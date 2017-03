UEPC presiona por oferta hoy, antes de la asamblea

Luego del cuarto intermedio de la semana pasada, todo parecía indicar que el Panal finalmente les acercaría su propuesta salarial a los docentes. Pero la reunión entre la Provincia y el Panal no arrojó el resultado esperado. Las autoridades intentaron llevar las mismas cifras que le propusieron al SEP hace dos semanas (19,5 por ciento) y esto generó inquietud en el gremio que pidió una oferta superadora para hoy.

Luego de la reunión en el Centro Cívico con los funcionarios provinciales, la cúpula gremial encabezaba por Juan Monserrat regresó al gremio disconforme y con las manos vacías. Allí les planteó a los delegados la propuesta que el mismo secretario general calificó de poco convincente.

Hoy la asamblea provincial decidirá cuáles son los pasos a seguir. En el horizonte esta el paro de 48 que decretó Ctera para mañana y el jueves. Lo cierto es que la dilación de la negociación preocupa a los docentes, siguen cobrando el sueldo del año anterior y aun no impactaron los descuentos por los días de paro.

De todas maneras, la garantía del cumplimiento de las promesas anteriores supone un avance respecto al punto de partida de la negociación. Con el cumplimiento del estos pendientes de 2015 (aumento de la antigüedad y blanqueo de material didáctico), varios dirigentes aseguraron que se allanaba un tramo importante del camino de la discusión.

Según había dicho el gremio, el Gobierno se había comprometido a aumentar la masa salarial en función de esta deuda.

Ayer en medio de la negociación el gobernador rompió el silencio. Durante la inauguración de la puesta en valor del portal de barrio Güemes junto al intendente, reafirmó que la intención de la Provincia es que los docentes conserven su poder adquisitivo y explicó algunos puntos del ofrecimiento, que tendría dos instancias más de discusión en junio y noviembre para evaluar la evolución de la inflación.

“Lo importante es ver que el aumento salarial vaya llegando antes. La idea es que haya un aumento en febrero, una reunión en junio, y un aumento en julio para reunirse nuevamente en noviembre. He dicho que la decisión del gobierno Provincial es que nuestros servidores públicos no pierdan poder adquisitivo”, aseguró el mandatario

“En la medida que la recaudación lo permita, le daremos el equivalente a la inflación más un punto y medio como recomposición de lo que pueda haber quedado pendiente el año pasado”, dijo Schiaretti, quien fiel a su estilo no profundizó en detalles para dejar la negociación a los funcionarios.

Mientras la provincia espera alguna señal de los docentes, tiene también puestas las expectativas en lo que resuelva el SEP durante estos días. El viernes 17 recién tendrá el veredicto del plenario de delegados.

Paritaria nacional

La Provincia busca blindarse de las consecuencias nacionales. Quiere que el impacto por el reclamo de la paritaria nacional sea el mínimo posible y que lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires no se traslade a Córdoba.

Ayer los docentes bonaerenses volvieron a rechazar el ofrecimiento de la gobernadora María Eugenia Vidal del 19 por ciento, más una suma no remunerativa para compensar la pérdida por la inflación del 2016. En Capital Federal, los educadores también calificaron la oferta del 19,75 por ciento de “insuficiente”.

La Ctera ya proyecta una escalada de medidas de fuerza. Ayer ratificó un nuevo paro por 48 horas para mañana y el jueves. Pero además la central docente ya tiene en el calendario otra huelga por 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima. La marcha federal educativa está convocada para miércoles 22 a la Plaza de Mayo y la UEPC ya señaló que participará.

“Ningún funcionario puede explicar por qué no llaman a una paritaria nacional. El Gobierno está incumpliendo con la Ley al no convocar a la paritaria nacional docente y al no enviar a las provincias los fondos que tienen un destino fijo para la educación”, afirmó Sonia Alessio, titular de Ctera.

El reclamo sigue siendo que el ministro de Educación de la Nación, Estaban Bullrich, restaure la negociación que sirva como testigo en todo el país. De hecho, desde el gremio anticiparon que piensa presentar una denuncia por esta negativa y le pidieron al Ministerio de Trabajo de la Nación que tome cartas en el asunto.