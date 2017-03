Pésame y su primer disco

Quebrando la barrera del shock

Por Santiago Pfleiderer

El primer recuerdo de la magia ocurrió una helada noche de junio del año 2006. Después de unas empanadas y de unas copas de vino, la cita se había pactado para después de la medianoche. El centro de Córdoba, a pesar de que era viernes por la noche, estaba vacío. El viento frío de la noche abrazaba sin piedad a los cuerpos, a los autos, a los postes y al cemento. Caminar por la General Paz hacia el Abasto era una odisea durísima. El aire polar calaba camperas, bufandas y guantes. Había que llegar a la puerta y allí, seguramente, esperar que abrieran las puertas. La gente de a poco iba acudiendo a las frías verjas que separan el Bv. Las Heras del apestoso río Suquía. Cigarrillos y petacas encanutadas eran la única salvación hasta ese momento. Pero las puertas se abrieron y adentro el congelamiento se fue disipando. La música y la cerveza negra pudieron ayudarme a entrar en clima, hasta que la magia sucedió: el cantante Esteban Kábalin, el guitarrista Cuerda Tarnavasio, el bajista Daniel Tita y el baterista Coco Yannello se habían reunido para darle el color local a un tributo a Led Zeppelin que prometía ser demoledor. Organizada por el Perro Emaides, esa juntina fue un capricho al que, quizá, todos queríamos asistir. Es que los mejores rockeros de Córdoba se encontraban arriba de un escenario para tributar a una de las bandas de rock más importantes de la historia. Y la magia fue real. No hubo una sola persona que no volviera extasiada a su casa. Ni los propios músicos.

Años más tarde, el aquelarre de brujos volvió a sacar chispas en algunos encuentros de las Rock Jams organizadas por Esteban Kábalin en Los 7 Locos Restobar, eventos que se realizaron durante sesenta miércoles ininterrumpidos.

Esteban Kábalin es, sin dudas, la voz más impresionante del rock mediterráneo. Ha participado y colaborado en infinidad de proyectos, y tiene cuatro discos editados con su proyecto solista, EK Rock. Jorge “Cuerda” Tarnavasio es un guitarrista estrella, influenciado por las vastas corrientes del rock duro y del blues, ha logrado un estilo único e inconfundible que le permite desenvolverse con total naturalidad, sutileza y poderío. Daniel Tita (bajo) y Fernando “Coco” Yannello (batería) son la combinación perfecta entre potencia y firmeza; con extrema calidad y buen gusto, ambos se complotan para hacer del rock un espacio para el deleite absoluto.

De esta manera, y tras un largo tiempo de medirse, probarse y estar más de acuerdo que nunca, estos cuatro guerreros decidieron salir a inundar el planeta con música. Saben que juntos pueden hacer un milagro: volver a generar en el público el gusto por la calidad, por la fuerza y por lo novedoso, es decir, plantear un precepto rockero básico que vuelva a las fuentes pero que abrume con la calidad y la frescura de su sonido. Así nació, en 2014, Pésame, la banda que reúne a cuatro de los más grandes músicos de estas pampas.

Pésame es el fruto de un sueño y de una búsqueda vinculada a los sonidos más duros del Rock; recurre a la tradición de que el Rock debe sentirse con el cuerpo y que un show debe ser un lugar místico y sagrado. Rastrillando un historial de experiencias, Pésame logra atravesar todo un universo sensorial para lograr un sonido fuerte y sutil con toda la calidad técnica y artística que los amantes del Rock se merecen. Desde Nuevo Animal Records –un sello que surge para distribuir la energía de la música- nace Pésame, una banda que se lanza desde Córdoba hacia toda la Argentina.

El grupo hizo su debut oficial el sábado 2 de marzo de 2014 en la fiesta GlamNation –carpa Rock N’ Roll Circus- dentro del Cosquín Rock, junto a grandes bandas como Connor Questa, Viticus y el Negro García López. Luego de eso vinieron actuaciones en la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, traslasierra, Tanti, provincia de Buenos Aires, una apertura histórica para el show de Iron Maiden en el Kempes, y los Cosquín Rock 2015, 2016 y 2017 donde se realizó el lanzamiento del primer disco oficial de la banda titulado Pésame el pasado 25 de febrero en el escenario temático heavy.

El nuevo material discográfico de Pésame es un hecho para celebrar, porque después de larguísimos meses de grabación y producción, los amantes del rock duro pueden disfrutar de un disco brillante y sin fisuras, de tremendos rocks y baladas trabajadas con sutileza y un profundo sentido de la belleza. La ejecución instrumental, las voces y las letras nos sumergen a un mundo donde los rayos y las tormentas, las injusticias y el deseo de la carne cobran dimensión épica y nocturna. Quizá Pésame sintetice de una manera explosiva y con proyección los mejores momentos del heavy rock y del hard hecho hasta el momento. No hay vueltas ni insinuaciones, y tampoco trampas sonoras. Hay rock.

El disco contiene 15 temas –tres instrumentales-, y fue grabado, editado y mezclado en Córdoba por Robert Richard (El Riche Estudio) y por Javier Pedrocca (Jade Estudio). La masterización fue realizada en Buenos Aires por Sebastián Manta (La Nave de Osberg). En el álbum participan Fernando Belzagui (voz en off), Ernesto Weler y Andrés Arias (teclados y sintetizadores), Lucas Isaac (guitarras), y Miguel Amaya, Patricio Petros, Leonardo Ventre y Fabián Kurka (coros).

Para comprar el disco pueden ingresar en www.pesame.com.ar.

Se suele escuchar decir que el hard rock está muerto. Pero Pésame es el electro shock, la tormenta que va a mantenernos despiertos. Porque el Hard Rock Argentino está verdaderamente vivo.