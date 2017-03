Operativo desgaste

El secretario general del Suoem, Rubén Daniele, desvinculó la asamblea por la interrupción del cronograma de pases a planta de los contratados con la inminente paritaria salarial de marzo. Pese a su esfuerzo por demostrar que los sueldos y las efectivizaciones discurren por caminos separados, el sindicalista ya no engaña más. Se sabe que en la mesa de discusión el Ejecutivo o el gremio, invariablemente, utilizan la situación de los monotributistas o artículo 8 como estrategia de presión.

Informante municipal: La asamblea de hoy (por ayer) fue tranquila. Buena convocatoria.

Periodista: ¿Se lo veía a Daniele muy enojado?

IM: Y no estaba actuando, le aseguro. Sucede que es el quinto cronograma de pases que se negocia, se vota en las bases y no se cumple.

P: Serán objeto de discusión en la mesas paritaria, como suele suceder.

IM: Probablemente. Las asambleas continuarán esta semana. Permítame compartir con usted otra lectura.

P: Adelante.

IM: Es un año electoral para el intendente Ramón Mestre como referente de Cambiemos en Córdoba; también lo es para Daniele que buscará conducir el Suoem por tres año más. Desde el Ejecutivo entienden que tomar como rehenes a los contratados, si me permite la figura por más exagerada que parezca, terminará desgastando al sindicalista.

P: Pero con un costo alto en asambleas.

IM: Lo dudo. Si no llama a la asamblea general, las retenciones de servicios para los afectados no provocan una paralización sensible de la Municipalidad. El propio Daniele lo reconoce.