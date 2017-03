De la Sota anticipó campaña de “alta intensidad” contra Macri

Por Alejandro Moreno

José Manuel de la Sota dejó expectantes a los dirigentes peronistas del interior que reunió el martes en un salón de la ciudad de Córdoba: no confirmó ni descartó que vaya a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. “No necesito ser diputado nacional”, les dijo a los más de cuarenta delasotistas que lo escuchaban. Pero tampoco negó que vaya a serlo. Por ahora, se impone el “NI”.

Si alguno de los delasotistas de relieve que concurrió a la invitación del ex gobernador lo hizo con la ilusión de escuchar una definición de su jefe sobre el futuro político inmediato, se habrá quedado con las ganas.

De todos modos, De la Sota hizo tantas preguntas y comentarios sobre el panorama preelectoral en el interior que el entusiasmo de sus seguidores en relación a una próxima aventura seguramente no disminuyó.

A la cita fueron más de una docena de legisladores provinciales; delegación encabezada por Oscar González, Daniel Passerini y Carlos Presas. También estuvieron los diputados nacionales Adriana Nazario, Carlos Caserio y Agustín Calleri y representantes por los departamentos del interior (los dirigentes de la ciudad de Córdoba tendrán su propia recepción en los próximos días).

De la Sota planteó que quería conocer un diagnóstico de cada rincón del interior provincial y arengó que “hay que ganar agosto”, en las PASO. Los dirigentes de tierra adentro le aseguraron a su jefe que las noticias son buenas para ellos, porque estarían regresando kirchneristas y juecistas arrepentidos (o vencidos).

Para evitar roces, y desmentir informaciones sobre un vínculo cortado con Juan Schiaretti, De la Sota aclaró a sus interlocutores que el gobernador estaba al tanto de esa reunión. Incluso mostró el diálogo que ambos tuvieron por WhatsApp, en el cual el ex le anticipaba al actual el encuentro con su tropa, para evitar susceptibilidades.

De la Sota les recordó a sus contertulios que la sociedad política que tiene con Schiaretti habrá tenido roces, pero que nunca “la sangre llegó al río”.

Además, en la reunión destacó la gestión de gobierno de Schiaretti, aunque cuestionó la falta de cuidado de las “formas”. Entre ellas, la de concederle al presidente Mauricio Macri demasiado protagonismo en la inauguración de obras provinciales, en algunos casos dejando en un segundo plano a dirigentes del peronismo cordobés.

Alta intensidad

Sin embargo, advirtió que la elección de este año marcará el rumbo sobre el 2019, y rechazó la idea schiarettista de una campaña de “baja intensidad” para no confrontar con el macrismo. Habrá lucha, adelantó, y recordó que desde diciembre de 1998, cuando Unión por Córdoba ganó su primera elección provincial, siempre fue por todo en las urnas.

De la Sota hizo un análisis del escenario nacional y fue muy duro con la Casa Rosada. Cuestionó la “ineptitud” de los funcionarios del PRO, a los que consideró “inútiles”; así, a ningún delasotista le quedó alguna duda sobre la “intensidad” de la campaña electoral. Si hay una estrategia del Panal para no confrontar demasiado con Mauricio Macri, como desearía el propio Schiaretti, no tendrá la compañía del delasotismo.

El ex gobernador contó que maneja, de primera mano, que en la Casa Rosada se entiende la elección en Córdoba como fundamental para la lectura del lunes. Los macristas evaluarían que a una probable victoria en territorio porteño la acompañaría un complicadísimo panorama en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe. Córdoba, en ese escenario, se vuelve imprescindible para el macrismo.

De la Sota se reunirá ahora con los dirigentes de la Capital y, luego, con intendentes. Completa la agenda, viajará el 16 de abril a España para exponer en la Universidad de Salamanca en un seminario sobre políticas públicas. En mayo participará en Portugal en el Congreso Mundial de Ciudades Educadoras. A su regreso, dirá si es candidato o no. Antes, mirará el panorama: las encuestas y cómo juega su circunstancial aliado, el tigrense Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires.