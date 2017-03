Macri, el relato y el fantasma de Canterville

Por Gonzalo Neidal

Varias veces, desde esta columna hemos formulado críticas a la falta de un “relato” por parte del gobierno.

Entendemos por “relato” a un “corpus” ideológico más o menos armónico que sustente hacia atrás en el tiempo las acciones de hoy y que explique con argumentos ambiciosos y con cierta pretensión épica, los hechos políticos del presente. En otras palabras, pedíamos al gobierno que tuviera un equivalente de aquello de lo que abusó el kirchnersimo pero obviamente de signo contrario.

Una gran oportunidad para exhibir un enfoque integral, con raigambre histórica y objetivos directrices, fue el Bicentenario de la Independencia, el año pasado. En esa ocasión, en la histórica Casa de Tucumán, Macri dio un discurso sencillo, de circunstancias, sin vuelo, chato, como si deliberadamente omitiera considerar la importancia de la fecha que se celebraba.

Sin embargo, quizá haya buenos motivos políticos para que los gobernantes de cualquier signo eviten meterse en la pesada armadura de la ideología, que si bien sirve para mantenerse enhiesto y con porte digno, también añade rigidez, lentitud y limitación de movimientos. Siempre se ha pensado que todo relato necesita referenciarse con una ideología, con una visión de largo plazo, con estructuras de pensamiento que luego no pueden arrojarse por la borda fácilmente.

La referencia de la política con la ideología debería ser todo lo laxa que se pueda. En tal sentido, hemos tenido hace algunos años el ejemplo del gobierno de Menem. El riojano hizo campaña con un programa nacionalista, muy a tono con lo que podía esperarse del peronismo. En los años de Alfonsín, el peronismo se encargó de dinamitar cualquier intento del gobierno radical de corregir la situación de un estado que se había vuelto un impedimento para reorganizar la economía del país. Con Terragno en el Ministerio de Obras Públicas, Alfonsín intentó el Plan Houston, la alianza entre Aerolíneas Argentinas y SAS y otras varias medidas para que el peso de un estado deficitario no terminara de hundirlo. Fue acusado de traición a la patria por los peronistas que luego, en el poder con Menem, hicieron todo y mucho más de lo que le vetó a Alfonsín.

La inflamación de la verba, los discursos pretendidamente revolucionarios, el posicionar al propio gobierno en una línea histórica que se vincula al pasado remoto y pone al gobernante actual en la secuencia de los próceres, es muy tentador para cualquier gobernante.

Cabe preguntarse si ese anclaje tan pretensioso resulta útil o constituye una simple tara de los setenta, tiempos en que creíamos que cada acción, por trivial que fuera, formaba parte de un engranaje predeterminado que provenía desde el fondo de la Historia.

Quizá los setentistas nos vemos propensos a pensar de ese modo estructurado y que todavía desconfiamos de los políticos a los que no percibamos atornillados a una estructura de pensamiento determinado, como si esa carencia lo privara de discernimiento para resolver los problemas del presente.

En un conocido cuento de Oscar Wilde, una familia ocupa el castillo que perteneció a los Canterville. Los nuevos ocupantes son advertidos de la existencia de un fantasma que deambulaba por allí desde hacía siglos. Sin embargo, la familia Otis –los nuevos propietarios- toma el tema con cierto desdén y liviandad. Aquello que constituía en apariencia una pesada loza que pesaría por siempre sobre las espaldas de los moradores, fue removido de un modo trivial y despreocupado, fundado en no creer en la historia que le había sido cedida junto con el castillo. El fantasma se rinde a la practicidad y despreocupación de los Otis y voluntariamente recibe sepultura definitiva.

Pues bien, quizá el modo de sacarnos de encima nuestra manía por los relatos y dejar de ser tributarios de ideas pensadas para coordenadas históricas distintas de las que vivimos ahora, no sea otro que tratar esas ideas sin reverencias ni temores sino como quien está dispuesto a transitar un nuevo camino.

En tal sentido, la ausencia de “relato” bien puede ser una ventaja más que una carga aplastante.