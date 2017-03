Intendentes UCR piden audiencia a Macri: quieren “apoyo recíproco”

Los intendentes radicales del interior de Córdoba le pedirán una audiencia al presidente Mauricio Macri para expresarle la preocupación que tienen por la estrategia político-electoral del PRO, que parece apuntar a acercarse al peronismo. Así lo adelantó ayer el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi.

Salibi dijo a Cadena 3 que “hay mucha preocupación” por la dirección que tomaría el PRO en su estrategia electoral 2017-2019, manifestada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien quiere incorporar peronistas a Cambiemos.

El intendente de Mendiolaza encabezó una delegación que el martes se reunió en Buenos Aires con el diputado nacional Mario Negri y con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en razón de que ellos, según explicó, están “en contacto permanente con el presidente”.

“No sabemos cuál es la estrategia nacional por parte de Cambiemos”, señaló, pero remarcó que le resulta incómoda la posible incorporación de peronistas al espacio.

Para Salibi, de las declaraciones de Frigerio no queda del todo claro si se trata de “una invitación a una cuestión política o una invitación a una mesa para solucionar una cuestión institucional”.

“Lo mejor que nos puede pasar es que las cuestiones institucionales se den sin importar el color político. Esto es importantísimo”, enfatizó. Pero hasta ahí llega su aceptación a sumar nuevos aliados.

La preocupación de fondo es que, en la provincia de Córdoba, el nuevo aliado pueda ser el gobernador Juan Schiaretti, con quien Macri sostiene una excelente relación.

En Córdoba, los radicales apuntan a destronar al peronismo del poder que ocupan desde 1999, por lo que el vínculo entre Macri y Schiaretti no debería salir de los carriles institucionales, que aceptan y comparten.

Salibi anticipó que quiere decirle a Macri que “estamos dispuestos a seguir acompañando la cuestión institucional”. “Estamos en un camino en el que obviamente el gobierno necesita tener el respaldo de todos”, agregó.

Pero respecto a la incorporación de peronistas a Cambiemos sostuvo que es inaceptable: “Sí nos oponemos porque si no terminamos siendo una coalición que ni la gente entendería”. “Siempre puede haber uno o dos dirigentes –continuó-; ahora si se abre un espacio para que realmente este conformado por todo el mundo…”.

Ya en Twitter, escribió el martes que “los intendentes radicales estamos respaldando al presidente Mauricio Macri, pero queremos que el apoyo sea recíproco”.

Los intendentes radicales que vieron a Negri y a Aguad en Buenos Aires se reunirán la semana que viene con Ramón Mestre. “Hemos tomado la decisión de reunirnos las tres partes”, contó, disparando un mensaje también sobre la interna radical, donde colocan en la mesa de las negociaciones a cada uno de estos referentes como una pata en igualdad de condiciones. Incluso, Salibi adelantó que la idea es, antes de viajar a Buenos Aires a la audiencia con Macri, “juntarlos a los tres: a Mario a Oscar y a Ramón”.