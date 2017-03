UEPC llama a 4 días de paro y se tensiona la paritaria

Por Juan Pablo Carranza

jpcarranza@diarioalfil.com.ar

La cúpula gremial de la UEPC se retiró del Panal el lunes por la noche con una certeza: si ayer la Provincia no mejoraba la oferta salarial del 19,5 por ciento (la misma que le llevó al SEP) antes de la asamblea provincial, el gremio no tendría otra opción que sumarse activamente al paro de la Ctera previsto para hoy y mañana. La decisión de los delegados se extendió también a la semana próxima. El gremio nacional prevé otra doble jornada de protesta y una marcha federal para el martes 21 y el miércoles 22.

Sin una propuesta concreta en las manos, sin números de las deudas pendientes de la paritaria 2015 y con la tensión nacional -con epicentro en la provincia de Buenos Aires- cada vez más alta, la situación no dejaba margen para otro desenlace. En total la UEPC convocó a cuatro días de paro, que sumado a la huelga de la semana pasada alcanzarían un récord negativo para los últimos años: media docena de días sin clases.

“Las propuestas salariales –del SEP y la UEPC- son idénticas, pero pretendemos que haya un pleno cumplimiento de las actas anteriores. Como ayer (por el lunes) no tuvimos ninguna de estas informaciones, exigimos una propuesta que estuviera firmada por los funcionarios para que se la pudiera votar en el gremio. Viendo que no hay ninguna propuesta alternativa, ratificamos la adhesión a las jornadas de protesta a las que convocó la Ctera”, señaló a la salida de la asamblea el secretario general de la UEPC, Juan Monserrat.

“Esperamos que después de esta medida de fuerza, reine la cordura y definitivamente las autoridades propongan algo dentro de la línea que venimos pidiendo”, afirmó el dirigente, quien señaló que si hubiera un acuerdo de precioso en sintonía con el aumento propuesto, la negociación sería más sencilla.

El anuncio de cuatro días de paro no cayó bien en el Panal. Pero Monserrat se mostró dispuesto a rever la decisión en caso de que la Provincia lleve una propuesta superadora. Dejo abierta la puerta para desactivar la huelga.

En definitiva, la respuesta docente dejó a la Provincia en un incómodo lugar, uno donde no quería llegar: que la paritaria local se contagie de la efervescencia nacional. Es cierto, la situación de la UEPC no es la misma que la del gremio bonaerense Suteba, y más allá de las diferencias políticas –ahora más a flor de piel-, entre los gremialistas cordobeses y el Panal, existe una tradición de diálogo que le permitió a la Provincia mostrar uno de los mejor salarios del país.

Por si esto fuera poco, la negativa de los docentes trae otro problema al Panal: los estatales. El gremio que conduce José Pihen ya tenía un entendimiento de palabra con los funcionarios provinciales sobre el aspecto macro del posible acuerdo salarial. Solo restaría pulir la situación de los salarios más bajos y los becarios y pasantes para mejorar su porcentaje.

No obstante, la dilación de la negociación con los docentes tiene a los empleados públicos con un ojo puesto en lo que pueda suceder en esa discusión, que recién el viernes decidirán si aceptan o no. “Si hay para unos, tiene que haber para otros”, supieron decir alguna vez dirigentes con amplia trayectoria.

La paciencia docente dos indicadores. En primer lugar, los educadores siguen cobrando en función del último aumento del año anterior, mientras que la inflación en los primeros dos meses del año ya casi trepó los cuatro puntos. En segundo, el impacto que puedan tener los descuentos en los salarios a fin de mes. Hasta ahora, estarían entrando al segundo trimestre sin actualización y con recortes.