Cuando decimos “populismo”

Por Daniel V. González

El populismo es inasible. Resbaladizo. Difuso. Complejo. Pleno de matices diversos y aún contradictorios.

Quien quiera trazar sus límites de un modo preciso e indubitable, corre el riesgo de empobrecer el concepto, de dejar fuera de su empecinamiento taxonómico algunos de sus bordes sustanciales. Toda definición del populismo será naturalmente pretenciosa en tanto pretende encasillar algo tan amorfo e indiscernible.

Quizá la definición más abarcadora y amplia sea la que lo califica como un movimiento político que quema el futuro en su búsqueda de ofrecer satisfacciones inmediatas -que siempre resultan efímeras- en el presente. Quizá sea esta su característica más sustancial. Pero se trata en todo caso del resultado completo de las políticas que impulsa. Y esto que decimos es comprobable si uno analiza cada uno de los movimientos populistas y de los logros que exhiben con orgullo.

De todos modos, hemos de sucumbir a la tentación de enunciar algunas de sus características a fines de mostrar algunos de sus aspectos más frecuentes e importantes.

• El populismo es siempre nacionalista. Siempre dice actuar en defensa de los intereses nacionales y de la Patria. Todo lo que hace es para defenderla de los enemigos extranjeros y sus aliados internos, las oligarquías nacionales, que son los culpables de que la nación padezca problemas económicos y sus habitantes, pobreza. Son los imperios los que han puesto al país en la situación de atraso, si ese fuera el caso. El gobierno populista se ofrece para dar la batalla que derrotará a esos enemigos y enderezará al país en la vía del crecimiento, la prosperidad de sus habitantes y la felicidad general.

• El populismo siempre apela a la épica. Su gobierno no es una casualidad electoral arbitraria u ocasional sino una consecuencia natural e inevitable de remotas luchas de la patria por su liberación de los imperios que la someten. Quien gobierna se siente heredero de los más encumbrados héroes y patriotas de la Historia nacional, a quienes supera y mejora. El culto a la personalidad es un corolario inevitable de esta versión autocomplaciente de los hechos y de la realidad histórica. A partir de ahí construye un relato, una suerte de Biblia para explicar todos los acontecimientos, desde triunfos deportivos hasta las catástrofes naturales. El populismo siempre tiene una pretensión fundacional, cree que marca un hito en la Historia y que, en aspectos decisivos, todo comienza con su llegada.

• El populismo es siempre estatista. Cree que el poder ordenador e impulsor del estado es determinante para la economía. Extiende la influencia del estado a todos los sectores, promueve la estatización o la regulación extrema de todas las actividades clave: banca, comercio exterior, producción de insumos más importantes. Desconfía de la asignación de recursos que pueda hacer el mercado y no cree en la iniciativa privada como promotora del crecimiento económico. En materia de intercambio comercial, el populismo es proteccionista y condena la globalización a la que responsabiliza de la pérdida de empleo y la destrucción de la industria nacional.

• El populismo cree en la clarividencia e infalibilidad de un líder redentor. Esta característica se da sobre todo en los países más atrasados, con escasa tradición democrática. La dinámica del populismo habitualmente lleva a la construcción de un poder vertical que excluye el debate y la diversidad de ideas. El líder establece un vínculo directo con el pueblo, por cuyos intereses se desvela. Quien disiente con él, es un agente de oscuros poderes antinacionales.

• El populismo descree de la República. Acumula poder en la persona del líder y suprime la independencia de los otros poderes. La Justicia se transforma en un apéndice del poder político y el parlamento en un mero trámite confirmatorio de las propuestas del líder. El populismo necesita el poder total y no admite controles republicanos. El orden legal le resulta una incomodidad y avanza tanto como la situación política y la tradición democrática de cada país se lo permite. Esto supone una propensión hacia el autoritarismo e incluso la dictadura, a menudo encubierta con formas democráticas.

• Al populismo le molesta la prensa libre. Como aspira al poder absoluto, que ejercerá en nombre del pueblo y en su beneficio, le molesta toda opinión disidente. Puede domesticar a la Justicia y al Congreso pero siempre encuentra dificultades en someter a la prensa libre, que a menudo se transforma en un verdadero poder con su capacidad de crítica y denuncia. Intenta leyes mordaza y logra instalarlas. Persigue a periodistas y editores. No admite cuestionamientos ni críticas. Su éxito en este tema depende del clima político y la tradición democrática de cada país.

(Continuará)