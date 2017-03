En Córdoba, la industria del software recuperó empleados

Las empresas de software de la provincia de Córdoba -sin incluir multinacionales- facturaron 438.2 millones de dólares el año pasado, un 5.4 por ciento por encima de 2015, cuando fue de 415.6 millones de dólares, mientras que el incremento acumulado de empleo de recursos humanos técnicos fue de 3.2 por ciento entre el segundo y el cuarto trimestre de 2016, alcanzando los 7.237 empleados, y recuperando así el nivel de principios de ese año.

Los datos corresponden al Córdoba Clúster Technology en base a un trabajo estadístico que viene desarrollando la consultora Economic Trends que dirige Gastón Utrera. La facturación del sector está compuesta por un 13 por ciento (57,2 millones de dólares) proveniente de ventas a clientes en el exterior y un 87 por ciento (381 millones de dólares) de operaciones en Argentina. Estas proporciones habían sido, durante 2015, de 15,7 por ciento y 84,3 por ciento, respectivamente.

A fines del año pasado ya desde el sector plantearon que necesitan un dólar entre 15 y 20 por ciento más alto, por los mayores costos que les significó la inflación de los últimos años. Afirman que los mercados donde ya hay presencia desde hace años soportan “alguna corrección” de tarifas, pero advierten que ganar nuevos es “muy complicado”. Entre 2003 y 2015 las exportaciones basadas en el conocimiento (software, servicios profesionales y culturales) registraron un alza importante, del 420 por ciento según la Dirección de Cuentas Internacionales del Indec.

Utrera explicó que ese dato marca que la falta de competitividad industrial no se explica por un atraso cambiario, sino por otro tipo de sobrecostos que afectan a la industria y no a estos segmentos de servicios; pero ocurre que hay un cambio clave entre 2011 y 2015: esas mismas exportaciones cayeron 11 por ciento.

Una señal de que, además de sobrecostos industriales, parte del problema es el atraso cambiario. Así como el desafío de la industria es, si no mejora el tipo de cambio real, reducir costos reales (logísticos, carga tributaria, por ejemplo), en el caso del sector del software hay que aumentar el valor agregado.

La facturación total del sector, medida en pesos corrientes, aumentó durante 2016 un 68,7 por ciento, al pasar de 3.852.6 millones durante 2015 a $ 6,501 millones durante 2016. Medida en pesos a precios constantes, aumentó el 18,6, por ciento en base a estimaciones obtenidas deflactando la facturación nominal por IPC Congreso.

Un factor positivo es que las estadísticas trimestrales de facturación a precios constantes, que abarcan el periodo primer trimestre de 2015 a cuarto trimestre de 2016, muestran ya tres trimestres consecutivos de crecimiento (segundo a cuarto trimestre de 2016), luego de los tres trimestres consecutivos de caída entre el tercer trimestre de 2015 y el primero de 2016.

Respecto del empleo, los datos que abarcan el periodo primero a cuarto trimestre de 2016, muestran ya dos consecutivos de crecimiento: 1.8 por ciento durante el tercero y 1.4 por ciento durante el cuarto trimestre de 2016. Considerando sólo los recursos humanos técnicos empleados en Argentina, el incremento acumulado fue del 3,4 por ciento, alcanzando los 6.953 empleados, superando así el nivel de principios de año (6.928 empleados).

En Córdoba hay unas 350 empresas tecnológicas; 170 integran el Technology Cluster. En total emplean a unas 9000 personas y la expectativa es duplicar esa cifra en 2020. En Argentina hay una Ley de Promoción de la Industria del Software y de las 155 firmas incorporadas el año pasado en el país, 15 son de Córdoba, con lo que en total suman 40 locales.

Las que adhieren al Registro de Productores de Software y Servicios Informáticos acceden a estabilidad fiscal, perciben un bono de crédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionales y pueden desgravar del impuesto a las Ganancias.

El régimen, que se enmarca en las condiciones establecidas por la ley 25922, tiene como objetivo fortalecer la industria del software, considerada estratégica para el desarrollo nacional, mediante el incremento del empleo calificado, las exportaciones, las actividades de investigación y desarrollo y los estándares de calidad.