Arduh: “Cambiemos no puede llevar un candidato débil”

El presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, Orlando Arduh, advirtió ayer al PRO que la próxima lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos no puede estar encabezada por dirigentes sin repercusión provincial; aunque no lo mencionó, la referencia parece indudablemente para el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza.

“Un intendente del interior puede ser un calificado vecino y puede hacer una excelente administración, pero si no tiene una trascendencia en todo el territorio provincial por sus proyectos y definiciones no puede encabezar la lista de parlamentarios”, dijo Arduh.

En ese sentido, recalcó que “Cambiemos no puede perder estas elecciones en Córdoba por llevar un candidato débil”.

La Unión Cívica Radical y el PRO, los principales socios de Cambiemos (los otros, sin aspiraciones de liderazgo, son el Frente Cívico de Luis Juez y la Coalición Cívica de Elisa Carrió), pretenden encabezar con un nombre propio la lista de candidatos a diputados nacionales para la elección de octubre. En esos comicios, a nivel nacional se resolverá el dibujo del Congreso para los próximos dos años, pero para el escenario político provincial puede significar una aproximación al 2019.

Los radicales impulsan mayoritariamente a Diego Mestre, aunque poco a poco van surgiendo otros pretendientes, y los macristas tienen dos opciones: Héctor Baldassi y Gabriel Frizza. La candidatura de Mestre se apoya en el aparato partidario, y la de Baldassi en sólidas encuestas.

Arduh recordó que “Córdoba ha sido el principal bastión de Cambiemos” en el proceso electoral de 2015, que desembocó con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación.

Por ello, señaló que “si realmente queremos ayudar a la gobernabilidad no podemos entrar ahora en internas electoralistas y siempre mezquinas”.

“Debemos consensuar entre los partidos políticos que componemos este frente la mejor lista posible, la más representativa”, consideró el radical.

“Pensarlo de otra forma –continuó-, es no sólo hacerle el juego a Unión por Córdoba sino a una oposición justicialista nacional que es implacable”.

Arduh aseguró: “Entiendo toda aspiración personal, pero debemos ser sumamente responsables en este sentido”.

Además, declaró que con estas observaciones pretende “llamar a la reflexión a los sectores a los que verdaderamente los impulsa una vocación de mayorías: dejen de lado las intrigas internas, está en juego el destino nacional”.

Grich se anota

El intendente de Monte de los Gauchos, Ariel Grich, dijo al diario Puntal de Río Cuarto que el radicalismo del sur peleará por tener un lugar expectable en la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos. Incluso, se anotó entre los posibles postulantes.

“Primero hay que afianzar el radicalismo y después Cambiemos en lo territorial. En ese contexto, se va a estar discutiendo un lugar para alguien de esta región. Tenemos varios dirigentes que están a la altura de las circunstancias y pueden dar mucho en la Cámara de Diputados de la Nación”, afirmó.

Todas las fichas apuntan al ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, aunque tendría una alta imagen negativa en las encuestas de su ciudad. Grich no se descartó: “En lo que respecta al grupo de intendentes al cual pertenezco, somos todos prestigiosos y tenemos excelentes gestiones. Es un halago que se me tenga en cuenta. Si tengo que ser útil lo aceptaría. Pero vamos a ver quién está en mejores condiciones para ayudar al presidente Macri”.