UEPC redobla apuesta y relanza marcha federal

Sin avances en la negociación salarial, la UEPC confirmó esta semana una doble huelga de 48 horas. La primera etapa culminó ayer con un acatamiento dispar, mientras que la segunda está prevista para la semana que viene. La marcha federal convocada por Ctera para reclamar por la paritaria nacional será el nuevo capítulo de un conflicto que tiene su epicentro en la provincia de de Buenos Aires y que en Córdoba ya adquirió un carácter extraordinario.

Juan Monserrat será el encargado de relanzar la movilización prevista para el miércoles próximo a la Plaza de Mayo. Una protesta que tendrá esta vez más componentes externos que internos a la provincia, tal como dice el comunicado que enviado por la Unión de Educadores. Los gremios nacionales depositan en esa medida de fuerza sus expectativas para logar la negociación con el Ministerio de Educación de la Nación.

En Córdoba, la UEPC consiguió reforzar el alcance de la medida y conjugó un frente educativo local compuesto por el gremio de docentes universitario, Adiuc, y la FUC. Hoy al mediodía realizarán una conferencia de prensa.

El hecho de que la huelga sea en Capital Federal supone un alivio para El Panal. Explícitamente la Provincia no será el objetivo político principal. Además, la convocatoria federal respalda la tesis de los funcionarios sobre que la conflictividad actual responde a lo que ocurre en Buenos Aires y no en Córdoba.

También, este tipo de convocatorias tiene un menor impacto en el dictado de clases. Usualmente las medidas decretadas por Ctera y replicadas por la UEPC no conmueven masivamente a los docentes, por no tener un anclaje local palpable. Entonces el impacto en Córdoba se diluiría.

No obstante, el paro del martes y la marcha del miércoles le restan tiempo a la discusión salarial, congelada por los desacuerdos por las deudas pendiente que tiene la Provincia con los docentes. Hace ya casi un mes que empezaron las negociaciones y aún no hay indicios de un entendimiento. La negoción salarial sigue empantanada, no muestra ningún grado de avance y todavía no hay novedades sobre cuándo el Centro Cívico convocará nuevamente a la cúpula gremial para seguir con las negociaciones. Se especula que entre hoy y el lunes podría haber novedades. Pero la Provincia no quiere dar mayores precisiones al respecto.

Por ahora el Panal prefiere mantener un bajo perfil en el conflicto. Esta semana el ministro de Educación, Walter Grahovac, se mostró preocupado por la actitud del gremio, pero estuvo muy lejos de alcanzar los niveles de tensión de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal propuso ayer reinstaurar el presentismo para los que no se adhirieron al paro y decretó un aumento a cuenta de la paritaria para meter una cuña en el frente gremial.

No está dentro de los planes de la Provincia discriminar entre los docentes que pararon y lo que no. Fue precisamente durante el primer gobierno de Unión por Córdoba que los educadores consiguieron eliminar este ítem acuñado por el anterior gobierno radical.

Por otra parte, aunque las autoridades aún no estudiaron la aplicación de un aumento a cuenta del resultado de la negociación, tampoco no lo descartan. Los docentes ya cobraron febrero con la escala salarial del año pasado y aún resta ver como impactan los descuentos.

SEP

En paralelo, la Provincia espera la respuesta hoy del SEP El gremio que conduce José Pihen pateó su decisión hasta hoy para ver la evolución de la negociación docente. En principio la oferta del 19,5 por ciento habría caído bien dentro del sindicato, que tendría que pulir la aplicación y la sumas para los cargos más bajos, donde siempre pone el énfasis la cúpula directiva.

El gobierno siempre llevó propuestas gemelas a los estatales y los docentes. Por esta razón, cualquier modificación en la masa salarial a los educadores provocará la tensión que el SEP.