Sesma pide disculpas, pero presiona con proyecto “ejemplificador”

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

En el Concejo Deliberante se viven jornadas tensas no sólo por el calibre de algunos proyectos que se discuten en comisión –como el pliego del servicio de higiene urbana y su marco regulatorio- sino también por las grietas que comenzaron a asomar entre los concejales oficialistas, incluso antes de adentrarse en el debate de proyectos medulares para la calidad de vida de los vecinos.

Los opositores observan, con cierta diversión, cómo los concejales radicales, macristas y la socialdemócrata Laura Sesma hacen el trabajo subcutáneo que corresponde a las minorías: exponer el lado flaco de un proyecto del Ejecutivo municipal, mostrar los intereses políticos individuales que se imponen al debate necesario de una iniciativa de gobierno y, en el plano político, desgastar al oficialismo.

El bloque Juntos por Córdoba (y su desprendimiento parlamentario) se la ingenió para mantener el perfil alto, pero no por la capacidad resolutiva para habilitar en el segundo intento para licitar la recolección mecanizada, tal como esperaba el intendente Ramón Mestre. Primero, Juan Negri, anotado para la carrera municipal de 2019, cuestionó los plazos legislativos. Después, Sesma y Abelardo Losano (PRO) exigieron correcciones a las bases que regirán la compulsa por la. La frutilla del postre fue aportada por los radicales de Fuerza Renovadora, espacio interno en la UCR que lidera el legislador Miguel Nicolás. La triada no prestó sus votos para aprobar la preferencia de tres sesiones para aprobar los pliegos.

La discusión que debe dar el mestrismo con sus ediles díscolos tiene la importancia que merece, pero los antecedentes están a su favor. En la mayoría de los proyectos controvertidos triunfó el comportamiento orgánico de los hombres boina blanca. Con el edil amarillo, probablemente ocurra lo mismo. Los socios de Cambiemos saben muy bien que la regla de oro es garantizar la gobernabilidad.

Ahora bien, Sesma es un caso especial, seguido con atención por los hombres puestos por Mestre en el Concejo. A la ex subsecretaria de Capacitación municipal no le tembló la pera a la hora de denunciar que los pliegos parecían hechos a medida del Surrbac, entre otros cuestionamientos. Varios de sus colegas interpretaban el levantamiento de su perfil con un presunto interés de la ex socialista de pegar el salto al Congreso de la Nación, con Elisa Carrió como mecenas.

Sesma lo desmiente y asegura que “no renunciará”, pese a que vive días difíciles en el Concejo, ahora por una embestida liderada por la peronista Natalia de la Sota y el resto de los concejales opositores.

Cabe recordar que la concejala del interbloque Socialdemócrata podría enfrentar una cuestión de privilegio por tachar el despacho de una nota que buscaba declarar de interés cultural al “XIII Congreso Internacional Cultura y Trabajo. Conectando pasado, presente y futuro”.

Decíamos, los radicales seguirán con atención este dimes y diretes. Si no prestan los votos, la cuestión de privilegio no prosperará y Sesma, naturalmente, deberá un favor a sus compañeros de bancada. Sólo resta esperar a que los dirigentes “boina blanca” decidan cobrárselo. Las quinielas indican que será en el día de la votación de los pliegos de la basura en segunda lectura.

Astuta, Sesma intentará salir del atolladero lo más estoica posible. Y, en lo posible, sola. Es por esto que envió por escrito sus disculpas a la presidenta de la comisión de Cultura, Natalia de la Sota y hará lo propio con sus pares este miércoles.

Claro, las excusas comprenden el modo acalorado que adornaron sus reservas por el incumplimiento del protocolo legislativo. No, por la cuestión de fondo. “No se puede despachar una nota. La comisión correspondiente debe redactar un proyecto en base al pedido de declaración de interés, como en este caso, y proceder a la firma correspondiente del documento”, explicó Sesma.

Seguidamente, explicó que si no se cumplen con los pasos reglamentarios para el despacho de los proyectos se corre el riego de otorgar “facultades legislativas a quien no corresponde”.

“Pido disculpas por las formas, pero ratifico el llamado de atención: no se puede despachar una nota”, insistió una de las funcionarias que estuvo al frente de los concursos públicos en la Municipalidad.

Sesma indicó que su exigencia en la comisión de Cultura no fue caprichosa. “Por no respetar los procedimientos se comenten errores, algunos graves”, deslizó. Y en plan docente con miras a mejorar la calidad legislativa, presentó ayer un proyecto para corregir un “desliz” que puso en riesgo las licencias para el personal municipal que deben atender a familiares con discapacidad.

Cuando se incorporó la dispensa para los agentes que deban realizar trámites por violencia de género, se reservó el inciso “g” de la ordenanza Nº7.244 para estos casos cuando esa letra correspondía al rubro “discapacidad”. Si bien en el Digesto municipal se salvó el error, Sesma advierte que no tiene valor legal.

“Reconozco que puedo cometer errores, pero tenemos que ser más prolijos a la hora de legislar”, recomendó con la esperanza que radicales y peronistas comprendan sus razones.