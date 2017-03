Gobernador revive el “peronismo republicano”

Por Marcos Duarte

Juan Schiaretti retomó una definición política que causó revuelo a fines del año pasado y que, desde aquel momento, tiene implicancias políticas propias. El “peronismo republicano” fue una fórmula que el gobernador elaboró para diferenciarse del kirchnerismo y del massismo al mismo tiempo.

En el día de ayer, insistió con ese concepto en declaraciones a Cadena 3. Lo hizo para descartar definitivamente cualquier entendimiento con el gobierno nacional que involucre alianzas electorales. “UpC tiene identidad propia y el PJ cordobés irá como UpC”, sostuvo.

Por otra parte, hizo hincapié en la importancia de los acuerdos entre las fuerzas políticas a los fines de facilitar la gestión de gobierno. “Lo que queremos en el PJ es tener una buena relación institucional con todo el mundo, lo que es normal en cualquier país más allá de los signos políticos de tener un acuerdo para gobernar, acá parece una cosa rara lamentablemente” dijo en este sentido.

Las declaraciones tuvieron lugar en oportunidad de la firma de un convenio con la Municipalidad de Córdoba destinado a refuncionalizar la zona del Barrio Güemes de esta capital. El acto, realizado en el Centro Cultural “Casa de Pepino”, contó con la presencia del intendente Ramón Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora.

Al momento de encuadrar al peronismo cordobés, Schiaretti no dudó en ubicarlo en el “peronismo republicano”. Esa definición ideológica surgió hace unos meses, en el momento de máxima tensión por el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que aprobó una mayoría conformada por el Frente para la Victoria y la mayoría de los diputados enrolados en el massismo.

En aquel momento, el gobernador se opuso férreamente al contenido de ese proyecto argumentando que desfinanciaba a los estados provinciales. Incluso emitió un comunicado oficial en el que aconsejaba a los diputados nacionales cordobeses a rechazarlo en la sesión de la cámara de diputados.

Sin embargo, la mayoría de los representantes de Unión por Córdoba en la cámara baja optó por acompañar la iniciativa con su voto privilegiando el acuerdo que mantienen con el bloque del Frente Renovador.

Al ser consultado sobre esta cuestión, Schiaretti afirmó que él no tenía ningún compromiso permanente con el sector de Sergio Massa. “Que el peronismo de Córdoba haya ido el año pasado en una alianza electoral con Massa no significa que seamos parte de su espacio político”, señaló el gobernador en diciembre del año pasado.

Aquella fue la primera oportunidad en la que se diferenció de José Manuel de la Sota en su alineamiento nacional. El ex gobernador se mantiene dentro de la coalición UNA, que formara junto a Massa para las elecciones presidenciales 2015.

“El doctor De la Sota puede militar con él. En el peronismo de Córdoba no hay un pensamiento único, porque no es un partido estalinista. Somos el peronismo republicano” fue la tajante declaración con la que Schiaretti se diferenció de Sergio Massa.

En el día de ayer, el gobernador insistió con otra de sus ideas fuerza: desdramatizar la competencia electoral ya que, según su visión, no van a modificar sustancialmente la correlación de fuerza en las cámaras. Vamos a ir a octubre con identidad propia, que es el peronismo; creo que no es la vida y la muerte” afirmó el gobernador.

Esta caracterización también preocupa a los delasotistas que mostraron su discrepancia. Fue el legislador Franco Miranda quien afirmó hace unos días que, si ese es el contexto, no habría razón para que De la Sota encabece la lista de diputados nacionales.

A pesar de estos chispazos, Schiaretti parece firme en su mirada con respecto a los comicios de octubre y el perfil de Unión por Córdoba. El desenlace de la cuestión se conocerá sobre la fecha del cierre de candidaturas.