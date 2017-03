Talleres, aliado para evitar elecciones en AFA, sin éxito

Por Federico Jelic

La jugada trajo algo de suspicacias y también de intrigas. Pero evidentemente en AFA, mientras siga esta carnicería interna de luchas de egos y ambiciones desmedidas en busca del poder, cualquier especulación puede ser dada como válida. Es tan cruenta la situación que, a ciencia cierta, el saldo de esta cruzada puede tener consecuencias negativas. Al final no prosperó la jugada del bloque opositor a la lista de Claudio Tapia, que aspira al sillón de la calle Viamonte, en donde Talleres participó de dicha conspiración. La elección de autoridades se desarrollará, como estaba previsto, el 29 del mes en curso, cuando el “Chiqui” ya ensaya la proclamación. Pero hubo movimientos para evitarlo, con barrio Jardín presente.

La movida

Resulta que un grupo de dirigentes, comandados por Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Rodolfo D’Onofrio (River Plate), presentaron la solicitud de postergación de los comicios al titular de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, con copia a Conmebol y a FIFA. La razón tiene que ver con el artículo 87 del estatuto, con los exámenes de idoneidad a los candidatos a presidente de la calle Viamonte, y quién los podría realizar, arista que puso en consideración a puro fuego el bloque que comanda Tapia, hoy por hoy, favorito en las encuestas para ocupar el trono vacante de Luis Segura.

Más allá de esa iniciativa, que al final quedó en la nada, resultó llamativa la adhesión repentina de Talleres a dicho comunicado. Se plegó a esa medida, de la que también participa Vélez Sársfield, por intermedio de Raúl Gámez, en procura de que los escrutinios sean pospuestos, en defensa de los intereses de AFA y de una posible sanción o desafiliación por parte de FIFA. Más allá de la lucha intestina, el albiazul vuelve otra vez a marcar posición, subrayando de qué lado se encuentra en esta grieta. Incluso el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, tiene pensado intervenir, llamando a su colega paraguayo, con influencias en la CONMEBOL, con sede formal en Asunción. Continuará…

La impugnación defensiva

“Orgulloso de luchar siempre por cambiar este fútbol argentino devastado. Gracias a todos los que mantienen las convicciones”. Con esas oraciones, Tinelli, vice del “Ciclón”, refrendó en su cuenta de la red social Twitter su postura. Aprovechó un flanco no blindado del grupo de Tapia y del “ascenso Unido” para poner palos en la rueda. Y, está claro, lo hace porque su lista aún no ponderó ni bendijo a ningún candidato que pueda hacerle frente al “Chiqui”, y porque sabe que no reúne ni los avales correspondientes para ser postulante ni para vencer en la contienda electoral.

Vale aclarar que esta carta donde figura el pedido de postergación, basa su pedido en la necesidad de “reformar el Estatuto”, fundamentalmente el artículo 87. Sucede que en la Asamblea Extraordinaria del 24 de febrero pasado en Ezeiza, los dirigentes votaron que no sea el Comité de Ética de la Conmebol el que realice los exámenes de idoneidad a los candidatos, sino el Colegio Público de Abogados de la Ciudad, donde Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y aliado a Tapia, es el vicepresidente. Una broma total. Una situación que luego fue cuestionada con la FIFA, que incluso amenazó con sancionar al organismo argentino.

Los puntos que citan los dirigentes opositores al “Chiqui” apuntan a la modificación del apartado 2 del artículo 87 del nuevo Estatuto, alegando que los exámenes de integridad deben ser tomados por la Conmebol, ya que “el presidente de cada Asociación miembro es integrante del Comité Ejecutivo de la Conmebol”, y resaltan que de no acatar el punto anterior los clubes son pasibles de sanciones y consecuencias. Es decir, Angelici y Tapia quieren elegir quién los debe investigar y evitar los que dice el reglamento. Bien de argentino. Así cualquiera.

