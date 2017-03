Todos contra Vidal y Macri

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

Le están intentando crear un infierno al gobierno.

Hay que ser ciego para no verlo.

Ahora puede verse que el arreglo a que había llegado el gobierno nacional con los movimientos piqueteros fue una ficción. Les prometieron 30.000 millones de pesos en tres años y pensaron que con eso los tendrían tranquilos por ese plazo. Pero no es así. Los piqueteros ahora reclaman detalles (¡créase o no!) como el durazno al natural en las canastas alimenticias. Y encuentran cualquier motivo para poner carpas en medio de la calle, cortar el tránsito y crear el caos circulatorio.

Todos los días.

Cada día.

Vidal se transformará en una heroína si consigue doblegar a Baradel, que a ojos de todos aparece como una marioneta de Cristina.

Vidal tiene lo que hay que tener: conciencia de la importancia de esa batalla. Eso queda sintetizado en una frase suya: “No me importa perder una elección por esta discusión”. De eso se trata, ni más ni menos. De hacer lo que hay que hacer sin miedo a perder comicios.

Lo otro es aflojar para quedar bien, para hacer lo políticamente correcto, para demostrar supuesta sensibilidad hacia los trabajadores. Y eso termina en un desastre porque –lo ha dicho Vidal- la provincia no tiene recursos para pagar el aumento que le demandan.

Pero detrás de Vidal, es evidente, está la mano de Macri.

La firmeza de Vidal es la del presidente.

No hay dudas de eso. Es él quien está dando esta batalla que es complicada y que tiene en la Argentina algunas características insólitas.

A los que cortan calles, en cualquier país del mundo, los sacarían con modales rústicos y severos, para no decir que los correrían a patadas. Pero en la Argentina no se los puede rozar siquiera con una pluma pues eso constituye “represión” y remite inmediatamente a la dictadura militar. Diez piqueteros cortan una arteria, queman un par de cubiertas y crean un caos que padecen tres millones de vecinos. Es evidente que esto se tiene que terminar. Pero para eso hay que contar con un consenso más amplio, con un respaldo electoral contundente e inequívoco. Todavía no es el momento. Pero ese tiempo llegará. Si no, estaremos complicados.

Llama la atención la evidente participación del Papa Francisco en todo este tumulto. Juan Grabois, amigo cercano al Papa, fue quien organizó ollas populares en todo el país para el día de ayer. Ha de ser quizá su interpretación de aquella consigna lanzada por Francisco, con cierta irresponsabilidad, proponiendo que “hagan lío”.

Francisco muestra una gran sensibilidad por los pobres. Pero las acciones que emprenden sus amigos tienden a obstaculizar las políticas que permitirían salir de la pobreza. Con las demostraciones de caos cotidiano, se complicará recibir inversores y generar la confianza y el clima que es imprescindible para producir.

En el último tramo del gobierno de la ex presidenta se supo que el recién asumido Francisco aconsejó a los suyos que cuidaran a Cristina. ¡Qué bueno sería escuchar de boca del Papa una frase similar respecto del actual presidente!