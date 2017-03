“Lomo” se planta: El Kempes no se usa

Por Federico Jelic

Fue la novela de la semana, sin duda, en un 2017 que ya tuvo más capítulos que Los Simpsons con todas sus temporadas juntas. La postura de la Agencia Córdoba Deportes se mantuvo irreductible y por ende, Belgrano no podrá utilizar las instalaciones del estadio Mario Kempes para recibir a Racing Club el fin de semana. Inminente mudanza hacia Alta Córdoba, donde Instituto le alquilará la cancha, con todas las consecuencias que eso puede traer aparejado, pero no hay otra opción a la vista.

Medardo Ligorria, titular del ente de Deportes provincial, notificó mediante un comunicado que el Kempes estará disponible a partir del 26 del corriente, una vez completadas las obras de remodelación del campo de juego del ex Chateau Carreras. Fin de la cita. Armando Pérez, presidente del “Pirata” y de la Comisión Normalizadora de AFA puso el grito en el cielo.

Su masa societaria activa no tendría aforo suficiente en cancha de Instituto, y los perjuicios pueden ser siderales para las arcas del club. Y políticamente también.

Ligorria se escuda

Seguramente, el “Lomo” consensuó la decisión con gente del Panal y también el Gobernador Juan Schiaretti. De todas formas, no fue diferente el discurso en el comunicado oficial con lo que se venía pregonando. “La Agencia Córdoba Deportes comunica que, luego de las evaluaciones pertinentes y el informe recibido del personal técnico a cargo de la obra de reacondicionamiento del campo de juego, el mismo podrá ser utilizado a partir del próximo domingo 26 de marzo”, reza, de manera sintética y sucinta, la postura del ente oficial deportivo cordobés.

Las fechas fueron variando. La gestión de Oscar Dertycia en la Agencia indicaba que podría volver a utilizarse el perímetro principal del Kempes el 3 de este mes. Ya con Ligorria al frente, un informe técnico llevado a cabo por los ingenieros agrónomos a cargo de las obras de remodelación dieron a entender que el 12 del tercer mes del año podría quedar disponible, aunque otro comunicado reforzaba la idea de que recién el 20 iban a culminar las mejoras sustanciales del césped.

Y a tono con ese último mensaje, dieron certezas de cuándo finalmente iba a estar en óptimas condiciones: el 26 del mes en curso. Entonces, la intención de Belgrano de poder ser local allí este fin de semana quedó trunca.

Ligorria sabía que se podía ganar algunos malestares o enemigos temporarios, pero no iba a cometer el error de su antecesor. El “Cocayo” luchó a contrarreloj, contra el clima y la lluvia, más las demoras en las obras, sin poder anunciar una fecha exacta de “alta” del césped. Hizo el desgaste y fue parte de este proceso realizado, que complementa ahora el ex jugador de Atenas, solo que tuvo que pagar los platos rotos quizás por falta de experiencia y apoyo, como también de paciencia a la hora de declarar en los micrófonos sobre esta circunstancia.

El lamento de Pérez

El enojo de Pérez curiosamente no es contra Ligorria. Eligió apuntar a sus jefes directos, es decir, a Casa de Gobierno y al propio Schiaretti. Acusa un deterioro en lo económica por culpa de esta decisión, ya que su secretaría cuenta con 25 mil socios activos en las actas, insuficientes en los 23 mil lugares que ofrece el “Juan Domingo Perón” de la “Gloria”. Distinto hubiera sido si se lograba la postergación del duelo ante Racing. De hecho, el “Pirata” lo solicitó en AFA, aunque no prosperó.

En realidad, lo que le teme Pérez es al costo político. Porque es difícil suponer que todos los adherentes decidan concurrir a la cancha el mismo día (las estadísticas marcan que por lo menos el 25 por ciento del padrón está ausente los días del partido). Sin embargo, organizar el duelo en el Kempes lo alejaba de alguna que otra decisión incómoda y anti política.

