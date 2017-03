Del Caño, el cordobés errante

El ex candidato a presidente por el FIT anunció que se presentará como candidato por la provincia de Buenos Aires. El dirigente del PTS nació en Córdoba y es diputado electo por la provincia de Mendoza.

Nicolás Del Caño se convirtió en la revelación de la izquierda trotskista el año pasado. Su sorpresivo triunfo en las PASO frente al histórico dirigente del Partido Obrero,Jorge Altamira, fue el corolario de una carrera vertiginosa.

La historia de este dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) empezó en Córdoba donde nació hace 37 años. Tuvo su paso por la militancia estudiantil en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC para luego integrar la dirección de su partido que hacía sus primeras armas en el terreno electoral.

Promediando la primera década del siglo XXI, emigró a Mendoza con la tarea de reforzar la construcción de su agrupación. En tierras cuyanas tuvo sus primeros éxitos electorales que lo catapultaron a la escena nacional.

En el 2011, 5 años después de haber arribado a la provincia, fue candidato a gobernador obteniendo el 1,6% de los votos. No obstante, ese porcentaje, habitual para las formaciones de izquierda, se multiplicó rápidamente.

En las primarias abiertas del año 2013 la cosecha electoral del FIT se incrementó notablemente. En Mendoza, con Del Caño a la cabeza de la boleta, trepó hasta obtener un 7,6%. En las legislativas de ese año, fue electo diputado nacional casi duplicando (14%) la votación que obtuviera en las PASO.

Que una fuerza como el FIT consiguiera el tercer lugar en una provincia que hasta ese momento había mantenido un esquema político dominado por tres partidos (UCR, PJ y Partido Demócrata) fue reflejado por los medios nacionales como una rareza electoral.

Tres años después, el cordobés Del Caño siguió haciendo historia cuando, como candidato a intendente de la capital mendocina, consiguió el segundo puesto con el 16,9% de los votos detrás de la UCR. En esos comicios superó nada menos que al Frente para la Victoria que venía gobernando la municipalidad.

La seguidilla de éxitos lo convirtió en una figura principal del PTS y en un dirigente de escala nacional. La presencia en la cámara de diputados colaboró a que el nivel de conocimiento siguiera aumentando.

El año 2015 sería el de su consagración. En las primarias abiertas y simultaneas enfrentó, desde su partido nada menos que a Jorge Altamira, mítico dirigente de la izquierda argentina enrolado en el Partido Obrero, agrupación con la que comparte la coalición FIT.

Luego de esas duras internas que pusieron a prueba la solidez del frente de izquierda, Del Caño consiguió un 3,27% a nivel nacional en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que, luego, consagrara a Mauricio Macri.

En esta semana, el joven dirigente sorprendió nuevamente a sus socios de la alianza de izquierda y a todos los observadores de la política nacional. Su partido, el PTS, anunció que apostará por la renovación de la banca de Nicolás del Caño pero no por la provincia de Mendoza sino por la de Buenos Aires.

La tercera escala política del diputado cordobés por Mendoza pone de nuevo en jaque a sus socios del FIT. El populoso distrito bonaerense era territorio dominado por el Partido Obrero e Izquierda Socialista que cuentan en con dirigentes históricos como el también cordobés Néstor Pitrola y el dirigente ferrovario Rubén “Pollo” Sobrero respectivamente.

Inmediatamente, los operadores de estos partidos sospecharon de una movida del PTS para colonizar territorios ajenos. Pitrola no dudo en considerar la movida como “perjudicial” para el FIT y le recomendó volver a Mendoza.

Pero Del Caño parece decidido a representar a la izquierda bonaerense. La amenaza de una PASO en la que contará, en desmedro de sus socios, con su nivel de instalación es, sin duda, un activo electoral para su partido.

El cordobés parece destinado a las hazañas. A pesar de sus migraciones nunca renegó del club de sus amores: Belgrano de Córdoba. En su paso por Mendoza se admitió simpatizante de Godoy Cruz, resta conocer que equipo de la provincia de Buenos Aires conquistará su corazón.