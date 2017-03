UCR acusó al peronismo por ataque a la “sede” del PRO

En solidaridad con sus socios del PRO, cuya “sede” de calle Deán Funes fue maltratada durante la movilización sindical del martes, el radicalismo fue particularmente duro con el peronismo, al que responsabilizó por los daños y, de paso, le recordó otros estragos del pasado.

En la marcha del martes, la que en realidad es la sede de la Ucedé -que utiliza el PRO para malestar de muchos liberales que preferían una alianza con el peronismo y no con la UCR- fue pintarrajeada por lo más intolerante de los manifestantes. Además, sus puertas y ventanas fueron golpeadas, atemorizando a los que se encontraban dentro.

El Comité Central de la Unión Cívica Radical, que preside el mestrista Alberto Zapiola, sacó un comunicado en el que se acusa al peronismo por los incidentes.

El radicalismo expresó su “repudio a las reiteradas prácticas de atacar las sedes partidarias por los violentos de siempre”.

“Hoy le tocó al PRO-Córdoba, antes a nosotros, rara vez, o nunca, a quienes solapadamente motorizan manifestaciones de violencia, cobardemente escondidas detrás de supuestas reivindicaciones”, señala el documento de la UCR, con una referencia al incendio de la Casa Radical de 1995 (y de otros sufridos a manos del peronismo en el pasado).

Luego el texto parece reducir la responsabilidad de los incidentes a sólo un grupo de exaltados, pero pronto retomará la línea princila de señalar al peronismo. “Los reclamos de los trabajadores –afirma- no pueden nunca ser la excusa disparadora de intolerancia como la expresada hoy por grupos minúsculos”. Y agrega: “Son los mismos que llevaron a la grave situación social y económica del país y que, en lugar de formular autocrítica y colaborar con un gobierno legítimo para superarla, pretenden amedrentar al pueblo por no haberlos elegido para gobernar”.

Más duro, los califica de “los patoteros de siempre, los que no soportan el veredicto de las urnas”.

Para el Comité Central de la UCR, es necesario remarcar que los peronistas “no son los dueños de la calle ni los abanderados de la justicia social”.

“Son responsables de lo que le pasó al país en los 24 años que lo gobernaron, y tienen que hacer cargo de sus actos de gobierno”, concreta. Carlos Menem gobernó diez años, Eduardo Duhalde dos, y la familia Kirchner doce.

La Policía

El radicalismo cordobés carga contra la Policía, a la que culpa por inacción frente a los atropellos, lo cual suele suceder en muchas de las manifestaciones callejeras.

“Expresamos también nuestro profundo malestar y honda preocupación por la reiterada actitud de la policía, encargada de custodiar y proteger a los cordobeses ante los previsibles actos de violencia vandálica, y que nada hizo para evitarlos”, apunta.

“El gobierno de la Provincia –agrega- es responsable de la policía que dirigieron en estos 18 años”.

Rodríguez Machado

Por su lado, la ex ucedeísta, y ahora senadora nacional por el PRO, Laura Rodríguez Machado, expresó su “repudio al violento ataque perpetrado por aquellos que siguen sin entender que los argentinos queremos desterrar esas tristes prácticas del pasado y por eso elegimos un cambio”.

Carrizo: “El candidato natural es Mestre”

La diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, dijo que el “candidato natural” de su partido a la Gobernación es Ramón Mestre, en una entrevista concedida a El Diario de Carlos Paz.

“El candidato natural es Ramón Mestre, que ha sido ratificado en su ciudad como nadie después de las intendencias de su padre y Rubén Martí, y le tocó gobernar sin recursos y lo hizo muy bien”, sostuvo.

“Hay apuestas muy grandes que viene haciendo y está comprometido con el progreso y él tiene la decisión firme de gobernar la Provincia de Córdoba”, aseguró.

En relación a la situación de la UCR dentro de la alianza con el PRO afirmó que “deberá asumir un rol protagónico dentro de Cambiemos, porque si bien somos una coalición parlamentaria como bien lo planteamos en Gualeguaychú, creemos que podemos aportar mucho más”.

“Tenemos la experiencia en lo político y podemos ayudar a que no se cometan errores. Es una oportunidad histórica para recuperar la fuerza del radicalismo”, manifestó