Porque ahora, con este panorama, deberán elaborar los dirigentes de Belgrano algún criterioso plan para priorizar socios que no queden afuera del espectáculo ante Racing. Será por orden de llegada, por cuentas al día, por no presentar demoras en el pago, etc. La cuestión es que no todos podrán ingresar, pudiendo provocar en ese sentido, algún malestar entre aquellos que queden fuera de chance de asistir a la cancha con su carnet al día. Y eso, en tiempos políticos, con un equipo penúltimo entre 30 participantes y sin ganar hace cuatro meses, podría incidir negativamente en las urnas, en abril próximo, cuando se celebran las tan esperadas elecciones.

Acorralado

A decir verdad, por lo general de acuerdo a los antecedentes, Belgrano siempre quedó bien parado a la hora de discutir la necesidad de disponer del Mario Kempes. Y si atamos cabos, cada vez que desautorizó a alguna autoridad de la Agencia Córdoba Deportes, salió ganando. Como en 2012, cuando en ese entonces titular Emeterio Farías no quería prestar el máximo recinto cordobés a Belgrano, a una semana de que Paraguay visitara a la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, y bastó una comunicación con Julio Grondona para lograr que el ex Estadio Córdoba estuviera a su disposición y jugar contra Newell’s.

Mismo resultado le dio aquella especie de controversia con otro mandatario del ente deportivo cordobés, el año pasado. Agustín Calleri salió a anunciar la remodelación del piso del Kempes, con la innovación de drenar el suelo con arena del río Paraná, pero al otro día nomás el empresario de los cosméticos tocó algún contacto encumbrado, y listo, se pudo jugar ante Crucero del Norte, sin inconvenientes. Se retrasaron las obras incluso, dejando un poco expuesto al ex tenista. Coincidencia o no, el gobernador de Córdoba en ambas ocasiones era José Manuel De La Sota.

“Schiaretti no me atiende el teléfono”, repitió el hombre fuerte de la Comisión Normalizadora y del club de Alberdi. Su enojo fue con las altas esferas, no con la Agencia, que preparó una conferencia de prensa también en pos de brindar detalles explicativos de la resolución en cuestión.

Pero si prima la cordura, realmente la Agencia estaba acorralada, sin salida. Porque el costo político fue muy fuerte para el mandato de Dertycia por el campo de juego (no olvidar las críticas por Argentina-Bolivia, los recitales de Maná e Iron Maiden, Talleres-Newell’s y la final de la Copa Argentina entre River Plate y Rosario Central). El problema fundamental es que el “Gigante de Alberdi” tampoco está posibilitado de albergar un partido oficial, por la construcción de la tribuna de la calle Hualfin (dicho sea de paso, tampoco cuenta la casa de los “Piratas” con la capacidad suficiente de hinchas en base a su masa societaria) y entonces, la peregrinación hacia Alta Córdoba es algo inevitable.

Schiaretti había salido a refrendar eso de que “El estadio Mario Kempes es ante todo un estadio de fútbol”, a modo admonitorio, como diciendo que no quiere volver a tener sorpresas con cuestionamientos desde la Capital Federal y AFA, siendo el estadio con más lugares disponibles para recibir a la Selección Argentina. Cortó por lo sano, Ligorria actuó en la misma frecuencia y Belgrano entonces tendrá que ser anfitrión en Instituto.

Inteligente estrategia de Víctor Blanco, presidente de Racing Club. “Armando Pérez es juez y parte en esta discusión”, declaró en medios porteños y listo, no era políticamente correcto que Pérez le pida a Pérez darle curso a la postergación del partido que el propio Pérez había solicitad días atrás. Ahora, el mecanismo de defensa está orientado en ser lo más compasivo con el socio, ese que el mes que viene le puede dar otro triunfo electoral en los comicios, renovando mandato con el oficialismo, del cual legalmente el titular del Comité Regularizador de AFA no podrá formar parte, según el estatuto.