De la Sota toma distancia de Córdoba y de su candidatura

Por Marcos Duarte

José Manuel de la Sota confirmó, hace un tiempo, su asistencia a un curso que se desarrollará en la histórica Universidad de Salamanca que tendrá lugar entre el 16 y el 28 de abril. Luego, sumó una conferencia en Portugal el 26 de mayo a su gira académica internacional.

En su cuenta de twitter, el ex gobernador publica habitualmente los detalles de cada una de las escalas de sus viajes. En el peronismo cordobés empiezan a leer que estos mensajes no solo tienen que ver con el interés hacia los debates intelectuales y perciben que expresan una estrategia política que tiene que ver con las condiciones que exige para su postulación como candidato a diputado nacional.

Franco Miranda, legislador riocuartense y dirigente de la agrupación ultra delasotista La Militante, volvió a hacer declaraciones dando pistas sobre lo que, según él, es el ánimo del ex gobernador de Córdoba.

“Estoy en contacto permanente con el exgobernador y él está preocupado, no por una candidatura, sino por los despidos en las empresas y la inflación”, sostuvo el legislador de Unión por Córdoba. En el mismo sentido, reveló que “Hace poco hablamos por teléfono y me decía que estaba muy preocupado por el informe de la pobreza en la Argentina y porque no se cumplen algunas cuestiones que tanto se esperaban de los dirigentes políticos”.

El propio De la Sota publicó en su cuenta de twitter un mensaje sobre el informe sobre pobreza que publicó la Universidad Católica Argentina la semana pasada. “Todos debemos leer y re leer el informe sobre pobreza de UCA. La dirigencia debe unirse contra la pobreza. El hambre no tiene color político”, escribió el ex gobernador.

Miranda, que ya había insinuado el aparente desinterés de De la Sota por encabezar la nómina de Unión por Córdoba en octubre próximo, se extendió sobre sus planes para los próximos meses. “Antes que por una postulación, el exgobernador está concentrado en lo que le pasa a la gente. Y esto lo aleja cada vez más del ruedo electoral y lo acerca a las invitaciones que tiene en otros países para dar conferencias”, expresó en declaraciones al diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto.

En la estructura del peronismo cordobés, dirigentes que se ufanan de conocer profundamente a De la Sota hacen una interpretación de estos gestos. Afirman que su candidatura se decidirá a último momento y si se da un escenario que le permita poner condiciones en la campaña electoral.

Según esta interpretación, los sectores cercanos al ex mandatario están maximizando los beneficios de la lectura que hace una parte importante del justicialismo local: solo la candidatura de De la Sota garantiza el triunfo y, por lo tanto, debe tener un rol principal en el diseño de la línea política de Unión por Córdoba.

Paralelamente, en el seno de la estructura del peronismo cordobés asoma una estrategia alternativa. Como forma de morigerar las presiones del delasotismo, dirigentes importantes empiezan a sugerir que el vicegobernador Martín Llaryora podría encabezar la boleta del peronismo con similares chances de triunfo que el ex gobernador.

Por ahora nadie se anima a plantearla como un contrapunto. Todos los dirigentes importantes afirmar que De la Sota tiene la acción de oro y, en el caso de pretenderlo, nadie se opondría a su postulación. Pero al mismo tiempo empiezan a posicionar al vice de Schiaretti como Plan B.

El legislador Carlos Gutiérrez, presidente del bloque de UPC en la Unicameral, volvió a pronunciarse sobre el tema e insistió en ponderar las posibilidades del dirigente oriundo de San Francisco.

Afirmó que el hecho de contar con la figura del vicegobernador “es muy bueno porque habla de que el justicialismo, al que se le reprocha como si fuera un pecado la cantidad de años que viene gobernando esta provincia, está emprendiendo con éxito un proceso de renovación dirigencial expresado en un conjunto de dirigentes como es el caso de Llaryora. Esto habla muy bien del vicegobernador que ha crecido en la consideración de la gente”.