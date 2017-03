Aislado, el Belgrano define “paro encubierto” hasta 16/3

Los docentes del Belgrano se encuentran en “asamblea permanente” hasta la próxima semana. La protesta no se enmarca en ninguna medida de fuerza local o nacional.

Mientras la negociación salarial de los profesores universitarios sigue su rumbo en las oficinas porteñas del ministerio de Educación y Deportes de la Nación, los docentes del Manuel Belgrano (uno de los dos establecimientos preuniversitarios de la UNC) definieron su propio plan de lucha, de manera independiente a los gremios del sector. En la jornada de ayer, anunciaron que se encuentran en “estado de asamblea permanente” al menos hasta el próximo jueves 16 de marzo. Recién en dicha fecha, y tras una probable asamblea de delegados de Adiuc (gremio de docentes de la UNC), evaluarán si deciden comenzar el dictado del ciclo lectivo 2017

Aislacionismo

La Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependencia de la UNC en la que se dictan clases de nivel secundario y de pregrado, vive por estos días una realidad única en su tipo, en todo el territorio nacional.

La misma tenía programado el inicio de las clases para los estudiantes del secundario para esta semana, pero sus docentes adhirieron al paro de 48 horas que declararon las centrales sindicales universitarias, como medida de presión al gobierno en el marco de la negociación salarial. Además, la adhesión de la UNC al “paro de mujeres” del miércoles postergó un día más las clases.

Sin embargo, el primer día de clases tampoco llegó en la jornada de ayer, puesto que los docentes decidieron iniciar un período de “asamblea permanente” de seis días hábiles de duración, hasta el próximo jueves incluido. Ante dicha situación, la dirección del Belgrano decidió sugerir que los estudiantes no concurran al establecimiento, asegurando que todos los días indicarán en su sitio web los profesores que sí dictaran sus clases.

El cese de las actividades no se enmarca en una medida de fuerza de alguna de las entidades gremial es locales (Adiuc o Aduncor) o nacionales (Conadu o Conadu Histórica). Por el contrario, los sindicalistas se desligan off the record de la decisión de los profesores “belgranitos”.

A pesar de el lo, repre – sentantes de los docentes expresan que el motivo único de su medida de fuerza es la negociación salarial nacional.

Los mismos se escudan en una supuesta inacción de sus representantes gremiales, que los obligaría a tomar decisiones de manera autónoma.

Desde el Rectorado de la UNC expresaron su descontento con lo decidido por los docentes, dada su condición de decisión aislada. Asimismo, recuerdan que tras poco menos de un año de gestión, los funcionarios del rector Hugo Juri lograron encauzar las negociaciones de temas puntuales, cumpliendo con la mayoría de las reivindicaciones que el Belgrano planteó hace un año y avanzando en posibles acuerdos para reparar su déficit presupuestario.

Grupos de padres comenzaron a expresarse en contra de la medida dispuesta por los docentes de sus hijos, expresando que la característica “solitaria” de la protesta le quita sensatez.

Asimismo, recordaron que en condiciones similares, la exrectora Carolina Scotto dispuso el descuento de los días no trabajados.

Los “asambleístas” del Belgrano estarían dispuestos a reconsiderar su medida de fuerza tras la asamblea de delegados que Adiuc realizará la próxima semana, aunque supeditan una normalización de la situación a lo que allí se discuta y decida.

Paritaria nacional

A fines de febrero, la comisión paritaria del profesorado universitario comenzó la negociación salarial 2017. En la mesa se sentaron la cartera educativa nacional, rectores representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y las seis centrales gremiales del sector: Conadu (alineada a la CTA de los Trabajadores), Conadu Histórica (enrolada en la CTA Autónoma), Fedun (miembro de la CGT), Fagdut (representa a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional), Ctera y UDA (ambas en representación de docentes preuniversitarios).

Los gremios llegaron a la cita con reclamos claros bajo el brazo: piden una recomposición por el poder adquisitivo que habrían perdido el año pasado (10%) y un aumento por la proyección de inflación para el 2017 (entre 25% y 30%). En definitiva, demandan incrementos salariales entre el 35% y el 40%, duplicando el techo laboral del 18% que prefiere el gobierno. En la primera reunión, los funcionarios del ministerio de Educación y Deportes sorprendieron con un ofrecimiento inédito. La propuesta consistió en una metodología de aumentos “mes a mes”, que repliquen la inflación anunciada por el Indec para el período inmediato anterior. Este método evitaría la discusión de un piso o un techo, y quitaría del medio la negociación por el resto del año.

La reacción de los sindicalistas fue negativa: detallaron que rechazan la propuesta porque no contempla el desfasaje entre sueldos e inflación del 2016, y porque solo actualiza el valor del salario, pero sin incrementarlo.

Es por ello que todas las centrales nacionales se plegaron al paro de los maestros de primaria y secundaria durante los primeros dos días de esta semana, medida de fuerza que se extendió debido al “paro de mujeres”.

La próxima semana, la mesa de negociación paritaria volvería a reunirse, pero se especula con que las partes esperarán la resolución de los niveles inferiores antes de avanzar.