartan que allí pueda trazarse el inicio de la estrategia electoral de Cambiemos para Córdoba; pero también suspicacias e incertidumbre entre los socios locales de la alianza. Es que en la UCR y el PRO descuentan que la figura que encabezará la boleta saldrá de alguno de esos dos partidos, Diego Mestre y Héctor Bladassi corren con ventaja. No barajan otro escenario posible, al menos por ahora.

“Que no nos den por muertos”, había advertido Juez hace unas semanas y en consonancia hoy pedirá permiso para volver, para desembarcar en Córdoba y retornar a la arena política provincial. Cree tener a favor que su figura encarna la “verdadera oposición” a José Manuel de la Sota, imaginando un escenario de enfrentamiento.