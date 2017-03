Unos u$s 34.600 millones serían el aporte del campo a la economía

En el anémico –desde lo económico- 2016, el campo hizo un aporte importante. Que esa tendencia continúe este año o dependerá de los resultados productivos. Hasta ahora en función del comportamiento de los siete granos claves de la región pampeana (trigo, cebada, sorgo, maíz, soja, girasol y maní), la cosecha 2016/17 rondaría 121 millones de toneladas, por encima de las 115 millones del ciclo previo.

El ciclo agrícola 2016/2017 será el primero que se desarrolle completamente con el nuevo gobierno, desde la siembra hasta la cosecha, y el que deberá marcar un cambio de tendencia en la inversión directa, en los resultados productivos y en el nuevo rol que está llamado a tener el sector en los años que vienen.

Un trabajo del economista del Ieral de la Fundación Mediterrána, Juan Manuel Garzón, señala –respecto de los precios internacionales- que si bien hay temor de una posible retracción de los valores por factores macroeconómicos y de geopolítica global, tanto los mercados de futuros como las proyecciones de organismos internacionales (caso del informe de enero del FMI) son optimistas en cuanto a que los precios se mantendrían estabilizados e incluso en algunos productos un pequeño escalón por encima de los valores 2016 (soja).

Los precios actuales están ligeramente por encima del año pasado en los productos locales probablemente más relevantes, caso de la soja y sus derivados industriales (cinco a ocho por ciento aproximadamente).

Los cereales presentan matices, con el trigo bastante estabilizado y el maíz con un leve ajuste (entre dos y tres por ciento). Los precios de los granos gruesos son referencias de valores a cosecha, el mercado los irá ratificando o rectificando en el transcurso de las próximas semanas y meses en función de los avances que muestre la campaña en Sudamérica, las expectativas de siembra en Estados Unidos para el próximo ciclo y la dinámica de las compras de China.

El valor de cosecha, según Garzón, sería de unos US$ 34.600 millones, por encima del ciclo 2015/2016. La diferencia sería de unos US$ 2.000 millones inter campaña (seis por ciento más interanual).

Los riesgos de un debilitamiento de los precios, además de aquellos que puedan originarse en cuestiones climáticas y propias de cada mercado, están asociados a una posible suba en las tasas de interés en Estados Unidos (que fortalecería el dólar y reduciría el precio de las commodities), algún cambio importante en la política sectorial específica de “países grandes”, que desestimule la demanda de granos (o aumente la oferta); en este grupo entran por ejemplo las políticas de promoción hacia los biocombustibles de Estados Unidos (¿será intensificada o no por Donald Trump?), hacia la industria aceitera de China (¿seguirá el gobierno chino subsidiando su industria?), de mantener stocks públicos de cereales de China (¿seguirán manteniendo enormes reservas para sostener precios internos y garantizar abastecimiento?).

El economista explica que un aumento del valor agrícola del orden de los US$ 2.000 millones, de confirmarse, equivale a 0,4% del PIB en dólares de 2016 (estimado en US$ 540 mil millones por el Ministerio de Economía).

“Estos fondos adicionales, de volcarse completamente a la economía vía decisiones de inversión y consumo, generarían además un efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía. Consolidando efectos, la campaña agrícola puede generar un flujo de ingresos tal que empuje el nivel de actividad económico en un orden de magnitud de entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales de PIB”, agrega.

Respecto de la cuestión temporal, dado que los cultivos de verano hacen su pico de cosecha en los meses de abril / mayo, recién hacia fines del primer semestre, comienzos del segundo, cabría esperar que empiece a sentirse el impulso comprador del sector.