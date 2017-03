Suoem y Ejecutivo municipal largaron con paritaria (en año electoral)

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El intendente Ramón Mestre y el titular del Suoem, Rubén Daniele, tienen en común algo más que rencores y su lugar de trabajo. Ambos dirigentes se preparan para atravesar distintos procesos electorales que determinarán de manera gravitante sus decisiones y actos.

El radical, como referente de Cambiemos en Córdoba, no escatimará esfuerzos para lograr que su partido tenga la representación que merece por su historia en la nómina de candidatos que se medirá en las elecciones legislativas de este año. Si en las negociaciones con PRO no corre sangre y la disputa termina con las partes conformes, se espera que el responsable del Palacio 6 de Julio ponga el cuerpo para que la boleta tenga una performance que no desentone con el masivo beneplácito cordobeses al ex jefe de Gobierno porteño, la noche del histórico balotaje.

El secretario General del Suoem se prepara para su ¿última? elección que le permitirá 35 años de gestión de uno de los sindicatos más poderosos de la provincia. Daniele comunicó que no está en sus planes retirarse con su natalicio 65 y la intimación municipal para que inicie sus trámites jubilatorios. El egresado de la Facultad de Ciencias Económicas se pone el traje de candidato por 12º vez so pretexto de mantener unida la Lista Verde que sólo conoce éxitos electorales bajo su liderazgo.

Se está en frente de dos factores políticos que encontrarán su espacio natural de batalla en la negociación salarial, que se anticipa reñida. La pauta salarial de 2016 (36,3% acumulado en diciembre, mas un 2,1% que se ejecutó con partidas del Presupuesto 2017) dejó atrás el 25% que deseó Mestre el marzo del año pasado, cuando aún ilusionaban las promesas de Mauricio Macri de una inflación a la baja. El fundador de PRO reiteró su compromiso para contener las variaciones en los precios y pidió en el Congreso discutir las paritarias con las nuevas metas de inflación del Banco Central, entre el 12 y el 17%.

Orgánico, el equipo del secretario de Finanzas municipal, Hugo Romero, fijó un techo del 18% de reajuste salarial en la hoja de ruta que aprobó el Concejo Deliberante, junto a otras ordenanzas del paquete económico de cada ejercicio. El sindicalista kirchnerista no cree los vaticinios optimistas de Macri. Por tanto, lograr despedazar la oferta oficial será el objetivo que alimentará la campaña interna del histórico referente de los municipales.

Con votos de por medio, se comprende por qué Daniele debe desempeñar un rol más combativo y, por el contrario, Mestre tratará de mostrar coherencia con las consignas que circulan entre los aliados políticos, en especial las impartidas por el Presidente. Habrá que ver si en esta oportunidad María Eugenia Vidal realiza una “guapeda” que permita patear el tablero para saltar el techo salarial impuesto. Cabe recordar que la gobernadora de Buenos Aires reabrió las paritarias antes del cierre de 2016, pese a que la Nación dio por clausurada esa posibilidad.

Pugna bimestral

Con la carga personal y política de cada uno, el Intendente (a través de sus negociadores) y Daniele ya bailan la danza de las paritarias. Los secretarios Romero y Daniel Arzani (General) giraron a la comisión gremial designada para la ocasión una propuesta de modalidad de recálculo de haberes para este año. También detallaron los informes de inflación que tomarán en cuenta: aquellos elaborados por el INDEC y por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

El Ejecutivo espera discutir bimestralmente la pauta salarial. De esta forma, se trabaja con los índices en caliente y permite dilatar las concusiones sobre vencedores y vencidos en la pugna.

El Suoem debe dar su respuesta para avanzar hacia la etapa más jugosa de la compulsa: las cifras. Daniele prometió ayer, al calor de la marcha de la CGT por el centro de la ciudad, que en menos de 10 días estarán en condiciones de afinar el lápiz. Mientras tanto, espera (aunque no lo admite) el resultado de la paritaria de los estatales provinciales; asimismo, detalles de la estrategia del Surrbac que comanda Mauricio Saillén.