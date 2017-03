Belgrano y el predio “político”

Por Federico Jelic

El socio de Belgrano no suma una disciplina deportiva más a sus beneficios con el club, pero tendrá un espacio de esparcimiento, recreativo, y que puede tomarlo como un mimo, en tiempos en que las caricias cambiaron por bofetadas, con el bajón deportivo. Resulta que la dirigencia resolvió alquilar el Círculo de Suboficiales de Saldán por tres años, con el objeto de que el hincha pueda disfrutar de la vida campestre y bucólica los fines de semana. Esa medida fue festejada por el grueso de la hinchada.

Asadores, quinchos, pileta y otros beneficios de relajamiento están al alcance de la mano. Un beneficio del que antes no gozaban y que muchos criticaban, de acuerdo a las encuestas realizadas por el club, cada vez que había sondeos de opinión en sus cuentas de correo de la secretaría de socios.

Son tiempos electorales: como hay comicios en Alberdi en abril, el oficialismo busca sumar alguna adhesión en ese costado endeble que siempre tuvo en la gestión: no saber llegarle al simpatizante “Pirata” por alguna otra vía que no sea el fútbol profesional y la cancha.

Predio que se mira y no se toca

La mayor disconformidad del socio tenía que ver con la posibilidad trunca de visitar al predio de Villa Esquiú y sus instalaciones. Es de los más elogiados del fútbol argentino, con equipamiento de primer nivel, gimnasios acordes a las exigencias profesionales de alto rendimiento, tecnología de punta y otras virtudes que le valieron devoluciones más que positivas de otros equipos, incluso de Buenos Aires.

Pero claro, para el hincha representaba un orgullo pero era como ese juguete de cristal en la repisa de la casa de la abuela: se mira y no se toca. Estupendo, funcional, hermoso pero solo se disfruta desde el otro lado del alambrado, por fotos, y por las imágenes televisivas. De estar compartiendo alguna actividad, ni hablar. Solo para algunos socios se hizo realidad, abonando una cuota suplementaria para practicar “fútbol recreativo”, apto para todas las todas las edades y ambos sexos. No obstante, el simpatizante común tenía que apreciarlo desde afuera.

Y entonces llegaban los amistosos con rivales clásicos o de primer nivel, y se tenían que enterar por radio del resultado. Entonces, era frecuente ver algunos osados hinchas que lo mismo se dirigían para Villa Esquiú, espiando desde afuera, a ver si captaban alguna imagen.

Eso generó cierta frustración en el socio, de sentirse poco parte del proyecto. No se sentía representado. Cierto es que el predio está destinado al fútbol profesional, a las divisiones inferiores, como un centro de alto rendimiento, pero eso no quita que a muchos les parecía injusta esa medida de no poder disfrutar de uno de los orgullos del club, que tiene hasta cancha sintética.

Vamos a Saldán

El video estilo flyer se viralizó rápidamente. “Muy pronto”, se escuchaba detrás de las filmaciones, mientras las “actuaciones” y el contenido iban destinado a cumplir el folklore del hincha: concurrir con tus amigos o familia a pasar el día al club y comer un asado, rito sacrosanto en todos los cordobeses los fines de semana.

“Fútbol asado y vino son los gustos, del pueblo argentino”, cantaban “Los Violadores” en los albores de los ’80 en la famosa e incómoda canción “Represión”. Así lo viven los hinchas y barras. El socio también. Entonces, el hecho de tener un predio de jerarquía pero que no puedan pasar más allá de la vereda, a muchos les pareció innecesario y provocador.

Pero el oficialismo tomó cartas en el asunto. Armando Pérez, presidente de Belgrano y de la Comisión Normalizadora de AFA, dio su venia para cerrar el convenio. Ahora los socios tendrán un espacio para gozar de aquellos placeres terrenales, solo presentando el carnet pagado al día y notificando su presencia a modo de reserva.

Y claro, se vienen comicios y actos de proselitismos. Entonces, es una buena oportunidad para ofrecerle al potencial votante un beneficio más, que no tendrá el escudo de la institución pero que en su nombre, se podrá aprovechar al máximo. Camino a Saldán, en la Avenida Ricardo Rojas, al fondo.

Oportunismo político

Por supuesto que esta medida también generó algunos cuestionamientos de los sectores opositores y algunos disidentes. Como, por ejemplo, critican que como se vienen las inminentes elecciones, “recién ahora se acuerda Pérez de los socios” y “que en 10 años no hizo nada”, que los trataba como “clientes” (este último apelativo también se instrumenta en Talleres, por parte de la oposición, con la gestión de Andrés Fassi y el grupo Pachuca).

Esa acción, de todas formas, suma para la currícula de actividades de la institución y su oferta para los asociados. Una asignatura que vienen perfeccionando sobre todo desde la colaboración más activa del núcleo “Amás Belgrano”, que aporta ideas en algunos proyectos satélites con la aprobación del oficialismo. Esto se pudo apreciar en la campaña de venta de palcos VIP para el Gigante de Alberdi, incentivos para colaborar en la construcción de la tribuna de la calle Hualfin, la estupenda campaña de socios de este 2017 (cinco videos emotivos) y otros asesoramientos, sobre todo en la parte de prensa y difusión. La comunicación fue, sin duda, uno de los puntos flojos de esta dirigencia.

Por cierto, se habla de que Sergio Villella, integrante del grupo en cuestión, podría ser candidato a vicepresidente por la lista oficial en los escrutinios de abril. A pesar de que la gente de “Amás Belgrano” se autodefine como “apolítica”, algunos miembros podrían conformar la boleta, acompañando al sucesor de Armando Pérez, de manera independiente y personal. Por cierto, en este mes, la Asamblea dará a conocer al candidato a conducir a Belgrano, representando al espacio “Resurgir Belgrano”, en donde el actual vice primero Jorge Franceschi cuenta con las mayores fichas en función de encabezar el proyecto, en la búsqueda de ser elegido por los socios como presidente del “Pirata” hasta 2020.