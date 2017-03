Provincia apura acuerdo con SEP (se inmuniza de UEPC)

Por Juan Pablo Carranza

jpcarranza@diarioalfil.com.ar

El Gobierno pretende cerrar el acuerdo salarial con los empleados públicos lo más rápido posible y así descomprimir en parte la negociación paritaria. Ayer el Panal explicó algunos pormenores más de la oferta que le acercó al SEP y espera en los próximos días una respuesta favorable del gremio que conduce José Pihen.

La jugada tiene como objetivo concentrar todos los esfuerzos en la tensión con los docentes, que el jueves se fueron con la promesa de los funcionarios de que la Provincia cumplirá con los puntos pendientes de la paritaria del 2015: incremento del 10 por ciento de antigüedad para los docentes con más de 28 años en el cargo y el blanqueo del 25 material didáctico.

Desde el Centro Cívico quieren inmunizarse de los efectos que pueda causar la empantanada negociación en la Provincia de Buenos Aires; donde el gremio que conduce Roberto Baradel volvió a dar un nuevo portazo a la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal y anunció una nueva batería de medidas. El Gobierno busca blindarse de los problemas que tiene el líder docente bonaerense en su distrito y eludir los reclamos por paritaria nacional.

Sacar a relucir nuevamente la propuesta es la forma que encontró la Provincia para demostrar su voluntad de mantener abierto los canales de diálogo. Es cierto que la oferta a la UECP no variará mucho de la que le acercó la Provincia el SEP – nunca hubo diferencias sustanciales entre una y otra propuesta- pero la promesa de cumplir con los ítem adeudas sirve para descomprimir el resto de la negociación y aumentar la masa salarial que pone en juego.

Con esa garantía, la cúpula de la UPEC salió más aliviada del Centro Cívico el jueves por la tarde, donde la esperaba una manifestación docente para respaldar su pedido. Los educadores buscaron blindarse legalmente en caso de que la Provincia lleve al plano político esa discusión. Por esta razón llevaron al abogado laboralista y ex funcionario radical, Jorge Sappia a la negociación. En off varios dirigentes se mostraron conformes con este primer paso de la negociación.

Hoy por la mañana la secretaria general de gobernación, Silvina Rivero, se contactará nuevamente con los docentes para continuar con las negociaciones. Todo parece indicar que las autoridades provinciales y la directiva del gremio se reunirán por la tarde. Si la entrevista se extiende, es posible que el plenario de secretarios generales, donde los docentes tomarán nota del ofrecimiento, pase para mañana.

El Gobierno no quiere y no puede salirse de los márgenes inflacionarios que marcó la Nación: con techo en el 20 por ciento. Juan Schairetti se puso al frente de la liga de gobernadores que impulsó un acuerdo homogéneo para el resto de las provincias.

No obstante, el impacto de las deudas atrasadas podría computabilizarse dentro del total. Una forma de mostrar un porcentaje más abultado. La Provincia se habría comprometido a revisar la masa salarial que elevó el jueves a los docentes para tener en cuenta los pendientes del acta 2015-2016. De ahí que surge la reinterpretación de los porcentajes.

El otro punto que le interesa a los docentes es qué índice tomará la provincia para recalcular la actualización automática por inflación. En un primer momento el Panal buscó apelar al IPC Córdoba, pero los docentes quieren se incorporen también el índice nacional y el de las consultoras privadas para poder tener un promedio.

Oferta al SEP

El SEP aún no se expidió sobre la oferta de la Provincia. Aunque en el Panal esperaba una respuesta oficial para los primeros días de esta semana, la Comisión Directiva convocó para el viernes 17 al plenario de delegados. Aun quedan por pulir detalles, pero desde la cúpula gremial indicaron que la propuesta tiene puntos buenos, aunque el porcentaje final no conmueve del todo.

La clave estará en el aumento que recibirán los cargos más bajos de escalafón y los sectores precarizados – becarios y pasantes-. Con el énfasis en esos dos puntos posiblemente la propuesta genere mayores adhesiones.

La Provincia emitió un comunicado ayer en donde señala los puntos de la oferta del 19,5 por ciento que realizó al SEP y a UPCN y que comprende un 1,5 por ciento de reconocimiento por la inflación del 2016. Los puntos son:

-Una suma fija en pesos por los próximos tres meses para cubrir desfasajes del año anterior.

– Un aumento a partir del mes de febrero a cuenta de la inflación del año, que en el promedio significa un 12,5% de costo de la masa salarial.

– La revisión en junio de la marcha de la inflación en relación al salario, para corregir posibles desfasajes.

– Otro aumento en el mes de julio a cuenta de la inflación que significa en promedio el 7% de la masa salarial actual.

– Y nuevas revisiones en noviembre 2017 y enero 2018 de la marcha de la inflación en relación al salario para cubrir cualquier posible desfasaje.