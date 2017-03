Guiño de Cambiemos a Accastello

En el día de su cumpleaños número 55 el exintendente de Villa María, Eduardo Accastello, recibió un nuevo revés judicial. Tras la resolución de la Cámara Federal que declaró incompetente al fuero nacional en la causa por el secuestro de 290 mil dólares de una caja de seguridad que junto al ex jefe municipal de Laguna Larga, Fernando Boldú, compartían en la financiera Cordubensis (CBI), el excandidato a gobernador será investigado ahora por supuesto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, ni esta causa ni las que acumula por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros, parecen ser suficientes para correrlo del tablero político. Por el contrario.

El nombre de quien jugó por el kirchnerismo en las provinciales de 2015 obteniendo junto al humorista Cacho Buenaventura un 18,7% de los votos, sigue apareciendo entre los sondeos que miden a posibles candidatos para las legislativas de octubre. De hecho y a pesar de esas complicaciones judiciales, el villamariense asoma de nuevo en la arena política y promete hacerlo con un alto perfil.

Desde las filas de Unión por Córdoba y también entre algunos sectores kirchneristas, lo ubican en un escenario que, por ahora, sólo se erige en una hipótesis aunque alimentada por hechos concretos. Aseguran que Accastello se subirá a la contienda electoral de octubre próximo alentado por el PRO con el propósito de restarle al peronismo. La lectura es simple: si no participa, los votos que aún detenta, irían para el candidato del PJ. Tiene lógica amarilla.

Como antecedente, recuerdan que hace unas semanas entre los propios aliados de la alianza Cambiemos se sorprendieron que Boldú, de estrecha relación con Accastello, entregara subsidios a Laguna Larga en nombre del Ministerio de Turismo de la Nación.

Alimentando la teoría peronista, la semana pasada el ex intendente recibió un guiño político de Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri avaló su actuación durante la gestión municipal en relación al plan de viviendas Techo Digno, el programa por el que está denunciado por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos nacionales y por el que semanas atrás allanaron la Municipalidad de Villa María.

A instancias del actual intendente Martín Gill quien le había le solicitado a la Nación extender el plazo para la realización de las obras de ese plan habitacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio del Interior realizó una auditoría sobre lo actuado en esa materia del programa durante el periodo en cuestión. De allí se desprendió que los fondos enviados permanecieron en las cuentas auditadas por el Gobierno nacional. Accastello se anotó el punto y, a través de su abogado, solicitó el archivo de la denuncia que habían realizado en su contra el extribuno José Naselli, el abogado Manuel Sosa y otros integrantes de la Asamblea Contra la Corrupción

En declaraciones a El Diario, su asesor letrado Gustavo Franco, dijo: “La importancia que le damos a esta notificación del Gobierno nacional a la Municipalidad local parte de que es una prueba objetiva, que nosotros no pedimos, que la emite el Gobierno de Cambiemos, auditando una gestión de signo contrario. Y no encontró una sola objeción. La rendición de cuentas ha sido correcta. No faltó dinero. Fue una burda mentira con intencionalidad política”.