A contracorriente, el Belgrano ratifica su “paro encubierto”

La jornada de hoy es el séptimo día hábil consecutivo en el que los docentes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano no dictarán clases, salvando un diminuto grupo de profesores que dictarán una decena de materias.

El establecimiento preuniversitario, dependiente de la UNC, no ha podido todavía iniciar las actividades académicas correspondientes al año lectivo 2017, debido a las múltiples medidas de fuerza que sus docentes vienen entrelazando desde el lunes de la semana pasada.

Luego de adherir al paro nacional de educadores que tuvo lugar el 6 y el 7 de marzo, los docentes se sumaron al “paro de mujeres” que se realizó el 8 de marzo. Fue al día siguiente que el claustro de profesores del Belgrano decidió, unilateralmente y sin apoyo gremial, entrar en “estado de asamblea permanente” hasta el próximo jueves 16.

La medida fue justificada entonces por sus adherentes en la falta de un “plan de lucha” por parte de sus representaciones locales (Adiuc y Aduncor) o nacionales (Conadu y Conadu Histórica, respectivamente), así como la ausencia de una fecha en la que dicho plan pudiese discutirse y decidirse.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, las dos centrales gremiales nacionales con influencia sobre el Belgrano coincidieron el decretar dos días de paro de actividades: miércoles 15 y jueves 16 de esta semana.

Además, el gremio Adiuc (el cual enarbola la mayor representación de docentes de la UNC) anunció que realizará una asamblea general de afiliados en la tarde de este miércoles, con el fin de discutir y consensuar las medidas de fuerza que pondrán en acción no sólo en el Belgrano, sino en toda la Casa de Trejo.

A pesar de que estos dos hechos podrían haber descomprimido la obstinación de los docentes belgranenses, dicha suposición no se verificó en la realidad. Los docentes de la Escuela se dieron cita en la mañana de ayer para discutir el cambio de escenario que se produjo durante el fin de semana.

La conclusión de los profesores decepcionó a padres y funcionarios del Rectorado, dado que ratificaron la continuidad del estado de asamblea permanente hasta el jueves.

Cabe aclarar que las asambleas docentes cuentan entre sus participantes al cuerpo de preceptores de los niveles secundarios y de pregrado, puesto que el convenio colectivo de trabajo los engloba entre sus beneficiarios.

Rectorado

Las autoridades de la Casa de Trejo han dado seguimiento a la situación conflictiva que toma lugar en el Belgrano a lo largo de los últimos cuatro días, intentando encontrar una salida consensuada para garantizar el dictado de clases.

Al día siguiente de la declaración del estado de huelga, la responsable de establecimientos preuniversitarios de la secretaría de Asuntos Académicos, Zulma Gangoso, participó de una asamblea docente. En la misma, resolvió dudas y preguntas al respecto de los avances que el Rectorado ha logrado en temas puntuales del Belgrano, como la titularización de docentes, licencias y recursos para infraestructura.

Asimismo, Gangoso también se reunió, en la jornada del sábado, con un grupo de padres autoconvocados, con quienes evaluó la situación que afecta a sus hijos.

Las mediaciones intentadas no han dado resultado hasta el momento, lo que eleva la tensión entre las autoridades de la UNC y del Belgrano con los manifestantes.

Paritaria nacional

En la tarde de hoy se reunirán la mesa de negociación paritaria, que reúne a los funcionarios del ministerio de Educación y Deportes de la Nación con rectores representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de las seis centrales gremiales involucradas en la discusión: Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Fedun, Ctera y UDA.

En la reunión, las partes expresarán nuevamente sus expectativas salariales, así como también propondrán modificaciones a la propuesta inicial del gobierno nacional.