Nuevo guiño Macri-Schiaretti; ahora por industria automotriz

El anuncio de un plan nacional productivo para el sector automotriz, fue motivo ayer de un nuevo acercamiento entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti.

El cordobés participó del acto en el que se informó la puesta en marcha del programa “Un millón”, iniciativa que prevé inversiones por 5 mil millones de dólares hasta 2019. Y destacó el impacto que la medida tiene para esta provincia: “La firma de este acuerdo para la industria automotriz que prevé llegar a un millón de autos de producción en los próximos años es muy importante para Córdoba, porque en nuestra provincia nació la industria automotriz argentina y para nosotros es una economía regional de las más importantes”.

Como parte de la buena sintonía política que existe entre ambos, los mandatarios siempre destacaron coincidir en el programa productivo para el país, y mencionaron justamente la industria automotriz como una suerte de raíz en común.

El de ayer, fue un nuevo guiño que abona la sociedad de conveniencia política -no electoral- que avanza entre los dirigentes: Schiaretti necesita recibir más fondos y Macri necesita de un peronista como aliado estratégico.

Pero en tiempos electorales, la relación se abona bajo la mirada desconfiada de una parte del peronismo cordobés y también del propio radicalismo local. Aunque para bajar tensiones, el Gobernador ya descartó de plano la posibilidad de un acuerdo electivo entre el peronismo y la alianza, los fantasmas vuelven cada vez que se muestran juntos.

La versión local de Cambiemos considera que esa cercanía podría herir el objetivo electoral que persigue la coalición para octubre próximo, sobre todo en la provincia donde el peronismo es fuerte y en la que Macri necesitará revalidar la arrolladora victoria que obtuvo en 2015.

En tanto, dentro del PJ cordobés el delasotismo le reclama mayor distancia a Schiaretti de la Casa Rosada. También avisan que mientras más se acerquen los tiempos de definiciones, mayor será la incomodidad política en la que se encontrará el mandatario provincial. Es que el ex gobernador José Manuel de la Sota advirtió antes de emprender su gira por Europa prevista para los próximos días, que la campaña será de alta intensidad. Aún sin definir si será quien encabece o no la boleta de Unión por Córdoba, el ex mandatario se posiciona como uno de los principales críticos del gobierno de Mauricio Macri.

Sobre el anuncio

El anuncio de ayer en la Casa Rosada es parte de un acuerdo productivo que fue suscripto por el ministro de Producción Nacional, Francisco Cabrera y refrendado por el gobernador cordobés, por el gremio de SMATA, Ricardo Pignanelli, por Adimra; Raúl Amil, presidente de AFAC; por ADEFA Luis Ureta Sáenz Peña; por la UOM Raúl Torres.

El presidente anunció que se duplicará la cantidad de vehículos que se producen en Argentina, hasta alcanzar el millón en 2023, y que se crearán 30.000 puestos de trabajo en la industria. Además, adelantó que las automotrices se comprometen a invertir 5.000 millones de dólares en los próximos dos años y a aumentar hasta 40% el uso de autopartes locales

Por su parte, Schiaretti sostuvo que este acuerdo permite que “se aplique a pleno la ley de promoción a los autopartistas, que es la clave en esta etapa para que tengamos más puestos de trabajo; garantiza no sólo los 1250 millones de dólares que ya se están realizando por parte de las diversas terminales y abre las puertas a más inversiones y más puestos de trabajo”.