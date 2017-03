Paradoja: más justicia social en Procrear macrista que en versión K

Por Pablo Esteban Dávila

Mauricio Macri lanzó el sábado lo que, se intuye, será una de sus principales cartas políticas de cara a las cruciales elecciones de octubre. Sin detenerse en la genealogía del nombre Procrear (que, como se recuerda, forma parte del panteón simbólico de las iniciativas kirchneristas) el presidente decidió ahorrar explicaciones y lanzar una nueva versión del programa destinado a la construcción de la casa propia.

La reedición macrista viene recargada. Se propone destinar 60.000 millones de pesos para brindar créditos hipotecarios de bajo costo y con plazos de amortización que podrían llegar a los 30 años.

Además, y a diferencia de su antecesor K, el Procrear se encuentra ahora destinado específicamente a sectores medios y medios – bajos. Según el anuncio del propio Macri, sólo podrán beneficiarse de esta línea aquellos hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos (actualmente $32.000). Esta segmentación no existía bajo el gobierno anterior, que garantizaba el acceso a estos créditos a cualquiera que lo solicitase, incluso si pretendía construir en un barrio cerrado. Bien es sabido que el populismo no reconoce diferencias en su afán de regalar lo que es de todos.

No deja de ser paradójico que sea el gobierno de Cambiemos el que ponga un contenido de mayor justicia social a un programa nacido, precisamente, bajo la férula peronista. El presidente intuye, con razón, que existen millones de familias que estadísticamente no son pobres pero que, sin embargo, están lejos de tener una subsistencia libre de zozobras. Muchas de ellas carecen, además, de una vivienda propia, por lo que deben destinar gran parte de sus ingresos a pagar un alquiler. Ese segmento de la población podría contribuir a ensanchar la base electoral del oficialismo, siempre y cuando el Estado le brindase motivos objetivos para justificar tal apoyo. Es un hecho que el nuevo Procrear se encuentra enrolado en este camino.

La idea, debe reconocerse, tiene potencia. Volcar semejante cantidad de recursos al mercado a través de una red capilar de millones de personas puede llegar a movilizar la economía en forma significativa en prácticamente todo el país. Es la pinza que complementa al ambicioso programa de obras públicas que el gobierno se encuentra empeñado en concretar de forma tan acelerada como le sea posible. Ambas iniciativas, Procrear y obra pública, conforman la tenaza con la que se intentará destruir los argumentos de la oposición para esmerilar al presidente en octubre venidero.

Sin embargo, esta fortaleza puede que sea relativa. En rigor, este programa no es ni el más ambicioso ni el más equitativo que haya lanzado el gobierno; en rigor, tiene otros con méritos igualmente notables. El incremento del seguro de desempleo (prácticamente congelado durante las administraciones K), la extensión de las asignaciones familiares a quienes cobren hasta $30.000 (antes congelado en torno a los quince mil) y la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con juicios con el Estado se inscriben dentro de un sano objetivo de justicia social mediante arbitrios inteligentes y bien estructurados. Lamentablemente, por el momento no han demostrado el vigor político que podría haberse supuesto.

Buena parte de la responsabilidad por esta modestia en los resultados la tiene el propio gobierno. Lo ocurrido con la Reparación Histórica es aleccionador. Según los cálculos de la ANSES se prevén pagos por u$s 6273 millones para el presente año, con aproximadamente 300.000 beneficiados entre aquellos jubilados con juicios iniciados o con quienes, aún sin pleitos, tuvieran derecho a un reajuste en sus haberes. Todo este esfuerzo, ciclópeo y conmovedor, quedó empero destrozado por una inoportuna modificación a la reglamentación de la ley de movilidad en febrero pasado que determinó que, en lugar del 12,96% de incremento a las jubilaciones debía aplicarse un 12,65%, esto es, 0,31 puntos menos o el equivalente a 24 pesos en promedio. Aunque se dispuso de inmediato dar marcha atrás con la medida, el enredo tuvo el dudoso mérito de poner en tela de juicio toda la política presidencial respecto a los jubilados, ¡a pesar de haber solucionado un problema que databa de décadas! Todo por una corrección técnica pergeñada en alguna oscura dependencia sin control político.

Este antecedente hace que sea prematuro especular sobre el éxito del nuevo Procrear. En rigor, todo su devenir se encontrará atado a la pericia con la que la Casa Rosada se desenvuelva en los próximos meses. Esto incluirá tanto a la necesidad de evitar las metidas de pata (los ya famosos “errores no forzados”) como la solvencia técnica con la que se resuelvan las cuestiones operativas del programa. No es un tema menor. Dada la prosapia de los actores intervinientes, tales como el Banco Nación y demás bancos estatales, anticiparse a la segura burocracia que lo rodeará será una forma de ejercer una prudente vigilancia política. Podría suceder que esta iniciativa feliz tuviera demoras en el tiempo que, a la postre, terminara por producir un generalizado escepticismo popular sobre la viabilidad uno de estos préstamos.

Probablemente para aventar estos dos riesgos, el presidente haya optado por encomendar a Rogelio Frigerio la tarea de llevar el programa adelante desde la cartera del Interior. El ministro no sólo es el más político del gabinete sino que combina, por partes iguales, el conocimiento del país federal y los vericuetos de la burocracia estatal. Ayudar a construir muchas viviendas, por todas partes y en el menor tiempo posible, es una garantía para un adecuado retorno electoral del esfuerzo fiscal que se propone llevar adelante.

De todos los desafíos que se le presentarán a Frigerio en el desarrollo del Procrear hay uno que sobresale nítidamente. Por sus características, estos créditos pueden alcanzar a todos los rincones de la Argentina; además, y a diferencia de los tradicionales programas de viviendas sociales ejecutados con fondos federales, no necesitan del concurso ni de gobernadores ni de intendentes, con lo cual la Nación puede independizarse de la tutela o la facilitación de otros actores políticos. Esto significa que nadie podrá disputar a Macri el título de protector de cada familia beneficiada, ni que existan oportunistas territoriales con imaginarias pretensiones de gestor.

Tal vez no exista cosa que le produzca mayor placer al presidente que esta posibilidad. Como todo político new age, cultor de las redes sociales y del contacto sin intermediarios con los ciudadanos, todo aquello que se interponga en este modelo de relación le produce escozor y desconfianza. Si Frigerio es capaz de garantizarle que, en el futuro próximo, podrá llevar adelante un masivo programa de viviendas sin el concurso de molestos arribistas, Macri será un tipo feliz. Claro que, para ello, dependerá de su equipo más que nunca. Para objetivos tan ambiciosos como los que acaba de enunciar requerirá, más que nunca, de funcionarios ambiciosos antes que de técnicos correctos. La política, mal que le pese, es inevitable cuando se ocupa la máxima magistratura nacional.