El pasado trece de marzo, Netflix confirmó que Una serie de eventos desafortunados tendrá su segunda temporada. Una curiosa carta firmada por Lemony Snicket —el narrador de la historia interpretado por Patrick Warburton— en la que lamenta el masoquismo de los telespectadores, fue el particular modo de transmitir la noticia en algunas redes sociales. Por los motivos que podrán leer a continuación, todo esto tiene que ver con el coñac. Pero no con cualquier coñac, uno que al tomarlo puede hacer de tus próximas bebidas eventos desafortunados.

“Espero que seas feliz, porque no volverás a serlo”. La frase es de Lemony Snicket y se dirige a los espectadores de Una serie de eventos desafortunados. Netflix decidió que la deprimente historia continúe una temporada más. Como sugiere el título, es previsible que todo vaya de mal en peor. El sufrimiento de los huérfanos Baudelaire no encuentra límites en los libros de Daniel Handler ni en el film de Brad Silberling. Su desdicha es ahora serial, una palabra que aquí significa: “indefinida o potencialmente infinita”.

Existe una botella fabricada en la cristalería francesa Baccarat cuyo contenido puede inyectar un padecimiento del todo baudelariano. Cabe aclarar que en este contexto el adjetivo “baudelariano” no refiere al “poeta maldito muerto de sífilis en la más absoluta miseria sin lograr el reconocimiento merecido” sino a “tres niños acosados por un malvado actor que desea arrebatarles su fortuna a través de crueles trampas y engaños”. En fin, se trata del coñac Louis XIII, está en La Cova del Drac y no deberías probarlo. La elaboración demanda el trabajo de cuatro generaciones de maestros de bodega, tres de los cuales habrán muerto sin quitar el tapón de las botellas que cuidan como tesoros. Por supuesto, es uno de los coñacs más caros del mundo y probablemente sea el mismo que inunda la copa del malvado Conde Olaf en los últimos minutos de “El aserradero lúgubre”. Aún así, no deberías probarlo. Luego de eso, cualquier otra bebida podría transformarse en un evento desafortunado. En resumen, serás feliz, pero no volverás a serlo.