“Resulta indispensable convocar de forma inmediata e inminente a una nueva asamblea extraordinaria para reformar el aludido artículo”, señalaban Tinelli, D’Onofrio y Gámez. Y agregan que suspender el acto eleccionario es necesario “a fin de salvaguardar los intereses de todos sus miembros y evitar la imposición de una sanción que ocasione graves perjuicios”.

En ese sentido, por la tarde se sumaron la ese petitorio las firmas de Talleres, Atlético Tucumán y Newell’s Old Boys. Otra vez, en barrio Jardín no se alejan de las acciones que realiza el conductor televisivo por excelencia. Una posición clara a su favor. Soldado leal.

FIFA Deniega

Al final no pasó nada. Evidentemente, quienes presentaron esta solicitud no estaban asesorados estatutariamente. El reglamento habla de que necesitan más de la mitad de firmas y solo presentaron seis. (Son 43 miembros, se precisaban al menos 22). La otra opción es que llame directamente la Comisión Normalizadora a una Asamblea extraordinaria. Eso entendió FIFA y les rebotó el pedido. Asimismo, de la lista de Tapia tampoco salieron ilesos, ya que el ente madre del fútbol mundial dictaminó que al examen de idoneidad solo lo puede dictar CONMEBOL. Punto final.

Tinelli con banca albiazul

Esto no es de ahora. Siempre, desde que empezó la compulsa en AFA, allá por 2015, Talleres, por intermedio de su titular Andrés Fassi y más que nada con la acción de su vice, Rodrigo Escribano, mostró fidelidad al proyecto de Tinelli. Escribano, sobre todo, fue su cómplice incondicional, no solo en los micrófonos, sino que además, fue fiscalizador en la mesa escrutadora en el bochornoso empate en 38 votos con 75 asambleístas en diciembre de 2015.

Su lealtad tuvo réditos, porque el propio Tinelli salió a defenderlo cuando semanas atrás el dirigente de Quilmes Carlos Coloma acusó al ex presidente del Fondo de Inversión de Talleres de fraguar la votación. Escribano puso su renuncia a consideración, y el respaldo del “Cabezón” no tardó en aparecer, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas. Armaron un bloque bien conformado, armonizado y uniforme, con el “Matador” dueño de un papel fundamental en esta película.

Porque además hay sintonía en otros sentidos. No solo por el amistoso que programaron dos semanas atrás ante la inactividad del fútbol y la huelga de futbolistas. Hay una línea de pensamiento que los une naturalmente, con visión futura en el fútbol argentino: la posibilidad de una conducción mixta entre capital privado y el aporte del club social.

Está claro que ambas instituciones tienen manejos empresariales en sus gestiones, pero la naturaleza sigue siendo como Asociación Civil sin fines de lucro. Este debate dividió aguas, dejando una grieta latente, y a pesar de que en AFA mantienen la postura de entidades sociales, de a poco la intención de una conducción más similar al fútbol mexicano se viene imponiendo en algunas consideraciones, cercanas a esa línea de pensamiento, que podría tener más participación no en lo inmediato pero sí en unos años. San Lorenzo no lo dice explícitamente, mientras que Talleres lo da a entender en cada declaración de Fassi.

Sin postergación y consecuencias

Con este traspié en su intento de postergas los escrutinios, Tinelli, D’ Onofrio y Talleres quedan malheridos y debilitados. Está claro que en las urnas se impondría Tapia con autoridad, logrando legitimidad y fortaleza en la conducción, acto que incomoda al Estado Nacional. Macri no quiere a Hugo Moyano en las esferas de poder del fútbol, y lo hizo saber en Conmebol y FIFA. Con los votos en mano, son conscientes de que pierden. Talleres entonces, queda ubicado en el ala opositora, posición que siempre mantuvo con firmeza, cerca de Tinelli. ¿Tendrá este acto consecuencias negativas con la nueva dirigencia? Una muestra más de lo que es AFA. Volverá el fútbol, pero la basura y la miseria dirigencial seguirán latentes en la calle Viamonte.