UPC blanquea “Plan Llaryora 2017”

Por Marcos Duarte

La incógnita sobre quien será, finalmente, la cabeza de lista de Unión por Córdoba en los comicios previstos para octubre próximo condiciona los movimientos de todo el arco político provincial.

Hasta hace unos meses, la postulación de José Manuel de la Sota era considerada un hecho por la mayoría de los observadores. El prolongado silencio del ex gobernador y la difusión de una nueva gira académica internacional acrecentaron las dudas de propios y extraños.

En ese contexto, el legislador Carlos Gutiérrez, presidente del bloque oficialista, consideró que Martín Llaryora puede ser quien finalmente aparezca al tope de la nómina de candidatos a diputados nacionales por peronismo cordobés y sus aliados.

En declaraciones a la emisora radial riocuartense LV16, el jefe de bloque de UPC en la legislatura provincial afirmó que “si por cualquier razón el compañero De la Sota desistiera de esa candidatura”, el vicegobernador podría ocupar su lugar. “Esta es una decisión que tomará, de acuerdo a una estrategia que no tiene por qué ser revelada con anterioridad, el propio José Manuel de la Sota” declaró. Ante la consulta concreta sobre las chances del segundo de Juan Schiaretti, Gutiérrez afirmó “también es una realidad y bienvenido sea, porque esto significa en el caso de Martín Llaryora, que es un hombre joven y que desde la vicegobernación ha trabajado muy bien, llega hoy a estar en una consideración muy buena entre los cordobeses”.

De esta manera, el legislador provincial explicitó que el justicialismo de Córdoba evalúa distintas alternativas para conformar su propuesta electoral en octubre. Hasta el momento, ningún dirigente oficialista cordobés había pronunciado un nombre alternativo al del ex gobernador.

Por otra parte, las definiciones de Gutiérrez llegan días después de que Franco Miranda, dirigente de La Militante muy cercano al ex gobernador, sugiriera que el ex mandatario provincial no está entusiasmado con la posibilidad de regresar al ruedo electoral.

“¿Para qué usar una persona tan importante como De la Sota en estas elecciones sabiendo que no van a cambiar la composición del congreso?”, se preguntó Miranda en referencia a declaraciones del propio Juan Schiaretti quien había sostenido que los comicios nacionales de este año no eran de vida o muerte.

Detrás de las declaraciones de los dirigentes se esconden algunos matices sobre la línea política de UPC. Si bien todos los sectores comparten la idea de concurrir con una lista que refleje la identidad del peronismo local, los referentes delasotistas enarbolan un discurso crítico con el gobierno de Mauricio Macri mientras que los más afines al gobernador hacen eje en la gestión y pretenden una campaña de baja intensidad.

En este sentido, Gutiérrez también intentó mediar entre las dos visiones. “Sostengo que el pueblo argentino la está pasando mal, la veo con mucha bronca y veo gente arrepentida en ciertas cuestiones, pero no se habilita a pensar que el pueblo cordobés va a premiar y pensar que es bueno empujar al abismo una situación así. Los que salen más perjudicamos son los más humildes” dijo.

Además, se diferenció de los sectores del justicialismo nacional más confrontativos. “Hay una responsabilidad política que tiene que tener el peronismo a nivel nacional si alguna vez pretende ser opción nuevamente en el país. No lo va a hacer si sigue mirando para atrás, si se sigue mirando el ombligo y si no es capaz de hacer una autocrítica profunda. Lo va a hacer porque es mejor opción que la que hoy está gobernando con tantas falencias”, afirmó en clara referencia al kirchnerismo.

“Marcaremos todas las diferencias que sea necesarias dentro de un marco de respeto”, sostuvo el legislador refiriéndose al que tendrá la futura campaña electoral de Unión por Córdoba en las elecciones legislativas. Para concluir, sentenció “la gobernabilidad es un eje de campaña y una responsabilidad institucional”.