Olave, el manager “captavotos”

Por Federico Jelic

Golpe de efecto o acción populista. El ídolo contemporáneo de Belgrano, Juan Carlos Olave no podía quedarse afuera nunca del club. Ya con su retiro, siempre hubo insinuaciones de su carácter político por excelencia. Vocero del vestuario, patrón dentro de la cancha, héroe bajo los tres palos y ahora, captador de votos y adhesiones. La dirigencia de Belgrano mira de reojo a las elecciones que se llevarán a cabo en la institución en abril, y pensando en su proyecto deportivo, hoy el costado más endeble de la gestión en esta actualidad que lo tiene en el fondo de la tabla, apunta a sumar un caudillo que revierta esa posición.

Mientras el oficialismo define otros lugares de la lista, con la certeza de que Jorge Franceschi, vice actual, será el candidato a presidente del “Pirata” por la lista “Resurgir Celeste”, apuntará a sumar a Olave como mánager deportivo de la institución. Acción populista efectiva, porque el reciente ex arquero es quien conserva la mejor imagen en Alberdi, en medio de este sinuoso camino deportivo donde pocos se salvan de la hoguera. Los directivos no están exentos.

Olave dentro del club

Era una cuestión de forma nomás, porque desde hace un tiempo, el titular Armando Pérez buscaba dejar involucrado al ex golero de Belgrano en el club, con algún compromiso dirigencial, sea en lo deportivo, o como embajador. Es el ídolo de la gente.

Hubo cierto cortocircuito cuando Olave resolvió intempestiva e impulsivamente su retiro de la actividad en diciembre pasado, dejando un vacío imposible de llenar y generando varios problemas en ese sentido (aún sin subsanar), después de la eliminación de la Copa Argentina y del corto periplo internacional por Copa Sudamericana. Pero la relación de Pérez con su capitán siempre cruzó el límite de lo laboral. Fue su hombre de consulta permanente, en refuerzos y en cuestiones de convivencia en camarines.

Olave significa mucho más que un arquero. A pesar de haber nacido futbolísticamente en Las Palmas, adoptó rápidamente su amor a la camiseta, cuando llegó con 25 años y formó ese idilio con la hinchada que nunca sufrió divorcios. Al contrario, su identificación fue tal muchos entendieron que tenerlo de su lado, en su ejército, iba a ser mucho más que un bastión para cualquier planificación tanto deportiva como política.

En su momento, la dirigencia imaginaba instaurar en la entidad algo así como una “escuela de referentes”, con algunos futbolistas eternos, de la generación del ascenso 2011 (donde Olave se consagró atajando el penal clave a Mariano Pavone, ante River Plate, en la Promoción), en función de que sigan participando después del retiro profesional, a modo de referentes para las futuras generaciones. Después de un proceso de filtro, Olave encabezaba esa iniciativa, junto a Esteban González, Guillermo Farré, Gastón Turús y César Pereyra.

El ex guardián del arco “Pirata”, como reza la placa de bronce atornillada en la valla que da a espaldas a la popular local del estadio “Julio César Villagra”, es un símbolo al que nadie en Alberdi puede estar indiferente. Su adhesión o bendición puede sumar cuantiosamente. Y eso lo entendieron bien Pérez y compañía.

Temor por lo deportivo

Las encuestas le son favorables al oficialismo, según algún que otro boca de urna o encuesta, con alguna diferencia que le permite cierta tranquilidad para las elecciones. De todas maneras, hay precaución y cierto temor para la actual gestión, más que nada por este presente deportivo, con Belgrano luchando en las últimas posiciones y sin ganar desde hace más de cuatro meses.

El 2017 no arrancó de la mejor manera. La derrota contra San Lorenzo trajo aguas agitadas y algunas decisiones son siempre cuestionadas por los hinchas.

Hay que ser claros en esto: la mejor defensa que tiene Pérez es precisamente su gestión y sus logros institucionales. Y también otros alcances estructurales, que con un breve repaso hablan de una economía recuperada, un predio de alto nivel, construcción de una nueva tribuna como parte de la ampliación del estadio en Alberdi, más varias ventas de futbolistas al exterior. En el campeonato administrativo es cabeza de serie en cualquier torneo, virtudes y acciones que bien le valieron la presidencia del Comité Normalizador en AFA.

En lo deportivo parece estar el talón de Aquiles. A pesar de haber clasificado a tres copas internacionales, salir por primera vez de manera oficial fuera de los límites soberanos de Argentina y terminar en la tercera posición en un campeonato de AFA no son motivos para despreciar. Solo que muchos hinchas no contemplan esas conquistas y miden su consideración hacia la dirigencia solo valorando la actualidad deportiva. Es algo muy común en nuestra cultura tan pasional como extremista.

A ese termómetro es al que le temen. No lo esconden. El humor del socio no está siendo postergado y por eso apuntan a un mejor escudo social. Como los resultados no ayudan, más otros desaciertos más que nada en refuerzos o alguna venta que no permita afianzar un equipo sólido y potable para soñar con algún campeonato, queda en evidencia que el mayor argumento de la oposición para contragolpear a Pérez será enfocado por lo que pasa dentro de la cancha y no en los escritorios solamente.

Necesitaban un aliado, un campo de fuerza, porque en tiempos proselitistas, todo suma y todo resta en la misma proporción. Pero parece que han acertado.

Manager Deportivo

Belgrano no tuvo mucha suerte cuando utilizó la imagen de algún ex jugador como manager deportivo. En su momento, como asesor estuvo José Luis Villarreal, otro ídolo de la institución, aunque tuvo que alejarse después de alguna polémica, cuando desde Talleres lo acusaron de haber intentado “convencer” al juvenil enganche Favio Álvarez de que quedara libre, en busca de mejores y prometedores horizontes en la lejana Europa, allá por 2010. Curiosamente, ironía del destino, hoy “Villita” es pieza basal en lo deportivo en el proyecto de Santiago Montoya, candidato de la oposición, que también aspira al trono en Alberdi.

Generalmente, Daniel Primo es el asesor de confianza de Pérez. Hernán Castex, secretario técnico de Belgrano, es otro cercano en ese rubro. Pero la participación de Olave sería mucho más vinculante. Algo así como un técnico en la necesidad de instaurar la identidad celeste en los jugadores, además de poder ser nexo con otras instituciones. El ex arquero es respetado en todos los ámbitos del fútbol argentino. Y para el hincha, es intocable. Sigue frecuentando el predio y los amistosos del equipo. Se habló también del “Luifa” Artime, pero pocos están tan representados en esta dirigencia como Olave. Un acierto que sumará votos en las urnas, con el objeto de prorrogar un mandato más al oficialismo al frente de Belgrano.