La cautela domina a los empleadores: 70% no prevé cambios en la plantilla

Según un relevamiento de la consultora internacional Manpower, la cautela sigue dominando las expectativas de los empleadores. Casi siete de cada diez empresas privadas consultadas no pronostican cambios en su plantel para el segundo trimestre de este año. La situación viene así, con mínimos cambios, desde 2013.

De acuerdo con Manpower, un 74% de los consultados no prevé contratar ni despedir personal entre abril y junio. En tanto, un 13% aumentará su dotación, mientras que un 7% la reducirá y un 6% contestó no saber. El resultado es una expectativa neta (ENE) es de +4% si se la ajusta por estacionalidad. Los números transparentan un empeoramiento respecto del primer trimestre de este año, pero se mantienen prácticamente sin cambios con relación al mismo período de 2016.

El lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió al cruce de la “colección de malas noticias” sobre la marcha de la economía y leyó una lista de empresas que crearon empleo en enero. Dos compañías del sector agrícola, dijo, crearon 800 y 500 cada una, una frutícola 475, Despegar 450, Iveco 400, Techint 380 y Mercado Libre, 317.

De todos modos la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, señala –en línea con el relevamiento de Manpower- que el 71,7% de las compañías no prevé cambios en su dotación de personal en el primer trimestre.

“Con un 74% de los encuestados indicando que no realizará cambios en sus nóminas, nuestro estudio refleja que los planes de contratación para los próximos 3 meses son muy cautelosos. Esto en parte se debe a que aún no se detectan signos claros de hacia dónde se focalizará la economía, por lo que los empleadores están a la expectativa de ver qué sucede antes de tomar decisiones más definitivas sobre sus planteles”, explicó Alfredo Fagalde, director general de Manpower Group Argentina.

Los empleadores de los nueve sectores encuestados esperan un incremento de los niveles de contratación durante el segundo trimestre de 2017, mostrándose en primer lugar Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con una ENE de +10%. También se muestran levemente optimistas los empleadores en Administración Pública & Educación (+7%), Agricultura & Pesca (+6%), Construcción (+5%) y Comercio (+4%).

Las intenciones de contratación más moderadas se encuentran en el sector Manufacturero con una ENE de +3%, seguido por Minería, Servicios y Transporte & Logística, con +2% cada una. Las expectativas se fortalecen 3 puntos porcentuales en los sectores de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces y Transporte & Logística; y por un solo punto porcentual en el sector de Comercio.

Respecto al mismo período de 2016, las expectativas de contratación mejoran este año en cuatro de los nueve sectores: Minería reporta un incremento de 6 puntos porcentuales, mientras que las expectativas mejoran 5 puntos porcentuales tanto en Agricultura & Pesca como en Administración Pública & Educación y 3 puntos porcentuales en Finanzas, Seguros & Bienes Raíces. Por su parte, Transporte no muestra variación, y se observa una disminución en los restantes cuatro sectores, siendo el sector de Construcción la caída más notable, con -6 puntos porcentuales.

Los empleadores planean aumentar sus planteles durante los próximos tres meses en cuatro de las seis regiones. Las expectativas más fuertes se detectan en la zona Pampeana, que reporta una ENE de +7%, seguida de cerca por NEA (Noreste) con +6%. A su vez, los empleadores tanto de AMBA (Ciudad de Buenos Aires) como de NOA (Noroeste) reportan intenciones de +5%. En el otro extremo, la región de Cuyo reporta un declive de -3% en sus intenciones de contratación, mientras que Patagonia no muestra variaciones con un resultado de 0%.

Con respecto al primer trimestre de este año, las expectativas decrecen en la mayoría de las regiones. La caída más notable es de -11 puntos porcentuales para Cuyo, mientras que las demás muestran variaciones mucho menores, con un declive de -3 puntos porcentuales en la zona Pampeana, -2 puntos porcentuales en NOA y -1 punto porcentual en AMBA. Por otro lado, las expectativas de contratación se fortalecen en Patagonia, donde los empleadores reportan un incremento de 5 puntos porcentuales y NEA con un punto porcentual arriba.