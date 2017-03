Con aval gremial, UEPC apunta a superar oferta del SEP

Por Juan Pablo Carranza

jpcarranza@diarioalfil.com.ar

Luego de una semana agitada en materia gremial, el Panal finalmente recibirá hoy a la UEPC para encarar el segundo round de la discusión paritaria. El primer encuentro no fue muy fructífero y ni siquiera hubo una oferta concreta por parte de los funcionarios del Panal. Los docentes llegan a esta nueva reunión con la misma postura de hace dos semanas y anticiparon que no los conmueve la oferta que realizó la Provincia al SEP del 19,5 por ciento hace una semana.

“Si esa va a ser el ofrecimiento, desde ya decimos que es malo. Si replican la oferta que le hicieron al SEP no hay ningún tipo de condiciones para aceptar”, señaló a Alfil el secretario adjunto de la UEPC, Oscar Ruibal, anticipándose a los números que podrían llevar hoy la Provincia, que siempre equipara las propuestas. Los números hizo públicos el Panal son: 19,5 por ciento, en dos cuotas (12,5 en febrero y 7 puntos en julio). Aunque el aumento neto es del 18, ya que el 1,5 corresponde al período anterior.

Para la UEPC la propuesta que la Provincia le acercó al SEP el jueves pasado no cumple con ninguna de sus exigencias. No contempla las deudas atrasadas, el porcentaje correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de 2016 es escaso y el aumento, de acuerdo con las proyecciones inflacionarias, no cubre las expectativas para este 2017. Con estas objeciones la UEPC ya vetó de antemano lo que puede llegar a ser la primera oferta que pongan en la mesa de negociación la secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero, y el ministro de Educación, Walter Grahovac.

Para Ruibal la propuesta debe contemplar “los puntos adeudados de la paritaria 2015 (aumento de antigüedad y blanqueo de material didáctico) y un piso del 6 por ciento para atender el desfasaje inflacionario del año pasado”. Con respecto al aumento salarial de este año, el dirigente indicó que “si en estos dos meses ya llevamos casi un cuatro por ciento de inflación, el 18 por ciento para todo el año no tiene sustento”.

La UEPC se sentará hoy con esta postura. La importante movilización el lunes al Panal y la concentración del martes en la CGT, parecen darle un plafón para mantener firme su decisión. Sobre esto piensa hacer foco en la negociación, máxime porque saben que una propuesta como la del SEP es indigerible para las bases.

Esta semana el gremio no tiene previsto ningún tipo de medida de fuerza, pero apenas termine la reunión en el Centro Cívico convocará a un plenario de delegados para analizar el resultado y la posible propuesta. La decisión que surja de allí aún depende de la reunión en el Panal. Por lo pronto la semana próxima se espera que haya distintas acciones de protesta menores, al margen de lo que resuelva más adelante la asamblea provincial

Cortocircuito

Con el canal del dialogo entre el Panal y el gremio en su peor momento en años, la UEPC se mantiene su reclamo y el enrostra al Gobierno la sintonía con la Casa Rosada. Desde el año pasado, el cortocircuito entre ambos ya tomó dimensiones políticas que exceden lo gremial.

La situación en todo el país es precisamente otro de los puntos que inquietan a los docentes. Reclaman la apertura de la paritaria nacional y le atribuyen parte de la responsabilidad política a la Provincia, que se puso al frente de liga de gobernadores para homologar los aumentos a los educadores.

La cuestión nacional impacta en Córdoba de una forma inusitada. Inclusive por más que la paritaria local se resuelva antes, la tensión en Capital Federal pude traer consecuencias. En el tintero, la Ctera tiene pendiente un paro de 48 horas, que seguramente resolverá en los próximos días.

El martes el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich aseguró que recibirá a los docentes, pero no discutirá salarios. El convite no cayó bien entre los dirigentes pero lo vieron como un avance.