Macristas ya apuestan a juego individual para suceder a Mestre

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El Concejo Deliberante es un manantial de futuros candidatos a intendentes de la ciudad. Es natural: el recinto legislativo es un bastión central de la política urbana, espacio físico para acumular poder o mantener la vigencia hasta que llegue el momento del recambio democrático de autoridades. Lo curioso es que la transición que protagonizará Ramón Mestre ocupa prematuramente a sus potenciales sucesores.

Dentro de la UCR, los nombres que circulan son bastantes previsibles como es el caso del ahora funcionario nacional, Rodrigo de Loredo. Desde el riñón mestrista se ilusionan (con gran discreción) el secretario de Gobierno, Javier Bee Sellares. Claro, Diego Mestre asoma como el favorito para zanjar la interna en Confluencia y dejar todo en manos de la familia. En tanto, Juan Negri, hijo del diputado nacional y peso pesado dentro del centenario partido, se mueve en clave electoral en el edificio de Pasaje Comercio, marcando sus diferencias con el actual titular del Palacio 6 de Julio.

Lo cierto es que son varios concejales “boina blanca” que coinciden en que las campañas personales no contribuyen al objetivo general del partido que es recuperar el Gobierno de la Provincia. Las aspiraciones políticas personales de los ediles no deberían facilitar –dicen en sordinas- la avanzada del yerno de Oscar Aguad. En resumidas cuentas, la gobernabilidad municipal debería ser asunto interno prioritario de ahora en adelante.

De hecho, el próximo 23 de marzo se votará en segunda lectura el pliego del servicio de recolección. Todos los ediles de Juntos por Córdoba (a excepción de la díscola Laura Sesma que estará ausente ese día) pondrán punto final a uno de los debates más calientes. Y desopilante. Las rencillas del oficialismo quitaron el protagonismo que suele tener la oposición en el tratamiento de proyectos abonados a la polémica.

A juzgar por el objetivo provincial, en manos de quién quedará la intendencia desde diciembre de 2019 es un asunto secundario (en esta instancia del calendario, por supuesto. Lo será después). La presunta calma radical no se replica en las filas de PRO. Los hombres del partido amarillo, en especial quienes forman parte del distrito Capital, piensan vérselas con Rubén Daniele, la populosa planta municipal y la montaña de problemas de la ciudad en un futuro cercano.

La primera dirigente macrista en blanquear su aspiración fue la legisladora Soher El Sukaria. Lo hizo en el acto de asunción de autoridades partidarias, en octubre del año pasado. La titular del PRO Capital refrendó su liderazgo en el distrito de mayor crecimiento del partido fundado por Mauricio Macri. Usará esa plataforma para aparecer como opción electoral en la ciudad.

El paso al costado del viceintendente Felipe Lábaque abrió el juego para varios y explica la carrera interna.

La misma lectura hizo la senadora nacional y contrincante interna de El Sukaria, Laura Rodríguez Machado. La ex funcionaria municipal de Germán Kammerath también blanqueó sus aspiraciones de retornar al edificio municipal, ahora con los avales del partido recoleto.

Y como no hay dos sin tres, el concejal Abelardo Losano ya se mueve entre las bases municipales de cara a los comicios de 2019. El contador macrista, aliado interno de Héctor “La Coneja” Baldassi, dejó entrever sus aspiraciones políticas cuando pateó el tablero y se sumó al pataleo de Sesma por los pliegos de la basura.

Con días de distancia de aquel suceso, los contactos que mantiene con agrupaciones peronistas municipales completa la información restante para afirmar que cada vez más son los dirigentes macristas que apuestan a los juegos individuales con vista a los próximos turnos electorales. Por lo bajo, se escucha a varios referentes de PRO asegurar que, en Córdoba, no hay partido.

Losano conversa con sociedades peronistas como la Hugo del Carril, Dr. Juan Carlos Ávalos, 17 de Octubre, Evita Vive y Ateneo Las 20 Verdades Peronistas, entre otras. Los integrantes de estos espacios valoran el trabajo territorial del edil amarillo y ya empiezan a hacer sus mediciones internas.