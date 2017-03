El primer amor

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

Tres semanas completas permaneció en el número uno de la revista Billboard el tema “Step By Step” de los New Kids On The Block, en el mes de mayo de 1990. Creada a mediados de los años ochenta en Massachusetts por el productor Maurice Starr, esta boy band estadounidense había venido intentando explotar pero no lo conseguía. Tal vez era simplemente que no había llegado todavía el tiempo para este tipo de productos y que había que esperar hasta que las circunstancias fuesen más adecuadas. Finalmente, el momento llegó con “Step By Step”, que con su coreografía y su estribillo pegó de lleno en los corazones adolescentes.

Tras de probar suerte con el grupo negro New Edition, con los que terminó peleándose, el siempre muy activo Maurice Starr hizo un casting de voces blancas y eligió a los hermanos Jordan Knight y Jonathan Knight, Danny Wood, Donnie Wahlberg y Joey McIntyre, cinco jovencitos con jopos ochentosos que salieron al ruedo con un repertorio de canciones compuestas ad hoc por el mismo Starr. No le resultó fácil imponer al quinteto, tal vez porque la música pop vivía su apogeo y eran demasiados candidatos los que pugnaban por ganarse la atención del público.

Y es que a ellos les tocó hacer el trabajo sucio, porque hasta ese momento lo más popular en este tipo de formaciones habían sido grupos vocales negros. Pero New Kids On The Block estaban destinados a abrir un nuevo portal en la senda de las boy bands, en un formato que hasta entonces no existía. Por eso tuvieron que remarla durante por lo menos cinco años y varios discos hasta que, hacia fines de los ochenta, quedaron a las puertas de la consagración, con miles de fans que idolatraban a estos teenagers, sobre todo por sus movimientos y su atractivo físico.

Después, vendría una avalancha de grupos que terminarían copando el mercado y aprovechando las ventajas de una fórmula que ya había sido probada con excelentes resultados. Take That, Backstreet Boys y NSYNC irrumpieron en un terreno que ya había sido abonado por los New Kids On The Block. Y, como corolario, dieron lugar al surgimiento de grandes factorías que, a través de concursos de talentos, armaban y desarmaban formaciones a gusto y piacere. One Direction es, quizás, el más acabado producto en su género; aunque se encuentren en un peligroso impasse, estos jovencitos británicos disfrutaron de largos años de reinado.

La novedad, por estos días, es que los New Kids On The Block han anunciado que en mayo tendrán un nuevo disco disponible, bajo el título de “Thankful”. Y para probar que no están hablando por hablar, acaban de dar a conocer el tema “One More Night”, como primer adelanto del nuevo álbum. De hecho, estuvieron presentándolo en vivo en el “Late Late Show” de James Corden y han empezado a sumar fechas para un tour por varias ciudades estadounidenses que se desarrollará en el verano boreal, con la participación de Boyz II Men y Paula Abdul como números soporte.

Cuarentones largos ya, los New Kids On The Block suenan hoy a música estándar de un tiempo en el que las chicas empezaban a querer divertirse y, en ese sentido, se les dio por adorar a los chicos de las boy bands. Señoras hoy de cuatro décadas, que supieron tener como ídolos de su adolescencia a estos cinco caballeros entrados en años. El tiempo, con su crueldad infinita, impregna de color sepia a esas imágenes que alguna vez fueron coloridas. Pero ni a ellos ni a ellas les importa. Siempre se puede volver al primer amor, por muy tarde que sea.