San Francisco: cruje Cambiemos (UCR y PRO ya pelean por 2019)

El presidente de la UCR de San Francisco, Gabriel Barra, y el titular del PRO, Luciano Stoppani, encendieron las luces de alarma en la alianza Cambiemos, justo en un territorio que en Córdoba se considera clave para las próximas elecciones (la de diputados de este año y, más que nada, la de gobernador 2019).

“El PRO cree que son los dueños de Cambiemos, ésa es la realidad”, dijo Barra en declaraciones a La Voz de San Justo. “Y muchas decisiones que han tomado en la mesa Cambiemos en la reunión que se hizo en nuestra ciudad el año pasado -continuó-, luego no se cumplieron porque al día siguiente solo hablaban del PRO”.

Stoppani había dicho que “el radicalismo es el que se distancia (de Cambiemos), va y viene con nosotros en base a sus lineamientos”.

El lanzamiento de la Mesa Cambiemos del departamento San Justo, en octubre pasado, había despertado expectativas de recuperación política para la UCR y el PRO, en un terreno donde manda el peronismo hace muchos años.

El dirigente radical afirmó: “Nosotros consideramos que no se debe trabajar así. Creemos que se debe trabajar en conjunto porque si todos formamos parte de Cambiemos, debemos realizar actividades compartidas. Nosotros no nos vamos a prestar a este juego”.

Barra se quejó por la aparición en San Francisco de carteles en los que se ve a Stoppani junto al presidente Mauricio Macri, que fueron interpretados en la UCR como el prematuro lanzamiento de la candidatura a intendente del dirigente del PRO.

“Como respuesta a esta situación aparecen los carteles de Stoppani junto a Macri bajo la firma PRO-Cambiemos. Stoppani puede hacer todo lo que quiera como dirigente del PRO, pero están provocando una interna; ellos no son los dueños de Cambiemos”, protestó.

“El radicalismo –siguió- no va a permitir que le impongan ningún candidato y eso no implica que tengamos que estar juntos con ellos porque eso lo determinará el partido”.

Barra insistió con que “no vamos a permitir que nos vengan a imponer candidatos. Vamos a querer elegir los candidatos. En el radicalismo tenemos hombres y mujeres suficientemente preparados e idóneos para enfrentar candidaturas al nivel que sea”.

El radical anticipó que “si no nos ponemos de acuerdo en las candidaturas, iremos a las Paso con el PRO. En el radicalismo no nos ponemos a dedo en las listas”.

Pese a tanto fuego, Barra aclaró que “nosotros no estamos hablando de romper Cambiemos, queremos más participación, pero no en cargos y puestos sino en nuestros conceptos e ideas porque esa es la única manera de fortalecer al partido”.

“Si se le da importancia al radicalismo, se va a fortalecer Cambiemos. Ha quedado claro que el gobierno tuvo muchas idas y vueltas con muchos errores y en este tiempo el radicalismo no fue consultado. Se hace muy difícil acompañar cuando no te tienen en cuenta”, remarcó siguiendo la línea de lo hablado en el reciente retiro partidario realizado en Villa Giardino.

Crítico de Macri

Barra es muy crítico de la gestión de Macri. “Por más participación de ideas debido a los desastres y macanas que cometió Macri en el último tiempo de los cuales somos conscientes todos. Creemos que debemos ser consultados en opiniones y pensamientos”.

“El radicalismo no comparte los tarifazos ni los despidos. La cuestión social no se está atendiendo como corresponde, lo mismo que la realidad educativa. Hay un montón de problemas sobre los cuales manifestamos que nos deberían tener más en cuenta para aportar soluciones. No digo que esto sea fácil, pero si se nos tiene en cuenta es mucho más sencillo”, remató.