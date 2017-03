Por Daniel V. González

Ser un converso está considerado uno de los peores deméritos en el campo de la izquierda. Equivale casi a traición.

Ser un converso supone, por supuesto, haber abandonado los puntos de vista políticos que uno abrazó en sus años jóvenes, pensar distinto a cuando uno tenía veinte años. Pero también habla de un camino recorrido en una determinada dirección, no en cualquier sentido. Aunque acepta una interpretación genérica e indeterminada, en los hechos la palabra “converso”se reserva a quien ha abandonado posiciones de izquierda para desplazarse hacia otras, distintas, distantes e incluso opuestas. Este recorrido supone casi siempre un largo período de elaboración, de revisión, de análisis, de constataciones, de desencantos, de desilusiones. Se apoya generalmente en motivos sólidos y robustos y siempre cuenta con un sabor amargo pues quien cambia sus puntos de vista por lo general pierde los antiguos amigos, con quienes compartía ideas si no utopías.

En la izquierda es muy valorado el “ser consecuente”, ser fiel a un ideario adoptado en el pasado. Sostener los puntos de vista durante toda la vida es motivo de ostentación, como si fuera verdaderamente un mérito. Se suele decir con orgullo: “yo vengo defendiendo estas ideas desde hace 30 años”, como si la reiteración y el empecinamiento encerrara una cualidad digna de elogio o admiración.

Los conversos, por lo tanto, son objeto de escarnio, de desprecio pues se les imputa doblez, flojera. Habrían abandonado elclub de los ortodoxos en razón de una conveniencia personal que antepone los mezquinos intereses individuales por encima de los del conjunto, los del pueblo y de los pobres.

Ya nos hemos encargado de explicar que los intelectuales de izquierda e incluso algunos del populismo peronista no se han molestado en explicar la hecatombe del socialismo, su hundimiento y debacle. En la Argentina, han vivido los años del kirchnerismo como una nueva esperanza que ponía en evidencia, según pensaban, que las ideas de los años setenta no estaban muertas pues en varios países de América Latina había reverdecido el populismo y aún el nuevo socialismo, el del Siglo XXI, según la ocurrente definición del finado Hugo Chávez.

Pero muchos e importantes intelectuales no han temido tomar distancia de las ideas de su juventud al comprobar que no eran otra cosa que un espejismo. Entre los ejemplos europeos se cuenta el del Jorge Semprún (1923-2011), destacado intelectual, escritor, guionista español, dirigente del Partido Comunista de España (PCE) entre 1942 y 1964, año en que es expulsado por disidencia con la línea oficial.

Otro caso para destacar es el de Jean Francois Revel (1924-2006), que participó de la resistencia en Francia contra el invasor alemán y luego se incorporó al Partidos Socialista, al que después abandonó y abrazó definitivamente el pensamiento liberal y la defensa del sistema democrático. Ha publicado muchos e importantes artículos periodísticos y libros de crítica a la URSS y a los intelectuales franceses: La gran mascarada, El anti-americanismo, Diario del fin de siglo, Cómo terminan las democracias y otros. Fue periodista, filósofo, crítico de arte y escritor. Junto a Francois Furet (1927/1997), ha sido de los más severos críticos del comunismo soviético y de los intelectuales franceses de izquierda. Furet fue el gran historiador de la Revolución Francesa y escribió un libro fundamental de crítica al socialismo: El pasado de una ilusión.

Si en Europa fueron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial los hechos que agitaron las pasiones políticas y las ideas, en América Latina, fue la revolución cubana de 1959 el acontecimiento que sacudió, sedujo y fascinó a los intelectuales latinoamericanos y de todo el mundo. Eran tiempos en que el sistema soviético inspiraba a poetas como Pablo Neruda y Nicolás Guillén, que componían odas a Stalin. La URSS había puesto el satélite Sputnik en órbita y se pensaba que ello era clara evidencia de la superioridad técnica del socialismo. Cuba aparecía como una revolución romántica, hecha por un puñado de jóvenes barbudos que combatieron una dictadura en nombre de la libertad. Escritores e intelectuales de toda América Latina cayeron rendidos a los pies de los héroes de vede olivo que venían a liberar todo el continente.

El mexicano Octavio Paz, el peruano Mario Vargas Llosa y el chileno Jorge Edwards, por tan sólo mencionar a algunos de ellos, fueron de la adhesión fervorosa al desencanto y luego a la oposición a un régimen que aún sobrevive pese a la completa destrucción que ha ido dejando a su paso.

Como resulta natural a la particular sensibilidad de los intelectuales, fueron los avances contra las libertades individuales lo primero que los alertó. En el caso de Vargas Llosa, la detención, encarcelamiento y posterior “confesión” al modo stalinista del poeta Heberto Padilla (1971), lo decidió por un cambio de rumbo que profundizó con el paso de los años hasta reorientar su pensamiento hacia el liberalismo más completo. Vargas Llosa se transformó quizá en el más grande y completo referente actual de un pensamiento liberal sin fisuras y defensor de la democracia republicana y la economía de mercado.

Octavio Paz había escrito su emblemático El laberinto de la soledad en 1950, donde había planteado un enfoque socialista de los problemas latinoamericanos y, en especial, de México. Pero luego rectificó sus puntos de vista y se rindió a la evidencia de los hechos. Le agregó una posdata a su libro y escribió otros textos sumamente críticos contra la expansión del estado y el populismo, como El ogro filantrópico. Podrá decirse que su crítica no fue excesivamente severa para con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México pero su cambio de rumbo fue claro y contundente.

Algo similar ocurrió con Jorge Edwards, nombrado por el gobierno de Salvador Allende para reorganizar la embajada chilena en Cuba hacia 1970. Edwards, en ese momento simpatizante de la revolución, dejó sus impresiones en un libro memorable: Persona non grata. Allí explica las peripecias que vivió a lo largo de poco más de tres meses de estadía en la isla: vigilancia, seguimientos, presiones, desplantes, aprietes.

Los acontecimientos posteriores confirmaron que las críticas y cuestionamientos de estos y otros intelectuales al régimen comunista eran completamente acertadas. Con el paso de los años la URSS, que parecía imbatible, se desplomó sin pena ni gloria. Quince repúblicas que la integraban recobraron su soberanía. Todas las naciones de Europa del Este, que habían caído bajo la égida soviética tras las Segunda Guerra, volvieron al capitalismo y muchos de ellos al sistema republicano de gobierno. Alemania se reunificó y hoy apenas sobreviven, como desvaídas reliquias del socialismo, Corea del Norte y Cuba. Venezuela es apenas una caricatura caribeña, cuya inclusión en este grupo puede parecer malintencionada.

No deja de ser curioso que los marxistas, que han abrevado en una filosofía que parte de un Heráclito que advertía que “no nos bañamos dos veces en el mismo río”, hagan de la quietud y la petrificación del pensamiento, una bandera.

Afortunadamente hubo y hay intelectuales que no se apoltronan en el cómodo sillón de las fórmulas heredadas sino que, al verificar que la sociedad “eppur si muove”, siguen pensando y ajustando sus ideas.