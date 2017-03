Peor para Cambiemos: concejales UCR/FC acusan a Avilés de autoritario

Un nuevo escollo sumó el plan de acercar al intendente de Villa Carlos Paz, Estebam Avilés, a las filas de Cambiemos, después de que ediles de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico lo denunciaran de tratar de silenciar al Concejo de Representantes.

La radical Natalia Lenci y el juecista Gustavo Molina dieron juntos una entrevista a VillaNos Radio, en la que acusaron a Avilés de ejercer el poder de modo autoritario, bastándose con el voto de desempate de la presidente del Concejo, Alejandra Roldán, para aprobar o rechazar las iniciativas, según provengan del oficialismo o de la oposición.

“Hay posiciones muy cerradas”, dijo Lenci. “Es una modalidad de esta Presidencia -agregó- no escuchar a la minoría y tomar una posición de defensa a rajatabla de situaciones que no deberían ser así”.

La concejal del radicalismo, ligada a Carlos Felpeto, enemigo político de Avilés, hizo referencia a que en la sesión del jueves pasado el doble voto de Roldán resolvió los empates frente a dos proyectos de la oposición, uno de los cuales fue rechazado y otro devuelto a comisión.

“Eran aportes al gobierno: uno planteaba que en la Costanera se demarcara una bicisenda y que asistiera personal de Seguridad Urbana para organizar las actividades que se desarrollan allí, pero lo rechazaron”, señaló.

El juecista Molina, por su lado, consideró que lo que pasó la semana pasada demuestra que “hay una clara intencionalidad de silenciar al Concejo, e ir contra una institución que tiene un peso gravitante en la ciudad”.

Para Molina, el rechazo de los pedidos de informe, “el avilesismo duro tiene este comportamiento que se expresa como un elemento sintomático de esta posición autoritaria que plantea el gobierno”.

“Silencia el tema Bomberos y otros para no tener definiciones. Por eso aplica el brazo de hierro para evitar el debate y truncar hasta lo que serían buenos proyectos para la ciudad”, afirmó.

Concejo peleado

La situación política de Avilés está sorpresivamente complicada, ya que cuando fue reelecto consiguió más del 60 por ciento de los votos, pero controla a duras penas el Concejo de Representantes.

Carlos Paz Unido, la alianza que encabeza Avilés, consiguió nueve concejales (sobre doce) en aquella histórica paliza electoral a Felpeto. Sin embargo, ahora le quedan cinco votos seguros. Tres radicales y juecistas se abrieron como consecuencia de la decisión de sacar de la Presidencia del Concejo a Walter Gispert y Omar Ruiz, ahora ligado a Margarita Stolbizer, juega de modo independiente. Así, para imponer sus proyectos o para rechazar los de la oposición es necesario contar con la ayuda del macrista Marcelo Cuevas, para llegar a una situación de desempate, que resuelve la presidente Roldán.

Según el diario La Jornada, Cuevas estaría buscando que su tarea sea recompensada, en agosto, con la Presidencia del Concejo de Representantes.

El aliado

Avilés es una pieza que le hace falta a la alianza Cambiemos para aumentar sus posibilidades de ganar la elección de gobernador de 2019. Así lo quiere Ramón Mestre, quien mantiene una buena relación con el intendente que siempre recuerda su pasado radical y que, incluso, reitera que gobierna como un hombre de ese partido.

Pero la formación de la Mesa Cambiemos de Villa Carlos Paz no lo contó entre sus integrantes, y para incorporarlo será necesario desarmar el espíritu belicoso de los concejales radicales y juecistas. Una tarea difícil.