Nicolasistas, nuevo escollo para Mestre en licitación de basura

Por Yanina Passero

Los concejales mestristas probaron el sabor amargo de la incipiente soledad. Con el correr de los días, no cesan las complicaciones que atacan los plazos ideales de la gestión municipal para la aprobación del pliego del servicio de higiene urbana de la ciudad y, en consecuencia, la materialización del segundo intento de adjudicar de manera formal la prestación.

Sin respiro, el sector de la bancada oficialista que responde directamente al intendente Ramón Mestre se desayunó con las críticas del edil Juan Negri, quien cuestionó la “urgencia” del mandamás del Palacio 6 de Julio al fijar menos de un mes para dar curso legislativo a un proyecto de impacto socio-ambiental. La embestida fue contemporánea a la convocatoria de sesiones extraordinarias hacia finales de enero pasado.

Subiendo la apuesta, siguió la socialdemócrata Laura Sesma quien sugirió públicamente un acuerdo entre la administración que ella también integró y el Surrbac comandado por Mauricio Saillén. Luego corrió el foco y exigió nuevas pautas para la licitación.

La lista de recomendaciones de la ex socialista fue coproducida por el hombre del PRO, Abelardo Losano. Un crítico inesperado en la compulsa interna por la basura porque, hasta ese momento, macristas y radicales trabajaban en el recinto conforme a las reglas generales de una alianza política aceitada, basadas en la concordia y asistencia mutua.

Los análisis de manual ubicaban al grupo de ediles díscolos en la vereda del juego individual. Negri busca levantar su perfil para incrementar sus chances internas para ser considerado como opción para suceder a Mestre en el municipio o, en todo caso, tener un lugar expectable en la futura boleta municipal.

Si bien Sesma lo negó con insistencia ante sus compañeros (con lágrimas de por medio), las apuestas tenían a la ex subsecretaria de Capacitación de Mestre como interesada en dejar su banca capitalina para intentar llegar al Congreso de la Nación, con Elisa Carrió como madrina.

El caso más reciente: el contador macrista conversa con agrupaciones peronistas con base en las reparticiones municipales. Sus pares del partido recoleto admiten que Losano comenzó a moverse para suceder a Mestre en 2019.

Los concejales radicales están acostumbrados a los juegos propios de la política. Entienden que el tratamiento de proyectos que implican contratos jugosos y servicios clave abre el escenario propicio para ganar visibilidad. Ahora bien, pasados los cinco minutos de fama, el trabajo interno debería alinearse para garantizar la gobernabilidad.

Cuando las conversaciones con los concejales logró ser contenida (el pliego de higiene urbana ya fue aprobado en primera lectura), alguien cantó ¡bingo en la sala! Los ediles que responden al legislador Miguel Nicolás no prestaron sus voluntades para que el proyecto lograra la preferencia de tres sesiones, tal como había sido convenido en la labor de comisión de la mañana del miércoles.

Decíamos, el mestrismo ahora deberá defender los pliegos en absoluta soledad.

Javier Lafuente, Analía Romero y Cristina Marchisio bloquearon el cronograma corregido del mestrismo para sacar el proyecto. Argumentaron que los pliegos debían recoger, también, algunas recomendaciones de los oradores en la audiencia pública. Un revés sorpresivo.

“No fue Laura Sesma quien demoró la aprobación en segunda lectura. Estaba de acuerdo con la preferencia de tres sesiones”, destacaba un radical, crítico de la socia de Carrió.

Las relaciones entre mestristas y nicolasistas en el Concejo no atraviesan su mejor momento. En líneas generales, la convivencia entre ambas facciones radicales es tirante; no obstante, termina imponiéndose un comportamiento orgánico cuando tienen delante instancias legislativas medulares para la gestión. Probablemente, la receta se repita con los pliegos de higiene urbana, aunque ya se registran algunos antecedentes que marcan que la crisis es profunda.

Días atrás la oposición debió ceder los votos suficientes para que Miriam Acosta continuara por un período más a cargo de la presidencia provisoria del Concejo. Los representantes de Fuerza Renovadora en el Concejo facturaron así a Mestre el segundo plano al que estarían sometidos. Otro dato de la realidad, en este sentido, es la sugestiva ausencia de los concejales de ese sector en las reuniones de comisión, presuntamente cansados de la escasa participación que le permiten los mestristas.

Crisis es oportunidad. Los rencores internos permitirían a la facción nicolasista aprovechar la “grieta” para ganar terreno de cara a 2019, donde quieren ser protagonistas.