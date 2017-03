Fassi contra AFA (y Pérez)

Por Federico Jelic

Una cosa fue llevando a la otra. Del apoyo enfático a un tiro por elevación que lo impacta, indirectamente. Andrés Fassi, presidente de Talleres, salió a aclarar en conferencia de prensa las razones de su demora en los haberes salariales al plantel albiazul, responsabilizando a AFA de una deuda más que cuantiosa y onerosa. Apenas 14 millones de pesos de los derechos de TV.

Sin nombrarlo, de manera tácita, deslinda culpabilidad en Armando Pérez, titular de la Comisión Normalizadora. Todo este embrollo de la salida de “Fútbol para Todos” y el aporte del Estado en pos de solucionar el conflicto y las huelgas con los clubes y Futbolistas Argentinos Agremiados terminaron por demorar los ingresos y repartos de los derechos de TV, ya que la prioridad fue colaborar solidariamente con los equipos del ascenso que viven penurias y miserias del tercer mundo.

¿En qué quedó aquel apoyo del “Zorro” al mandamás de Belgrano, apenas fue elegido como conductor del Comité Regularizador? Da la sensación de que ya no es la misma sintonía la que los une, o que el hombre fuerte de Pachuca no tuvo más remedio que citar al ente madre del fútbol argentino para cubrirse de los incumplimientos con su plantel. Las dos visiones son aceptadas.

Respaldo a la Comisión

“Sin duda, en este momento de crisis institucional que vive el fútbol argentino, me parece fundamental apoyar a Armando Pérez y a la Comisión Normalizadora de AFA en esta nueva etapa. Y Talleres va a estar de su lado, aportando y ayudando a sumar en esta reestructuración”. Esa frase es de autoría de Fassi, allá por septiembre de 2015, apenas le consultaron su parecer de esta intervención de la FIFA, con beneplácito de AFA.

En ese entonces, el club de barrio Jardín acababa de ascender, poniendo sus pies en Primera División, sin polemizar. Y se quedaron calladitos luego de que el saliente presidente de AFA, Luis Segura, (renunciante mejor dicho), de manera arbitraria consiguiera para su Argentinos Juniors, dineros de la TV por haber descendido a la B Nacional, en perjuicio del único ascendido, que era el “Matador”.

Talleres cerró la boca, pero esa acción lo perjudicó sobremanera. Más allá de cuentas ordenadas y una administración más efectiva, el hecho de que menoscaben unilateralmente esos recursos que les eran legítimos para sus arcas, por la simpatía del conductor de turno a sus “bichitos colorados”, genera más bronca que suspicacias. Pero no levantó el avispero. Eran tiempos políticos en AFA, y Fassi ya se encontraba en la trinchera de Marcelo Tinelli, en busca de la renovación en el fútbol argentino. Lejos de Segura y del Grondonismo residual.

Muñóz Rojas y los grises

A muchos les sorprendieron las declaraciones del delantero de Talleres Carlos Muñóz Rojas en medios chilenos, que nunca desmintió en Córdoba tampoco. “Me deben tres meses de contrato, y no soy el único del plantel en esta situación. El contrato en AFA está al día, la deuda es con el contrato de trayectoria que es mucho más oneroso”. En el conventillo, el contrato “en negro” recibe el nombre a modo de eufemismo de “contrato de imagen”, a modo privado entre la entidad y el jugador. Todos los equipos lo tienen.

La noticia impactó de lleno en la opinión pública cordobesa, acostumbrada a que en Talleres desde hace un tiempo a esta parte, rige un orden administrativo y económico empresarial, sin fisuras ni retrasos. La misma dirigencia se mostró sorprendida, aunque nunca hizo saber fehacientemente si hará uso de alguna sanción sobre el chileno de acuerdo al estatuto de convivencia que firmaron con el plantel.

Además, si se le está debiendo dinero, es poco oportuno y hasta ilógico sancionarlo. Más allá de que no gustó esa actitud, la realidad es que hay una demora de unos meses de salarios, algo que no era frecuente para esta gestión de Fassi. De todas formas, es difícil imaginarse la continuidad de Muñóz Rojas después de julio, salvo que se convierta en goleador absoluto. Hasta el momento, su cosecha es de un solo tanto, en San Juan.

Al final, muchos de la misma plantilla terminaron reconociendo la misma situación. Pero Fassi fue inteligente para acomodar el chasis y protegerse de eventuales críticas.

La deuda de AFA

“Hemos mantenido el silencio durante los últimos seis meses por prudencia, pero debemos decir que la AFA le debe a Talleres más de 14 millones de pesos. No es que el club le debe a la AFA, sino que ellos le deben a nuestra institución”. Se había respetado cierto pacto de no agresión entre Fassi y la Comisión Normalizadora, que navegaba en aguas más que turbulentas. “Entre bueyes no hay cornadas”, era el refrán escogido para la circunstancia, pero Muñóz Rojas adelantó sin querer la ruptura de una tregua común y general en AFA.

“Ya tomamos contacto con la Comisión Normalizadora, con el contador Javier Medin y con el propio Armando Pérez sobre esta circunstancia. Me aseguraron que iba a haber una solución a la brevedad, antes de que dejen sus funciones. Presentamos un escrito con la firma de los clubes de la Primera División sobre esta situación arbitraria e injusta que afronta Talleres. Tenemos la ilusión y la confianza de que se le permita contar a Talleres con este recurso que fue quitado. Los 14 millones de pesos son significativos para poder seguir funcionando. No así en el resto del club, que está al día”, explicó el “Zorro” el estado de situación del club.

Talleres, a pesar de todo, mostró cierta autosustentabilidad, con recursos propios y aportes extraordinarios (algunos no reintegrables) pero el agua ya está llegando al cuello y necesitan los dineros de AFA para subsistir o que no se haga más pesado todo en el futuro.

Ya el año pasado, el hombre de Pachuca había dado a entender que esa deuda del organismo central del fútbol nacional sería utilizada en parte en función de cubrir el premio del ascenso a la B Nacional 2013 (restan abonar 3 millones de pesos aproximadamente, saldo del Fondo de Inversión). Pero, en concreto, todavía no hay nada en el bolsillo y la amenaza del posible juicio de ese plantel persiste.

De esta forma, un tiro por elevación, Fassi expone a AFA, es decir, a Pérez, sobre la deuda con el plantel. Y con argumentos, porque Talleres mostró prolijidad en sus cuentas y tampoco denunció públicamente cuando bien lo pudo hacer. Tuvieron “códigos”. Lo que pasa es que la imagen de la administración responsable del albiazul, tras el arribo de Pachuca y Fassi nunca había tenido averias. Deslindando responsabilidades en AFA y la Comisión Normalizadora, es la mejor forma de salvar la ropa. Y con razón. ¿Ruptura total con Pérez? ¿No hay más apoyo sistemático? El tiempo lo dirá…