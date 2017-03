Adiuc opta por vía combativa para gremios universitarios

Luego de una abundante serie de eventos gremiales en las últimas dos semanas, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), celebró una asamblea general de afiliados para evaluar el contexto de negociación con el gobierno y eventuales nuevas medidas.

Además, la congregación debía decidir la posición del sindicato cordobés en el congreso extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), central gremial nacional a la que Adiuc abreva.

La discusión interna del gremio trajo como conclusión un endurecimiento de las posturas que estos docentes pretenden sostener frente al gobierno nacional, en el marco de la discusión salarial en la comisión paritaria.

Además, la asamblea de Adiuc decidió finalmente otorgar aval a las medidas autonomistas que venían realizando los profesores y preceptores de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, uno de los dos establecimientos preuniversitarios de la UNC, el cual no ha comenzado aún su ciclo lectivo 2017.

Paro y más

La situación acontecida en el Manuel Belgrano, en el que cientos de docentes decidieron no dar clases sin contar con un aval de su respectivo gremio, encendió una señal de alarma entre los principales referentes de Adiuc.

En dicho contexto, los conductores de la organización docente decidieron sustituir la más usual asamblea de delegados por una asamblea general de afiliados. Garantizando una presencia nutrida, los dirigentes podrían salir fortalecidos y evitar nuevas insurrecciones.

Sin embargo, según admite la propia Adiuc, la asamblea contó con la presencia de tan solo 160 docentes. Con un padrón de profesores que sobrepasa los diez mil inscriptos, la cantidad de participantes no alcanzó, siquiera el 2 por ciento de los representados.

Finalmente, los asistentes decidieron por unanimidad “avalar las medidas de fuerza impulsadas por los colegios preuniversitarios”. La libertaria definición habría disgustado a la plana mayor de Adiuc, que se vio sin embargo obligada a apoyar la decisión.

Además, los asambleístas rechazaron la oferta salarial presentada por el gobierno nacional en la última reunión paritaria. Esto ya había sido anticipado por los principales referentes del gremialismo docente, pero no había sido todavía puesto a consideración de las bases.

De la misma manera, los docentes ratificaron su apoyo a distintos actos de protesta que vienen pergeñando los nucleamientos gremiales nacionales. Por un lado, la adhesión a los paros que Conadu, en coincidencia con Conadu Histórica y otras centrales, anunció para miércoles y jueves de esta semana, y para martes y miércoles de la semana próxima en coincidencia con la Marcha Federal Educativa.

Por otra parte, la asamblea decidió adherir al paro general que las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma, conducida por Pablo Micheli, y CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky) decidieron en su plenario conjunto del pasado miércoles.

Congresos extraordinarios

Las dos principales centrales gremiales nacionales de los docentes universitarios (Conadu y Conadu Histórica) decidieron celebrar esta semana sendos congresos extraordinarios, para reforzar sus posiciones en el marco del plan de lucha.

En el caso deConadu, el evento de dos jornadas comenzó ayer en la sede del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y su apertura contó con la presencia de Yasky como referente de la CTA de los Trabajadores.

Adiuc tiene seis delegados participando del mismo, que fueron mandatados por la asamblea de afiliados. Entre las principales definiciones en este sentido, los cordobeses quieren “profundizar el plan de lucha contra las políticas de ajuste”.

Además, le pedirán a Conadu que financie la movilidad para participar de la Marcha Federal Educativa de la próxima semana y que, la semana posterior, celebre un plenario de secretarios generales para definir nuevas medidas de fuerza.