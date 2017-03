Consenso K para ungir candidato por PASO (asoma Tamarit)

La reacción contra el gobierno de Mauricio Macri del kirchnerismo cordobés hizo que las organizaciones locales que sobrevivieron a la derrota 2015, se unieran para reconfigurar el espacio político y poder subirse con candidato propio a las elecciones de medio término.

Que las distintas expresiones K en Córdoba hayan logrado un documento conjunto planteando una propuesta programática local es todo un hecho para un frente que desde su génesis, al menos en esta provincia, poco pudo ajustarse a la consigna nacional de “Unidos y Organizados”. Mucho más, después de que el kirchnerismo dejara la Casa Rosada.

Lo cierto es que el segundo plenario provincial nacional y popular que tuvo lugar el fin de semana en barrio Jardín de esta capital, fue el convite de las tribus K hacia otras expresiones políticas con la intención de armar un frente amplio desde donde buscarán enfrentar a Cambiemos y a Unión por Córdoba. “Asumimos la responsabilidad histórica de unirnos, generar mecanismos de debate más abiertos y construir colectivamente una alternativa para Córdoba desde el espacio nacional y popular aportando a forjar una nueva mayoría en la Argentina”, coincidieron en señalar.

Y aunque en el ala dura kirchnerista haya quienes aún insisten en jugar en las legislativas con lista propia, otros sectores asumen que los números que obtuvo el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, no se pueden repetir si se quiere pelear por una banca en Diputados. Mucho menos si la apuesta real es 2019.

Después de las migraciones internas, de los quiebres en los bloques legislativos donde tienen representación y sin una definición clara aún de su jefa política, en Córdoba el kirchnerismo sufre una suerte de orfandad política.

Justamente la falta de una figura convocante y que genere consenso es quizá el principal escollo que enfrenta el kirchnerismo y que, por contrapartida, genera una danza de nombres de posibles candidatos. En el escenario de acefalía, todos dicen ser el mejor representante que el espacio pueda tener para enfrentar al bipartidismo provincial.

Por eso, al menos en la teoría, el plenario rechazó que el candidato sea bendecido desde Buenos Aires “a dedo” (modalidad que hasta ahora siempre fue implementada) y, por el contrario, se autoimpusieron la necesidad de generar mecanismos participativos para la definición de la propuesta electoral. Por eso, hubo amplio acuerdo para que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sea la instancia de resolución y de allí surja quien encabezará la boleta. Las Primarias resultan el mejor el escudo para evitar herir susceptibilidades y para garantizar que el candidato será quien mejor posicionado esté.

“La participación en un marco de acuerdo y unidad en las instancias y mecanismos previstos por la normativa vigente (PASO), constituye una alternativa que nos permite buscar consensos en lo metodológico, generar espacios de diálogo entre las organizaciones y crear un escenario para construir la propuesta electoral que el espacio nacional y popular tenga para la Provincia de Córdoba en las elecciones legislativas”, reza el documento.

Danza de nombres

En el espectro variopinto que es hoy el kirchnerismo cordobés, cada sector impone su propio candidato. Así en el plenario se escucharon los nombres del actual legislador de Córdoba Podemos Martín Fresneda, de la diputada y referente de La Cámpora Gabriela Estévez, del legislador y sindicalista Franco Saillén y hasta del autoexiliado Eduardo Accastello, quien ya dio señales concretas de su regreso a la arena política. También hubo referencias hacia Tomás Méndez, aunque ADN no participó del plenario y desde su entorno aseguran que, por ahora, el periodista no tiene apuro en definir si jugará en 2017 ya que la prioridad está puesta en pelear la intendencia de la ciudad en 2019.

Sin embargo, la presencia del ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Francisco Tamarit en el club donde se desarrolló el plenario, generó una suerte de alivio entre quienes ven en su figura la posibilidad de encontrar un candidato de amplia aceptación entre la militancia y dirigencia K (a pesar de que dentro de la UNC su relación con algunas agrupaciones quedó desgastada tras la derrota frente a Hugo Juri). El ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) goza de buena imagen aunque, dentro del mismo espacio, reconocen que no se compara con la figura convocante que fue su antecesora Carolina Scotto. No obstante, no son pocos lo que le ponen fichas.